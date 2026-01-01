Perú

Año Nuevo: Gael, Jassiel y Enzo, son los primeros bebés nacidos el 1 de enero de 2026

El Seguro Social de Salud (EsSalud) reportó que durante las primeras horas del año en Callao, Madre de Dios y Tacna, respectivamente, tres familias recibieron a un nuevo integrante

Los primeros nacimientos de 2026
Los primeros nacimientos de 2026 llenan de esperanza hospitales de EsSalud en Perú| EsSalud

El 2026 inició con el nacimiento de tres bebés en hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud), marcando el comienzo de un nuevo ciclo para sus familias en distintas regiones del país. Gael, Jassiel y Enzo llegaron al mundo durante las primeras horas del año en Callao, Madre de Dios y Tacna, respectivamente, en medio de una atención médica especializada y bajo condiciones de salud óptimas.

El primer nacimiento del año se registró a la 1:42 de la madrugada en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, perteneciente a la Red Prestacional Sabogal. Gael pesó 3 kilos 300 gramos y midió 51 centímetros. Su madre, Natalia Berru Chamduvi, dio a luz por parto natural, acompañada de Teddy Rodríguez Tang, ambos residentes de Puente Piedra. Los padres manifestaron su alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Tres familias celebran la llegada
Tres familias celebran la llegada de sus hijos durante las primeras horas del año, con partos atendidos bajo estrictos protocolos y el acompañamiento del personal sanitario especializado| EsSalud

A las 2:04, el Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta de la Red Asistencial Madre de Dios recibió a Jassiel, quien nació en buen estado de salud, con 3 kilos 670 gramos y 51 centímetros. La madre, Anabel Mancilla Alarcón, también tuvo un parto natural y fue asistida de forma inmediata por el personal médico.

En la frontera sur, el Hospital III Daniel Alcides Carrión de la Red Prestacional Tacna registró el nacimiento de Enzo a las 3:02 de la madrugada. El hijo de María Vilca Marca y Edwin Quispe Humanrica pesó 3 kilos 410 gramos y midió 50 centímetros.

La atención de los partos estuvo a cargo de equipos multidisciplinarios compuestos por obstetras, médicos y enfermería, quienes aplicaron protocolos de seguridad y promovieron el contacto temprano madre-hijo.

Año Nuevo en Perú: los
Año Nuevo en Perú: los primeros bebés nacen en hospitales de EsSalud | Foto: EsSalud

“Estos nacimientos representan un mensaje de esperanza para el país en el inicio de un nuevo año. En EsSalud reafirmamos nuestro compromiso de garantizar una atención integral, segura y de calidad a las madres gestantes y a los recién nacidos en todos nuestros establecimientos a nivel nacional”, manifestó el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.

Nacer en Año Nuevo

Nacer en Año Nuevo adquiere un significado especial debido a que el primer día del año suele estar cargado de expectativas y simbolismos de renovación. El nacimiento de un bebé en este momento se interpreta como el inicio de un ciclo para los padres.

Para las familias, la llegada de un hijo en las primeras horas del año intensifica la emoción y el sentido de celebración. Este acontecimiento se vive como un doble motivo de alegría, combinando el significado personal de un nacimiento con el contexto colectivo de una fecha que invita a dejar atrás lo antiguo y recibir lo que viene.

El entorno hospitalario también cobra relevancia, ya que los equipos médicos suelen prepararse especialmente para estas fechas. Estos reportes solo son de EsSalud, debido a que en varias clínicas también se programa nacimientos para estas fechas o por emergencia.

Canales de emergencia

  • Samu 106 para emergencias médicas en todo el país.
  • Bomberos 116: Para reportar incendios, rescates y emergencias relacionadas.
  • Línea 113: Brinda orientación médica, información sobre hospitales y asesoría ante síntomas sospechosos de enfermedades.

