Investigación en curso por choque de trenes en Cusco: Inca Rail pide cautela y cuestiona versión de Perurail

Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

La respuesta de Inca Rail, difundida en Lima el 1 de enero de 2026, abrió una nueva etapa en el debate sobre las causas del choque ferroviario del 30 de diciembre en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu. La empresa expresó su pesar por la muerte de uno de sus colaboradores y reafirmó su apoyo a las personas heridas. Al mismo tiempo, marcó distancia frente a la versión difundida por PeruRail en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que esa compañía atribuyó la responsabilidad del siniestro al tren operado por Inca Rail.

El comunicado de la firma señaló que su representación participó el 31 de diciembre en una diligencia oficial en Cusco, bajo la conducción de la Dirección de Fiscalización en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esa sesión, también estuvieron presentes OSITRAN, Indecopi, PeruRail, el concesionario FETRANSA y los operadores del servicio ferroviario. Según el documento, las entidades involucradas deberán remitir información en un plazo de cinco días útiles con el objetivo de continuar las investigaciones.

En ese contexto, la empresa cuestionó que otra parte involucrada difundiera hipótesis previas sobre presuntas causas o responsabilidades. “Consideramos que adelantar conclusiones antes de que la autoridad competente emita un pronunciamiento puede generar interpretaciones parciales de hechos que aún se encuentran en proceso de verificación”, expresó IncaRail en su mensaje oficial, donde también pidió respeto al principio de autoridad y al debido proceso.

Respuesta de Inca Rail y llamado a la cautela

El pronunciamiento público de Inca Rail incluyó un pedido directo a los demás operadores del sistema ferroviario. La compañía solicitó no “adelantar conclusiones” mientras continúan las indagaciones técnicas de las entidades responsables. En el mismo documento, la empresa sostuvo que su posición busca claridad en beneficio de todas las partes: “Nuestra posición es clara: como empresa también afectada por estas circunstancias, somos los primeros interesados en que los hechos se esclarezcan con objetividad y rigor técnico, a fin de que se determinen las causas y las responsabilidades que correspondan”.

El texto destaca que la empresa viene entregando información a las autoridades y que mantiene cooperación plena en los procesos de fiscalización. Además, señaló que el servicio ferroviario ya quedó restablecido y que la compañía reforzó protocolos internos de seguridad como parte de su compromiso institucional. Inca Rail insistió en que las conclusiones deberán surgir únicamente de los informes oficiales que emitan los organismos competentes.

Comunicado de Inca Rail

La versión de PeruRail y los puntos en disputa

En paralelo, Perurail difundió su propia reconstrucción de los hechos mediante una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese documento, la empresa sostuvo que el tren de Inca Rail habría sobrepasado el punto autorizado de detención en el kilómetro 93.8 de la ruta. “El tren de Inca Rail contaba con una Autorización de Uso de Vía (AUV) que le autorizaba circular únicamente hasta el Km. 93.8, en el sector Pampacahua, punto en el que debía detenerse y esperar a que el tren de Perurail ingresara al desvío correspondiente”, indicó la compañía.

PeruRail afirmó que la unidad de su competidor avanzó “hacia un tramo que no debía” aproximadamente 400 metros más adelante, en el kilómetro 94.3, lo que habría originado el impacto. La empresa agregó que su propio recorrido se desarrolló conforme a un itinerario habitual y sin alteraciones previas, con “instrucciones y recorrido conocido por los maquinistas”.

La comunicación también describió acciones inmediatas posteriores al choque. Según Perurail, su personal médico aplicó protocolos de seguridad en la zona del siniestro y organizó traslados de personas heridas hacia el paradero de Piscacucho, desde donde ambulancias llevaron a los afectados a centros de salud del Cusco.

En otra sección del documento, Perurail informó sobre las operaciones de evacuación de pasajeros que permanecían varados en las estaciones de Machu Picchu y Ollantaytambo durante la madrugada del 31 de diciembre. “Esta operación se desarrolló de forma continua desde las 01:40 horas y durante toda la madrugada, logrando trasladas a 2 mil pasajeros, de los cuales 700 correspondían al servicio de tren local y 1300 a servicios turísticos”, señaló la empresa.

La compañía añadió que Ferrocarril Transandino S.A. autorizó la reanudación del tránsito en la zona durante la noche previa y que los usuarios recibieron facilidades para reprogramar o cancelar sus viajes. De acuerdo con su relato, las operaciones en el tramo Ollantaytambo–Machu Picchu quedaron restablecidas desde la mañana del 31 de diciembre, con demoras iniciales por la priorización de las evacuaciones nocturnas.

Comunicado de Perurail

Mientras las autoridades continúan con la recopilación de documentos y registros técnicos, las dos empresas mantienen versiones distintas sobre los hechos ocurridos en la vía férrea. Inca Rail insiste en que no corresponde “adelantar conclusiones” fuera del marco institucional, mientras Perurail respalda su interpretación del incidente con detalles operativos de la circulación de los trenes en ambos sentidos del recorrido.