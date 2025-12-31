Fecha y hora de estreno del último capítulo de Stranger Things 5, lo más buscado en Google

Stranger Things 5 llega a su fin y este su horario de estreno en América Latina. (Foto: Netflix)

El episodio final de Stranger Things 5 se estrena este 31 de diciembre con un lanzamiento global que concentra la atención de millones de seguidores en todo el mundo y se convirtió en una de las búsquedas más populares en Google.

Netflix programó el desenlace de una de sus series más emblemáticas para el cierre del año, con horarios específicos para cada país de América Latina, lo que permite a los fans seguir el final de la historia prácticamente en simultáneo según su zona horaria.

Este capítulo pone fin a una temporada que fue dividida en tres partes. El primer volumen se lanzó el 26 de noviembre, el segundo llegó el 25 de diciembre y el tercero, correspondiente al episodio final, cierra la historia el último día de 2025. La decisión de fragmentar el estreno mantuvo la expectativa durante semanas y alimentó la conversación en redes sociales y foros especializados.

Stranger Things genera expectativa en sus capítulos finales. Netflix

Horarios por país para ver el último capítulo de Stranger Things 5

En América Latina, el último episodio de la serie de Netflix estará disponible de acuerdo a la franja horaria en que se encuentren:

- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 22:00 horas

- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00 horas

- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas

- México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00 horas

El cierre de Stranger Things 5 llega acompañado de un tráiler que eleva aún más la tensión entre los seguidores. Las imágenes mostraron a Jim Hopper enfrentándose a Eleven en el inquietante Upside Down.

En una de las escenas más comentadas, el personaje interpretado por David Harbour le pide a Eleven: “Necesito que luches. Una última vez”. El avance también incluyó un extenso discurso en el que Hopper recuerda el pasado de Eleven, marcado por los experimentos, la manipulación y la pérdida de su infancia, reforzando el tono emocional del episodio final.

Stranger Things llega a su fin este 31 de diciembre de 2025. (Netflix)

La saga Stranger Things llega a su fin

La quinta y última temporada profundiza en elementos clave del universo de la serie. A lo largo de los primeros episodios, la trama exploró con mayor detalle los experimentos MKUltra, el origen de los poderes de Eleven y los secretos que aún rodeaban al Upside Down. También se anticiparon revelaciones pendientes sobre Henry y las consecuencias de los portales que permanecían abiertos en Hawkins.

La historia se ambientó en el otoño de 1987, con la ciudad bajo cuarentena, Vecna desaparecido y el grupo de protagonistas enfrentando una amenaza que superaba todo lo vivido anteriormente. Este contexto sirvió como punto de partida para un cierre que buscó resolver los principales conflictos acumulados desde la primera temporada.

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, explicaron en distintas entrevistas que el objetivo del final fue ofrecer respuestas claras. En diálogo con Deadline, Ross Duffer señaló que la intención era “cerrar todos los cabos sueltos y responder cualquier pregunta pendiente”. En la misma línea, el productor ejecutivo Shawn Levy calificó el desenlace como “uno de los mejores finales de cualquier serie”, destacando el trabajo narrativo del equipo creativo.

Actores de Stranger Things se despidieron de la serie durante la alfombra roja. REUTERS/Daniel Cole

El elenco también se refirió al episodio final. Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler, recomendó a los fans ver el capítulo “en la pantalla más grande posible”, debido a la magnitud visual y emocional del cierre. Sus declaraciones reforzaron la idea de que el último episodio fue concebido como un evento cinematográfico, más allá del formato televisivo tradicional.

En otra entrevista, esta vez con Radio Times, los hermanos Duffer explicaron que evitaron giros innecesarios o sorpresas forzadas. “Hay una sensación de inevitabilidad. Cuando observas series cuyos finales no funcionan, suele ser porque intentan sorprender demasiado al público o hacer algo radicalmente distinto. Queremos que todo se sienta en línea con la serie”, explicó Matt Duffer.

El estreno del último capítulo también marca un cambio en la estrategia habitual de Netflix. A diferencia de otros lanzamientos que se liberan a la misma hora en todo el mundo, Stranger Things 5 ajustó su horario para adaptarse a distintos países, reforzando la idea de un estreno global sincronizado a nivel regional.

Stranger Things temporada 5 (Créditos: Netflix)

Con el volumen final, Stranger Things cerró una etapa clave para Netflix y para una generación de espectadores que siguió la historia desde su debut. El último episodio prometió resolver definitivamente los misterios de Hawkins, los experimentos secretos y el enfrentamiento final contra las fuerzas del Upside Down, poniendo punto final a una de las series más influyentes de la plataforma.