Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix

Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things

La espera terminó para los seguidores de Stranger Things. Luego de casi una década desde su debut en Netflix, la serie se despide con el estreno de su episodio final este 31 de diciembre. La plataforma confirmó en sus redes sociales que el capítulo definitivo de la saga de ciencia ficción estará disponible a nivel global, marcando el cierre de una de sus producciones más representativas.

La compañía publicó el tráiler final, que generó una ola de comentarios entre los fanáticos. El avance reavivó el debate sobre quién ocupa el centro de la historia. A lo largo de las temporadas, la atención se había desplazado hacia personajes como Will Byers y el antagonista Vecna, aunque el último adelanto coloca nuevamente a Once como figura clave del desenlace.

Fechas, horarios y detalles del último capítulo

Netflix programó el estreno del cierre de la serie para el último día de 2025. El capítulo final corresponde al volumen tres de la quinta temporada, que fue lanzada en partes para mantener la expectativa y la conversación en redes sociales por varias semanas. El primer volumen llegó el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el desenlace se estrena este 31 de diciembre.

Stranger Things 5 llega a su fin y este su horario de estreno en América Latina. (Foto: Netflix)

El episodio final estará disponible en simultáneo en todo el mundo. En Perú, los usuarios podrán acceder a la transmisión a las 8:00 p.m., el mismo horario que regirá para Colombia, Ecuador y Panamá. De acuerdo con la información oficial de la plataforma, la decisión de lanzar el capítulo en un horario unificado busca evitar filtraciones y permitir que la audiencia global viva el final al mismo tiempo.

El capítulo más extenso de la saga

El octavo episodio, titulado ‘The rightside up’, se convertirá en uno de los más largos de toda la serie, con una duración aproximada de 2 horas y 8 minutos. El nombre del capítulo, que en español puede traducirse como “El mundo al derecho”, parece hacer referencia directa al emblemático ‘Upside down’, el universo paralelo que ha sido central para la trama desde la primera temporada.

La producción de Stranger Things optó por una estructura de cierre que mantuvo la tensión hasta el último momento. Los debates y teorías sobre el destino de los personajes principales han inundado los foros de fanáticos y las redes sociales, según reportó Variety en su cobertura previa al estreno.

Dónde ver el final de Stranger Things

El episodio final estará disponible exclusivamente en Netflix, la plataforma que ha acompañado el desarrollo de la serie desde su inicio. Con el desenlace de Stranger Things, la compañía cierra un ciclo que dejó huella en la cultura pop y marcó el modelo de consumo de series en streaming.

El reparto de Stranger Things 5

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray Bauman

Priah Ferguson como Erica Sinclair

También estarán: Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.