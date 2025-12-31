Perú

Marketing de influencia crece: más de la mitad de peruanos sigue a influencers y celebridades en internet

Entre los contenidos favoritos de los seguidores destacan entretenimiento, música y educación, mientras gastronomía, moda y tecnología también ganan relevancia

Guardar
Cada 30 de septiembre se
Cada 30 de septiembre se invita a recomendar, compartir y apoyar proyectos sonoros. La fecha reconoce el papel del podcast como espacio creativo y de intercambio cultural. (Freepik)

En Perú, la presencia de influencers digitales se ha transformado en un elemento crucial dentro de la comunicación y los patrones de consumo. El auge de estas figuras no solo responde a una tendencia global, sino que también refleja cambios profundos en las expectativas y comportamientos de los consumidores peruanos frente a las marcas y sus mensajes.

Una investigación reciente de Kantar IBOPE Media revela que más de la mitad de los internautas en el país sigue activamente a influencers, quienes ejercen una influencia determinante en sectores como la adquisición de vehículos, moda y tecnología. Para los especialistas, este fenómeno obliga a las marcas a replantear sus estrategias, priorizando la autenticidad y la relevancia en sus contenidos.

Top Creators 2025: el ranking
Top Creators 2025: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año.

Influencers como guías de compra

El estudio indica que el ocho por ciento de la población conectada recurre a los influencers como su principal fuente de información al elegir un automóvil, y su alcance se expande a la compra de ropa, teléfonos celulares, aplicaciones para tablets y diversos productos tecnológicos. La capacidad de estos creadores para orientar las decisiones de los consumidores abarca tanto bienes duraderos como artículos de uso personal, según el informe de Kantar IBOPE Media.

La CEO de Kantar IBOPE Media, Ana Laura Barro, explicó que las expectativas del público han cambiado: “Hoy, las personas buscan autenticidad, valor y entretenimiento. Para las marcas, esto implica que una estrategia de influencia efectiva debe ir más allá del alcance y enfocarse en la relevancia del contenido y la genuinidad del mensaje para conectar realmente con los consumidores e, incluso, influir en sus decisiones de compra”.

Influencers con título profesional: esto
Influencers con título profesional: esto propone el proyecto de ley de Acción Popular. - Crédito Freepik

Preferencias de contenido

El estudio muestra que el 55% de los usuarios peruanos de internet sigue de manera habitual a uno o más videobloggers, influencers o celebridades. La cifra se eleva hasta el 64% entre personas de la Generación Z. El entorno del marketing de influencia continúa su expansión y ya se posiciona como un componente esencial dentro de la comunicación digital en Perú.

En cuanto a los contenidos predilectos, el entretenimiento lidera con el 66% de seguidores. Le siguen la música (56%) y el contenido educativo (51%). Otros formatos como gastronomía (50%), televisión y cine (49%), moda y estilo (48%) y tecnología (48%) mantienen también un peso considerable en la preferencia del público.

Cada 30 de septiembre, la
Cada 30 de septiembre, la comunidad global reconoce el impacto de los podcasts, un formato que ha transformado la comunicación y conecta a creadores y oyentes en una experiencia sonora única y en constante evolución (Freepik)

Credibilidad de los influencers

Las razones para seguir a un influencer varían entre la búsqueda de diversión y la utilidad práctica. El 53% de los encuestados señala el carácter entretenido de estas personalidades, mientras que el 49% valora los consejos y recomendaciones que ofrecen. Un 38% reconoce a los influencers como verdaderos especialistas en áreas específicas, consolidando su papel como referentes dentro del entorno digital.

La capacidad de conectar con las audiencias, la relevancia del contenido y la percepción de autenticidad se consolidan como los factores que afianzan el impacto de los influencers en el consumo y la comunicación en Perú.

Temas Relacionados

Generación ZTikTokInfluencersRedes socialesperu-noticias

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas

Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

El exguerrero sorprendió a sus seguidores al referirse con afecto a la pequeña hija de su pareja, resaltando la fuerte conexión que han construido y mostrando una faceta más cercana y familiar en sus redes sociales

Hugo García resalta la conexión

Año Nuevo 2026: Baños de florecimiento y rituales pueden generar daños a la salud

La llegada de un nuevo ciclo solar impulsa prácticas tradicionales como los baños de florecimiento, pero el Instituto Nacional de Salud advirtió sobre posibles complicaciones si no se toman precauciones higiénicas y de consumo

Año Nuevo 2026: Baños de

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Los familiares de los jóvenes afectados acudieron al despacho de la parlamentaria para denunciar diversas irregularidades en el proceso

Ruth Luque alerta sobre presunta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es constitucional la ley que

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Choque de trenes en Machu Picchu: PCM evalúa sistemas de alerta y frenado automático para evitar nuevos accidentes ferroviarios

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

ENTRETENIMIENTO

Hugo García resalta la conexión

Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

Christian Cueva enfrenta a ‘La Mackyna’ con amenazas e insultos por comentarios sobre Pamela Franco

Las bodas de 2025: El año en que la farándula peruana se rindió ante el amor

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió: “Mereces un lugar donde te valoren”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”