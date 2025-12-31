Marketing de influencia crece: más de la mitad de peruanos sigue a influencers y celebridades en internet

Cada 30 de septiembre se invita a recomendar, compartir y apoyar proyectos sonoros. La fecha reconoce el papel del podcast como espacio creativo y de intercambio cultural. (Freepik)

En Perú, la presencia de influencers digitales se ha transformado en un elemento crucial dentro de la comunicación y los patrones de consumo. El auge de estas figuras no solo responde a una tendencia global, sino que también refleja cambios profundos en las expectativas y comportamientos de los consumidores peruanos frente a las marcas y sus mensajes.

Una investigación reciente de Kantar IBOPE Media revela que más de la mitad de los internautas en el país sigue activamente a influencers, quienes ejercen una influencia determinante en sectores como la adquisición de vehículos, moda y tecnología. Para los especialistas, este fenómeno obliga a las marcas a replantear sus estrategias, priorizando la autenticidad y la relevancia en sus contenidos.

Influencers como guías de compra

El estudio indica que el ocho por ciento de la población conectada recurre a los influencers como su principal fuente de información al elegir un automóvil, y su alcance se expande a la compra de ropa, teléfonos celulares, aplicaciones para tablets y diversos productos tecnológicos. La capacidad de estos creadores para orientar las decisiones de los consumidores abarca tanto bienes duraderos como artículos de uso personal, según el informe de Kantar IBOPE Media.

La CEO de Kantar IBOPE Media, Ana Laura Barro, explicó que las expectativas del público han cambiado: “Hoy, las personas buscan autenticidad, valor y entretenimiento. Para las marcas, esto implica que una estrategia de influencia efectiva debe ir más allá del alcance y enfocarse en la relevancia del contenido y la genuinidad del mensaje para conectar realmente con los consumidores e, incluso, influir en sus decisiones de compra”.

Influencers con título profesional: esto propone el proyecto de ley de Acción Popular. - Crédito Freepik

Preferencias de contenido

El estudio muestra que el 55% de los usuarios peruanos de internet sigue de manera habitual a uno o más videobloggers, influencers o celebridades. La cifra se eleva hasta el 64% entre personas de la Generación Z. El entorno del marketing de influencia continúa su expansión y ya se posiciona como un componente esencial dentro de la comunicación digital en Perú.

En cuanto a los contenidos predilectos, el entretenimiento lidera con el 66% de seguidores. Le siguen la música (56%) y el contenido educativo (51%). Otros formatos como gastronomía (50%), televisión y cine (49%), moda y estilo (48%) y tecnología (48%) mantienen también un peso considerable en la preferencia del público.

Cada 30 de septiembre, la comunidad global reconoce el impacto de los podcasts, un formato que ha transformado la comunicación y conecta a creadores y oyentes en una experiencia sonora única y en constante evolución (Freepik)

Credibilidad de los influencers

Las razones para seguir a un influencer varían entre la búsqueda de diversión y la utilidad práctica. El 53% de los encuestados señala el carácter entretenido de estas personalidades, mientras que el 49% valora los consejos y recomendaciones que ofrecen. Un 38% reconoce a los influencers como verdaderos especialistas en áreas específicas, consolidando su papel como referentes dentro del entorno digital.

La capacidad de conectar con las audiencias, la relevancia del contenido y la percepción de autenticidad se consolidan como los factores que afianzan el impacto de los influencers en el consumo y la comunicación en Perú.