Romina Gachoy y Jean Paul Santa María apuestan por la terapia de pareja para fortalecer su relación.

En medio de especulaciones públicas y un ciclo de rumores, Romina Gachoy reveló que ella y su esposo Jean Paul Santa María optaron por retomar la terapia de pareja tras enfrentar una etapa complicada. La modelo uruguaya vinculó su decisión a un proceso de reconciliación y fortalecimiento matrimonial: “Sí. Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho”, afirmó, aludiendo al compromiso mutuo en la búsqueda de mayor estabilidad y entendimiento.

En el plano personal, Gachoy recalcó que el proceso impulsó mejoras palpables en su día a día familiar. La modelo confirmó a Trome que “estamos mejor, todo está más tranquilo. Nos estamos yendo a la playa en familia”, reflejando una dinámica más serena y la decisión de priorizar el bienestar de sus hijos pese a las dificultades recientes.

La exposición mediática de la crisis también tuvo impacto emocional en Gachoy, quien experimentó dolor al escuchar insinuaciones sobre una supuesta estrategia de prensa detrás de su apertura emocional. “Es la primera vez que abro mis sentimientos así con mi público y no imaginé que generaría todo lo que generó. Estaba muy triste, confundida, y pensé que abriendo mi corazón me ayudaría y así fue. Recibí consejos muy bonitos y mucho amor y apoyo de la gente”, explicó la modelo, marcando el valor que otorgó al respaldo de sus seguidores durante la etapa crítica.

Gachoy también señaló que los mensajes de apoyo y cariño recibidos resultaron determinantes para reiniciar el ciclo anual con optimismo. “Me quedo con eso para cerrar el año e iniciar con mucha fuerza el 2026”, destacó, enfatizando el peso que las redes sociales y la opinión pública ejercieron en su proceso de recuperación.

Romina Gachoy y la nueva crisis matrimonial que tuvo que enfrentar con Santa María

La reciente crisis matrimonial entre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María expuso las tensiones que atraviesa una pareja pública ante decisiones profesionales y prioridades personales. El ofrecimiento a Gachoy para integrarse a un reality de convivencia en España colocó a la familia en el centro de la especulación mediática, generando nuevas preguntas sobre el futuro de su matrimonio.

Magaly TV La Firme presenta un recuento de la tumultuosa relación entre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, destacando sus crisis pasadas y la nueva situación que los pone al borde de la separación una vez más. Video: Magaly TV La Firme

Gachoy explicó a Magaly TV La Firme que la propuesta llegó en un momento particularmente vulnerable: “Siempre he dicho que no por mi familia, por mi rol materno, porque siempre he sentido que los chicos están en una etapa en la que me necesitan. Pero ahora esto es como que llega en un momento en el que yo siento que los chicos ya están más grandes. Por otro lado, que nosotros venimos también atravesando un momento difícil, por lo que yo misma no estoy bien”, declaró la modelo.

La influencer uruguaya reconoció sentir agotamiento emocional y síntomas de depresión, situación que profundizó el distanciamiento con Santa María. A pesar de que el cantante le propuso acudir juntos a terapia, ella admitió: “Jean Paul me ha dicho para que juntos volvamos a terapia, salir de esto, que él me va a apoyar si ingreso al reality, cuento con su amor. Pero me da miedo. Eso ha hecho que con él estemos mal”, dijo en una transmisión de TikTok, enfatizando que el apoyo de su esposo no eliminó el conflicto, especialmente tras confirmarse que él no la acompañaría a España debido a compromisos laborales en Perú.

En mensajes remitidos al equipo del programa, Gachoy dejó en claro el deterioro de la relación familiar: “No estoy bien con Jean Paul. No deseo hacer nada con él. (…) Estoy hace tiempo mal. Pasando por una depresión muy difícil y soy fuerte o eso intento, pero estoy cansada”, confesó. Este malestar impactó en la suspensión de proyectos y su comportamiento cotidiano: la modelo admitió la dificultad de fingir normalidad frente a sus hijos.

Santa María, por su parte, optó por un bajo perfil, aunque reconoció ante Magaly TV La Firme: “Puede involucrarnos a dos, tres o cinco personas, pero eso no te obliga a hacer una declaración. Dicen que en la vida todo tiene solución, así que vamos a ver qué pasa. Tiempo al tiempo. Una relación es para valientes; no es fácil”. El cantante ya había aludido a los retos históricos del vínculo, recordando que luego de una separación previa en 2023, ambos buscaron ayuda profesional y retomaron la convivencia.

El cantante había reconocido que su matrimonio atravesaba un momento complicado antes de la reconciliación. Infobae Perú / Captura: IG

Reconciliación entre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María

Gachoy descartó responsabilizar a su esposo por la crisis y puso el acento en su propia salud mental: “No hago responsable a nadie, es algo muy personal. No hay culpables, Jean Paul siempre ha tratado de apoyarme; pero sí, no te voy a negar, eso ha generado problemas entre nosotros. No estoy bien”, afirmó.

En otra declaración, expuso su necesidad de priorizarse por primera vez: “La responsable he sido yo, por tomar muchas decisiones que no me suman o me hacen bien. Llegó el momento después de tantos años, pensar un poquito en mí porque me necesito, eso no significa que yo vaya a dejar de pensar en los demás”.

En este contexto, la invitación al reality—que definió como “el número uno en España”—representó su tercera oferta internacional, aunque las anteriores habían sido descartadas. Esta vez, Gachoy optó por iniciar terapia individual antes de tomar una decisión, conscientes ambos del posible impacto sobre sus hijos y su núcleo familiar.

Mientras los rumores y el silencio sobre apariciones públicas alimentaban la incertidumbre, Gachoy recurrió a su perfil en TikTok para clarificar la situación. Publicó un video familiar junto a Santa María y sus hijos, acompañado de un mensaje contundente: “El amor y la familia siempre son lo primero en la vida. Felices fiestas”, escribió, en una declaración que priorizaba los lazos afectivos sobre cualquier conflicto previo.