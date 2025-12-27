‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

El listado Top Creators 2025 de Forbes Perú destaca a los creadores digitales peruanos más influyentes en TikTok e Instagram.

El listado Top Creators 2025, elaborado por Forbes Perú en colaboración con Café Taipá y Colmena Digital, identificó a los creadores digitales peruanos que marcaron el ritmo este año en TikTok e Instagram. El análisis, fundamentado en métricas de engagement y un examen cualitativo de reputación, dejó fuera a varios nombres históricos del ecosistema o que estuvieron en la lista del 2024 y, en su lugar, priorizó perfiles que reflejan “un equilibrio real entre impacto medible, aporte sostenido y solidez reputacional”, según afirmó Café Taipá en su comunicado oficial.

“Forbes Perú presenta la tercera edición del estudio Top Creators Perú 2025, una investigación que reconoce a las figuras más influyentes del ecosistema digital nacional”, anunció la propia revista. Desde su perspectiva, “la economía de creadores es una industria en pleno crecimiento, con audiencias más exigentes, marcas que buscan relevancia auténtica y creadores que entienden que su contenido influye directamente en decisiones personales, económicas y culturales”.

Con una metodología desarrollada en conjunto, que exigió actividad continua durante los últimos seis meses y una presencia significativa en TikTok o Instagram, la organización descartó perfiles con actividad intermitente o dependientes de éxitos virales pasajeros. La consultora Colmena Digital sintetizó la mirada del sector: “Hoy, la influencia se construye con credibilidad, consistencia y comunidad, no solo con alcance”.

El equipo responsable del ranking subrayó que “la forma en que marcas y audiencias se relacionan” va en mutación constante y que “las audiencias buscan voces reales, y las marcas, creadores capaces de generar confianza, relevancia y conversación sostenida”. El diagnóstico reputacional estuvo a cargo de Café Taipá, que precisó los cinco parámetros esenciales del estudio: “Coherencia narrativa, propósito, integridad y comportamiento público, relación con la comunidad y profesionalismo”.

Soledad Secca, Rodrigo Fernandini y Christian Palomino figuran entre los creadores peruanos más seguidos y con mayor engagement del año.

Café Taipá insistió en que los elegidos “no responden a la viralidad del momento, sino a una influencia ejercida con conciencia”. Desde el universo inicial de 37 perfiles, la selección final incluyó a los siguientes 15 creadores, sin un orden en específico:

Soledad Secca (@solischa_20) se posicionó en el área identidad cultural, sumando 703 000 seguidores en TikTok y un engagement rate de 9,3%. Sus contenidos exploran las raíces y tradiciones peruanas desde una perspectiva joven y urbana. 3,8%, popular por sus análisis de actualidad y videos explicativos sobre política, economía y sociedad. Fernando Llanos (@ferllanosr) , también en divulgación, sumó 2 200 000 seguidores y un engagement de, popular por sus análisis de actualidad y videos explicativos sobre política, economía y sociedad. 9,9%, centrado en sketches y situaciones cotidianas adaptadas al humor local. Oscar Tito (@soyoscartito) , en el área entretenimiento, sumó 457 800 seguidores y un engagement de, centrado en sketches y situaciones cotidianas adaptadas al humor local. El motivador Jimmy Espinoza (@guru.motivacion) acumuló 532 300 seguidores en TikTok con un engagement del 3,9%, entregando mensajes de superación personal y consejos para la vida cotidiana. En el segmento negocios y marketing, Daniela Kadena (@daniela.kadena) acumuló 125 800 seguidores y un engagement rate del 12,1%, el más alto entre los seleccionados, destacando por consejos aplicables a emprendimientos digitales. 4,7%. Su fuerte es el resumen noticioso ágil y explicativo. También estuvo en la lista de 2024. Christian Palomino (@elchicodelasnoticias) , divulgador de actualidad en TikTok, lideró en volumen de audiencia con 4 300 000 seguidores y un engagement del. Su fuerte es el resumen noticioso ágil y explicativo. También estuvo en la lista de 2024. Daniel Bonifaz (@danielbonifazz) desde Instagram, aportó contenidos de educación financiera a 245 957 seguidores, generando un engagement del 2,9%. Su foco está en el ahorro y la inversión para jóvenes peruanos. 7,4%, con recetas tradicionales y una narrativa cercana sobre los ingredientes locales. María José Vigil (@majoconsabor) , conocida como “Majo con sabor”, registró 311 823 seguidores y un engagement de, con recetas tradicionales y una narrativa cercana sobre los ingredientes locales. Arturo Goga (@arturogoga), por su parte, tiene 183 450 seguidores en Instagram y un engagement del 3,7%, destacándose por analizar lanzamientos y herramientas digitales. 5,1%. Su formato de recetas rápidas y tips culinarios lo ha convertido en uno de los chefs digitales más seguidos en el país. Rodrigo Fernandini (@chefrodrigofernandini) , referente de la gastronomía, reunió 2 500 000 seguidores y un engagement rate de. Su formato de recetas rápidas y tips culinarios lo ha convertido en uno de los chefs digitales más seguidos en el país. Desde la categoría identidad, Josepth Ovalle (@josepthovalle) reunió 1 900 000 seguidores y un engagement de 6,17%, generando videos que celebran la cultura y diversidad peruanas. Desde el entretenimiento, Claudio Revatta (@claudiorevatta) alcanzó una base de 668 000 seguidores con un engagement de 5,7%, especializado en videos breves y humorísticos orientados al público joven. En la línea gastronómica, Vicente Visla (@vicente.visla) sobresalió con 1 400 000 seguidores y un compromiso del 6,9%, produciendo videos de cocina fusión y recorridos por destinos peruanos. El área tecnológica estuvo representada por Diego Quiroz (@diegoquiroztiktok), quien sumó 646 500 seguidores en TikTok y un engagement de 6,4%, centrado en educación sobre tendencias tecnológicas y gadgets. Flavio Gálvez (@flaviogalvezq) se afianzó en el segmento de marketing y negocios con 340 900 seguidores y un engagement del 4,6%, especializado en contenido sobre marketing digital y estrategias para emprendedores.

La selección prioriza perfiles con impacto medible, aporte sostenido y solidez reputacional en la economía digital peruana.

Sobre la relevancia y renovada composición de esta lista, el tiktoker Ric La Torre opinó: “Sale la lista de los Top Creators 2025, los creadores de contenido peruanos más top de los top de este año... Bueno, aquí no figura María Pía Copello, no figuran los chicos de Kicks, no figuran varios personajes, Valentino, Josi... Bueno, entiendo que el año pasado estuvo Waldir Maqque, Lizeth Atoccsa. Este año no los han encontrado aquí”.

Algunas voces del público también reaccionaron ante estas ausencias con comentarios como “¿Dónde está Valentino?” y “Por fin contenido real”, fueron algunos comentarios. La perspectiva de Forbes Perú sobre los retos de esta industria permaneció clara: “El crecimiento acelerado de la creator economy viene acompañado de riesgos que exigen madurez profesional”. Café Taipá añadió: “No es solo el alcance. Es la confianza que construye”.