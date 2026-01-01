Las noticias que marcaron junio del 2025: reconocimientos internacionales, avances históricos, inseguridad y pugnas políticas

Noticias que impactaron en el mes de junio 2025. Foto: Composición Infobae Perú

Junio de 2025 se consolidó como un mes de intensos sobresaltos en el Perú, con hechos que marcaron la agenda política, social y económica del país. Desde inauguraciones históricas, crisis de seguridad, decisiones legislativas y conflictos en torno a la transparencia del Estado, hasta cambios en el escenario religioso mundial, la sociedad peruana transitó por semanas de incertidumbre y debate. Los siguientes días resumen el pulso y los temas que dominaron la conversación nacional entre el uno y el catorce de junio.

La coyuntura estuvo marcada por la denuncia de gastos en el Ejecutivo, la apertura del nuevo aeropuerto internacional, episodios de violencia extrema, tragedias en la montaña, avances y retrocesos en la institucionalidad, altos niveles de homicidios, debates sobre derechos y reformas legislativas, y la degradación financiera de Lima. Cada hecho reveló una tensión de fondo entre la búsqueda de modernidad y los viejos problemas estructurales del país.

A continuación, la cronología de los principales acontecimientos que definieron la primera quincena de junio.

1 de junio

Un informe difundido por Cuarto Poder puso bajo escrutinio los gastos del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, revelando desembolsos recurrentes de entre mil y dos mil soles por sesión para refrigerios, almuerzos y postres, cubiertos con fondos públicos. Las facturas y boletas mostradas evidenciaron compras que, en ocasiones, superaron los 1.400 soles en pocas horas, incluyendo alimentos como panes, jamón, empanadas y postres para la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.

La polémica se intensificó con la revelación de almuerzos de lujo y comidas especiales en medio de crisis sociales, mientras especialistas cuestionaron el uso de la caja chica para gastos planificados, señalando que esto desvirtúa su finalidad de emergencia. Ante las críticas, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado rechazando insinuaciones de mal uso de fondos y asegurando que los alimentos adquiridos respetaron precios de mercado y que todos los consumos cuentan con sustento documentario bajo control de la Contraloría.

2 de junio

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez vivió su jornada inaugural, recibiendo a su primer vuelo internacional procedente de Madrid, lo que marcó el inicio oficial de operaciones en la renovada terminal del Callao. El evento fue celebrado con el tradicional cruce de aguas y la llegada consecutiva de vuelos desde otras ciudades, reflejando el dinamismo esperado para la infraestructura aérea más moderna del país.

Cerca de la 1:00 pm aterrizó en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez el avión de Iberia procedente de España.| Canal N

Representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones supervisaron el inicio de actividades, mientras el viceministro Ismael Sutta calificó el hecho como un momento histórico. El acceso al terminal fue facilitado por el servicio AeroDirecto, aunque algunos pasajeros enfrentaron confusión por la nueva distribución. La expectativa es movilizar hasta cuarenta millones de pasajeros anuales. Se dieron recomendaciones divergentes sobre los tiempos de llegada, ante la posibilidad de congestión y demoras en los primeros días de operación.

3 de junio

Una violenta balacera en la urbanización La Huaquilla, en Huaral, dejó tres muertos y conmocionó a la población local. Los atacantes, a bordo de una moto lineal, dispararon más de 50 veces contra una mototaxi, causando la muerte de los pasajeros y el conductor, todos de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional del Perú encontró 42 casquillos en la escena y maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas, lo que encendió las alertas por la creciente incidencia del crimen organizado en el norte chico.

El Congreso, en paralelo, aprobó un dictamen que endurece las penas para el sicariato, elevando la condena mínima y permitiendo la cadena perpetua en casos agravados. También se avanzó en otras iniciativas de protección a víctimas y lucha contra la violencia familiar y el ciberacoso, así como en la creación de un Plan Integral de Reparaciones.

4 de junio

La desaparición de tres alumnos del Centro de Estudios de Alta Montaña durante una expedición en el nevado Artesonraju, en la Cordillera Blanca de Áncash, generó preocupación y movilizó a equipos de rescate. Los jóvenes, dos peruanos y un brasileño, perdieron contacto el jueves 29 de mayo tras intentar ascender a la cumbre. Solo se hallaron sus carpas en el campamento base.

Tres estudiantes del CEAM desaparecen durante expedición en el nevado Artesonraju| AGMP

La Asociación de Guías de Montaña solicitó apoyo urgente con un helicóptero, debido a la dificultad y extensión del trayecto a pie, mientras se coordinaban esfuerzos con la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú. El Artesonraju, conocido por su silueta icónica y condiciones extremas, es uno de los picos más exigentes del país, lo que aumentó la preocupación de la comunidad montañista.

5 de junio

El hallazgo del cuerpo de Ashley Vargas, primera de su promoción en la Fuerza Aérea del Perú, puso fin a una búsqueda de dieciséis días tras la desaparición de su aeronave KT-1P durante un vuelo de instrucción en Ica. La oficial fue localizada en el fondo del mar, sujeta a su asiento eyectable, gracias a una operación conjunta de la Marina y la FAP.

Familia de Ashley Vargas pedirá explicaciones de por qué no funcionó el geolocalizador de la aeronave | Canal N

El caso generó controversia por presuntas deficiencias técnicas en el sistema de eyección y localización, según denunció el abogado de la familia. Testigos reportaron humo negro antes del impacto y la defensa evalúa acciones legales contra la FAP. La institución lamentó la pérdida y anunció su disposición a colaborar con las investigaciones, aunque los deudos criticaron la falta de comunicación.

6 de junio

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides solicitó, ante la nueva Junta Nacional de Justicia, la nulidad de su primera destitución, pese a que esta ya cuenta con calidad de firme y está judicializada. Benavides alegó falta de objetividad en el informe que propuso su sanción y vulneración de derechos fundamentales.

Durante la audiencia, su abogado, Humberto Abanto, argumentó que la exconsejera Inés Tello no podía investigar a Benavides por ser parte afectada, mientras los nuevos consejeros deslizaron la posibilidad de revisar el caso. El presidente de la JNJ pidió precisiones sobre el proceso judicial en curso, confirmando la judicialización del caso.

7 de junio

Un operativo en Chancay permitió la captura de cinco presuntos integrantes de la organización ‘Los Pulpos del Norte’, acusados de extorsión y sicariato en el norte chico. En su poder se halló un arsenal de armas, chalecos antibalas y dispositivos móviles, así como una moto lineal. La intervención, liderada por la Dirincri, puso fin a semanas de seguimiento sobre el grupo, que operaba desde una vivienda acondicionada como centro de planificación.

Esta banda criminal cometía delitos en el norte chico. (Foto: El Peruano)

Las autoridades identificaron un patrón de incremento de extorsiones y amenazas en la zona. La captura podría esclarecer varios casos violentos recientes, mientras los detenidos permanecen bajo estricta vigilancia en Huaral a la espera de diligencias y peritajes.

8 de junio

Se cumplió un mes desde la elección del papa León XIV (Robert Prevost), estadounidense nacionalizado peruano y exobispo de Chiclayo. Durante sus primeros días como sumo pontífice, León XIV mantuvo lazos con el Perú y recibió a representantes de diversos países, incluida la presidenta Dina Boluarte.

El papa manifestó su afecto por Chiclayo y expresó la posibilidad de regresar al Perú en visita oficial. Su primer mes de pontificado estuvo marcado por gestos de cercanía y por reuniones con líderes mundiales, así como por el compromiso de trabajar por la paz global y la reconciliación entre naciones.

9 de junio

El Gobierno peruano anunció la firma del Tratado sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ), lo que desató un debate entre gremios empresariales y autoridades. Los gremios advirtieron que el acuerdo podría afectar la soberanía y el sector pesquero, mientras que el Ejecutivo defendió la medida como un compromiso con la sostenibilidad ambiental.

El canciller Elmer Schialer aclaró que la ratificación del tratado dependerá del Congreso y que las 200 millas de dominio marítimo no se verán afectadas. Sin embargo, los críticos cuestionaron la falta de diálogo técnico y la posible restricción de la autonomía nacional sobre los recursos marinos.

10 de junio

El Perú superó los 960 homicidios, un incremento del 20% respecto a 2024, según cifras del Sinadef. Lima, Callao y La Libertad concentran más del 55% de los casos, mientras que otras regiones mantienen cifras estables. El informe también alertó sobre un alto número de muertes clasificadas como “ignorado” y suicidios, lo que evidencia deficiencias en las investigaciones.

La crisis de seguridad se agravó por el aumento de extorsiones y la falta de efectivos policiales en distritos densamente poblados. Expertos advirtieron que el país podría convertirse en un nuevo epicentro del crimen organizado en Latinoamérica si no se adoptan medidas urgentes.

11 de junio

El Congreso aprobó con 67 votos la inhabilitación por diez años del expresidente Martín Vizcarra para ejercer funciones públicas, por infracción a la Constitución durante el cierre del Congreso en 2019. Esta es la tercera inhabilitación vigente para Vizcarra, quien ya había sido sancionado por el caso ‘Vacunagate’ y por presuntos vínculos con empresas privadas.

Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitación a Martín Vizcarra. Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó su desafiliación del partido Perú Primero, tras desestimar el recurso de apelación presentado por la agrupación. Vizcarra argumentó que la mayoría del Congreso busca eliminarlo políticamente y que su desafiliación debería limitarse al ejercicio de funciones públicas.

12 de junio

El Gabinete decidió no pronunciarse más sobre las cirugías plásticas de la presidenta Dina Boluarte, realizadas en 2023 sin informar al Congreso. El cirujano Mario Cabani exigió que la mandataria reconozca públicamente los procedimientos, detallando las intervenciones y el pago realizado, y advirtió con acciones legales por difamación si no se rectifica.

El caso escaló políticamente, con la Comisión de Fiscalización del Congreso evaluando una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y ampliando las investigaciones al denominado ‘caso cofre’. Además, la Fiscalía investiga un posible abandono del cargo por parte de Boluarte durante los días en que no apareció en público.

13 de junio

La inesperada llegada de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al estreno de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra: Cuerpo y Mente’ modificó el clima del reality, reavivando antiguas tensiones y anticipando nuevos escenarios de rivalidad. La reacción de Onelia Molina, visiblemente sorprendida ante el reencuentro con su expareja Mario Irivarren y figuras vinculadas a episodios de su pasado, destacó entre los momentos más comentados de la noche, marcando el inicio de una competencia cargada de emociones.

Onelia Molina habla sobre Vania Bludau en 'Esto es Guerra' | América TV

Mientras Molina fue integrada en el equipo de “La Nueva Generación”, Irivarren compartió grupo con Baigorria y Bludau en “Los Históricos”, intensificando la expectativa sobre posibles enfrentamientos y alianzas. La dinámica generada por los vínculos personales y las historias previas entre los participantes promete una temporada llena de drama y tensión, consolidando a esta edición del programa como una de las más seguidas por la audiencia.

14 de junio

Moody’s Investors Service degradó la calificación crediticia de la Municipalidad de Lima, retirándola del grupo de ciudades con grado de inversión. La rebaja, consecuencia del endeudamiento impulsado por la gestión de Rafael López Aliaga, implica mayores tasas de interés y menos acceso a financiamiento para obras públicas.

La agencia expresó preocupación por el manejo financiero y la falta de transparencia en la gestión municipal. Esta decisión impacta directamente en la capacidad de la ciudad para invertir en infraestructura y servicios públicos, comprometiendo las futuras gestiones y la credibilidad de Lima en los mercados internacionales.

15 de junio

La peruana Maritza Helen Flores Villanueva (49) fue asesinada por su esposo en A Coruña, España, en un caso confirmado como violencia de género. El agresor, condenado previamente por violencia física, tenía una orden de alejamiento que nunca se ejecutó, lo que permitió que continuaran conviviendo y se casaran semanas antes del crimen.

16 de junio

La ciudad del Cusco fue sede de la final del certamen Miss Perú 2025. Karla Bacigalupo, representante de Perú-USA, fue coronada como la nueva soberana nacional, sucediendo a Tatiana Calmell. El evento, realizado en la explanada del Qoricancha, reunió a 38 candidatas de distintas regiones y del extranjero.

Karla Bacigalupo hizo su presentación en el Miss Universo 2025.

17 de junio

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) emitió una segunda alerta epidemiológica nacional por el riesgo de ingreso de casos de sarampión, luego de que se confirmaran brotes en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Bolivia.

Ese mismo día, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que propone penas de tres a seis años de prisión y multas para quienes presenten denuncias falsas de violencia familiar y luego las retiren sin justificación. La iniciativa también contempla sanciones para profesionales que simulen o adulteren pruebas en estos casos.

18 de junio

Se dio a conocer sobre un informe de la plataforma RAMI, impulsada por Conservación Amazónica (ACCA), el cual reveló la detección de más de 25.000 casos de minería ilegal en zonas protegidas de Madre de Dios y Loreto, incluyendo áreas de amortiguamiento, concesiones bloqueadas y territorios indígenas.

19 de junio

El restaurante Maido, dirigido por el chef peruano Mitsuharu “Micha” Tsumura, fue elegido el mejor del mundo en la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants celebrada en Turín, Italia.

Maido traduce el país a través de ingredientes, técnicas y narrativas migrantes. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

20 de junio

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, oficializó el regreso de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular, tras casi cuatro años fuera del cargo. La reincorporación, formalizada en El Peruano, cumplió una orden judicial que anuló el proceso disciplinario y rehabilitó su título. Gálvez fue designado en la Fiscalía Suprema de Familia, en reemplazo de Juan Carlos Villena.

Ese día se reportó una amenaza del narcotraficante Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, implicado en la red criminal “Los Injertos del Cono Norte”. Moreno, desde Bolivia, buscó intimidar a la Policía Nacional del Perú y advirtió represalias si su madre era enviada a prisión. Posteriormente, este sujeto cayó en Paraguay.

En el ámbito internacional, el Vaticano estrenó el documental “León de Perú”, que narró la vida y labor pastoral de Robert Francis Prevost antes y después de convertirse en Papa León XIV. El filme, producido por Vatican Media y la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, recorrió ciudades peruanas y destacó su impacto en comunidades locales.

21 de junio

Científicos peruanos anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de roedor, Incanomys mayopuma, en el Santuario Histórico de Machu Picchu. El hallazgo, publicado en la revista científica Diversity, describió una especie y género nuevos, adaptados a ambientes semiacuáticos de los bosques montanos a 2.800 metros de altitud.

22 de junio

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó sobre la evacuación de 13 peruanos de Medio Oriente en el contexto de la escalada del conflicto entre Irán e Israel, que incluyó ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes.

Ese día, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de tres montañistas —Hommer Pretel Alonzo, Jesús Picón Huerta y el brasileño Edson Vandeira Costa— desaparecidos desde el 29 de mayo en el nevado Artesonraju, Áncash.

También se difundió un estudio técnico del CINCIA, apoyado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y la Fundación Gordon & Betty Moore, que reveló un nivel sin precedentes de contaminación por mercurio debido a la minería artesanal e ilegal de oro en Madre de Dios. El informe indicó que más de 180 toneladas de mercurio se liberan anualmente en la región, afectando gravemente la salud humana y los ecosistemas.

23 de junio

Los restos del sacerdote Juan McKniff regresaron al Perú, específicamente a Piura, tras ser trasladados desde Estados Unidos, donde falleció en 1994. McKniff, misionero agustino recordado por su labor evangelizadora y su amistad con el ahora Papa León XIV, recibió homenajes en Chulucanas, donde aún se le considera una figura fundamental para la comunidad católica local.

Ese día, se conoció que la presidencia de Dina Boluarte impulsaba un proyecto para tener un “espacio dominical” en TV Perú, titulado tentativamente “Cada domingo a las 8”. El programa, de media hora semanal, no llegó a concretarse debido a resistencias internas y restricciones legales durante el periodo electoral. El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría estado involucrado en la iniciativa.

Dina Boluarte alista programa de TV. | Presidencia

24 de junio

Machu Picchu fue incluido en la polémica “lista negra” del turismo internacional elaborada por el portal Travel and Tour World, que consideró al santuario inca como un destino que “ya no vale la pena visitar” debido al sobreturismo, altos costos y malas experiencias para los viajeros.

Además, el Gobierno del Perú, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), alertó sobre una filtración masiva de más de 16.000 millones de contraseñas a nivel mundial. La brecha afectó servicios como Apple, Google y Facebook y motivó un llamado urgente a la ciudadanía para actualizar sus claves y reforzar la seguridad digital.

Alcalde de Machu Picchu calificó de “errónea” informe de la Contraloría luego de ser considerada en la lista negra| Andina

25 de junio

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la próxima realización de una “marcha blanca” del tren Lima-Chosica antes del 28 de julio, pese a cuestionamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la viabilidad técnica y legal del proyecto.

Ese día, la Marina de Guerra del Perú intervino dos embarcaciones de bandera ecuatoriana por pesca ilegal cerca de la frontera norte. Se incautaron tres toneladas de recursos hidrobiológicos y los tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades.

Además, hasta esa fecha, se registraron 1.044 casos de tos ferina en el país, con 15 fallecidos, lo que movilizó a los padres a los centros de salud en la búsqueda de completar esquemas de vacunación para sus hijos.

El alcalde de Lima dio nuevos detalles del Proyecto del Tren Lima e informó que, en los próximos días, se realizarán las primeras pruebas sin pasajeros

26 de junio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Gobierno peruano a no aprobar un proyecto de ley que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Posteriormente, la presidenta Boluarte promulgó la ley en agosto, pese al exhorto internacional.

Ese mismo día, una turista japonesa fue rescatada con vida tras quedar atrapada varios días en el nevado Huascarán, Áncash. Su compañera, Chiaki Inada, falleció durante el descenso.

Esta fue la última publicación de Chiaki Inada, la alpinista japonesa que murió rumbo al Huascarán

28 de junio

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, descartó que el Perú recibiera extraditados o procesados extranjeros para cumplir condenas en cárceles nacionales, aclarando que solo podían ingresar quienes tuvieran procesos judiciales en el país.

Ese día, el Gobierno amplió por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, Tumbes, debido al aumento de delitos transfronterizos como contrabando, trata de personas y tráfico ilícito de armas. La medida otorgó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas facultades para restringir derechos constitucionales y reforzar la seguridad en la frontera con Ecuador.

