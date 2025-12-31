Perú

Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix

La conocida saga de ciencia ficción llega a su fin tras 9 años de su estreno. Conoce todos los detalles del último capítulo

Guardar
Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things

La espera terminó para los seguidores de Stranger Things. Luego de casi una década desde su debut en Netflix, la serie se despide con el estreno de su episodio final este 31 de diciembre. La plataforma confirmó en sus redes sociales que el capítulo definitivo de la saga de ciencia ficción estará disponible a nivel global, marcando el cierre de una de sus producciones más representativas.

La compañía publicó el tráiler final, que generó una ola de comentarios entre los fanáticos. El avance reavivó el debate sobre quién ocupa el centro de la historia. A lo largo de las temporadas, la atención se había desplazado hacia personajes como Will Byers y el antagonista Vecna, aunque el último adelanto coloca nuevamente a Once como figura clave del desenlace.

Fechas, horarios y detalles del último capítulo

Netflix programó el estreno del cierre de la serie para el último día de 2025. El capítulo final corresponde al volumen tres de la quinta temporada, que fue lanzada en partes para mantener la expectativa y la conversación en redes sociales por varias semanas. El primer volumen llegó el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el desenlace se estrena este 31 de diciembre.

Stranger Things 5 llega a
Stranger Things 5 llega a su fin y este su horario de estreno en América Latina. (Foto: Netflix)

El episodio final estará disponible en simultáneo en todo el mundo. En Perú, los usuarios podrán acceder a la transmisión a las 8:00 p.m., el mismo horario que regirá para Colombia, Ecuador y Panamá. De acuerdo con la información oficial de la plataforma, la decisión de lanzar el capítulo en un horario unificado busca evitar filtraciones y permitir que la audiencia global viva el final al mismo tiempo.

El capítulo más extenso de la saga

El octavo episodio, titulado ‘The rightside up’, se convertirá en uno de los más largos de toda la serie, con una duración aproximada de 2 horas y 8 minutos. El nombre del capítulo, que en español puede traducirse como “El mundo al derecho”, parece hacer referencia directa al emblemático ‘Upside down’, el universo paralelo que ha sido central para la trama desde la primera temporada.

La producción de Stranger Things optó por una estructura de cierre que mantuvo la tensión hasta el último momento. Los debates y teorías sobre el destino de los personajes principales han inundado los foros de fanáticos y las redes sociales, según reportó Variety en su cobertura previa al estreno.

Stranger Things 5: Fecha y
Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix

Dónde ver el final de Stranger Things

El episodio final estará disponible exclusivamente en Netflix, la plataforma que ha acompañado el desarrollo de la serie desde su inicio. Con el desenlace de Stranger Things, la compañía cierra un ciclo que dejó huella en la cultura pop y marcó el modelo de consumo de series en streaming.

El reparto de Stranger Things 5

  • Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
  • Finn Wolfhard como Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp como Will Byers
  • Sadie Sink como Max Mayfield
  • Natalia Dyer como Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton como Jonathan Byers
  • Joe Keery como Steve Harrington
  • Maya Hawke como Robin Buckley
  • Brett Gelman como Murray Bauman
  • Priah Ferguson como Erica Sinclair

También estarán: Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

Temas Relacionados

Stranger Things 5Netflixperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Habrá Niño Costero este 2026 en Perú? Esta es el nuevo pronunciamiento oficial de cara al verano

Las autoridades peruanas anticipan un periodo estival con condiciones habituales, sin señales de activación del fenómeno, según los últimos reportes oficiales

¿Habrá Niño Costero este 2026

Óscar del Portal casi pierde sus vacaciones familiares por un inesperado detalle

El conductor deportivo de América TV relató la angustiosa carrera contrarreloj que vivió en el aeropuerto para obtener un nuevo documento y no quedarse fuera del viaje.

Óscar del Portal casi pierde

Las familias peruanas con adultos mayores en el hogar creció en el tercer trimestre de 2025

El repunte en la afiliación de personas de la tercera edad revela nuevos desafíos y cambios para el sistema sanitario nacional

Las familias peruanas con adultos

Terminal y paradero de Atocongo lucen abarrotados de personas que buscan viajar de última hora por Año Nuevo

Una situación similar se vio en Yerbateros, otro concurrido paradero de la capital

Terminal y paradero de Atocongo

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Arrancará la venta de boletos para la última jornada de la Fase 1 del torneo nacional: las ‘blanquiazules’ chocarán con las chorrillanas en el duelo más llamativo de la fecha. Entérate todos los detalles

Entradas Alianza Lima vs Regatas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE reparte S/ 80 millones

ONPE reparte S/ 80 millones a los partidos políticos para contratar publicidad: Perú Libre y Fuerza Popular los más beneficiados

Choque de trenes en Machu Picchu: Ernesto Álvarez informó que la causa del accidente sería por “un error humano”

PJ aprueba formalización de la investigación contra Delia Espinoza por caso que el Congreso le inventó

Gobierno reconoce vínculo del eslogan “¡Perú a toda máquina!” con canción viral

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

ENTRETENIMIENTO

Óscar del Portal casi pierde

Óscar del Portal casi pierde sus vacaciones familiares por un inesperado detalle

Alejandra Baigorria sigue impactada por precios en Suiza: “80 soles solo el café”

El Reventonazo de la Chola, Yo Soy y JB en ATV: ¿Qué programa tuvo más rating en su último programa del 2025?

CristoRata aclaró por qué probó comida de carrito de servicios de hotel ante despido de trabajadores: “Eso era de mi novia”

Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs Regatas

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

Voleibolistas de Alianza Lima y Universitario son víctimas de amenazas y agresiones verbales por parte de sus propios hinchas