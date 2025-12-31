Perú

¿Habrá Niño Costero este 2026 en Perú? Esta es el nuevo pronunciamiento oficial de cara al verano

Las autoridades peruanas anticipan un periodo estival con condiciones habituales, sin señales de activación del fenómeno, según los últimos reportes oficiales

El pronóstico indica condiciones climáticas normales en todo el país, sin señales de activación del Niño Costero según el Senamhi.

La posibilidad de enfrentar un evento de El Niño Costero en Perú durante el verano de 2026 ha sido descartada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), según el pronunciamiento oficial más reciente de la entidad.

De acuerdo con la comunicación brindada desde la sede del organismo en Jesús María, se esperan condiciones climáticas normales para los próximos meses en el territorio nacional, sin señales de activación del fenómeno.

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi Yuri Escajadillo, informó que el monitoreo realizado por el Comité Multisectorial en Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene el sistema de alerta en condiciones no activas.

La temperatura superficial del mar en la costa peruana está levemente por debajo del promedio, generando un inicio de verano más fresco para la región.

“En este verano que ya estamos, hasta marzo, lo más probable, como un escenario futuro, son condiciones normales”, declaró Escajadillo, en declaraciones recogidas por TV Perú. Añadió que esta situación implica un verano característico de la costa peruana, con temperaturas cálidas y el inicio del periodo de lluvias.

El reporte oficial señala que la temperatura superficial del mar en la franja costera peruana se encuentra levemente por debajo de lo habitual, lo que influye en un ambiente “más fresco” durante el inicio de la temporada estival.

“Esta entrada del verano que hemos tenido, estamos teniendo condiciones un poco más frescas, no frías, pero sí más frescas”, sostuvo Escajadillo. Estas condiciones se mantendrían durante diciembre y posiblemente parte de enero de 2026.

El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos.

Pronóstico de temperaturas

Sobre las expectativas para la capital, el Senamhi proyecta, según lo indicado por Escajadillo, que en los distritos de Lima Metropolitana más cercanos al litoral, las temperaturas oscilarán entre 19 y 27 grados Celsius . Para zonas más alejadas del mar, como La Molina y Santa Anita, los valores podrían alcanzar incluso los 30 grados Celsius, cifra que ya se ha registrado en veranos anteriores.

El funcionario del Senamhi resaltó que, aunque el arranque del verano presente temperaturas algo más suaves, la sensación térmica aumentará conforme avance la estación. “La sensación térmica, las condiciones de verano también van a aumentar, pero en unas condiciones más frescas, por decirlo así”, puntualizó.

Ante el verano

A pesar del pronóstico de un verano sin la presencia del Niño Costero, el especialista del Senamhi recomendó a la ciudadanía tomar precauciones frente a la exposición solar.

Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital.

Escajadillo aconsejó el uso de bloqueador, gorros de ala ancha y viseras, ya que la radiación solar en el país suele alcanzar valores fuertes o extremadamente fuertes durante la temporada estival. “Las precauciones de siempre, las recomendaciones de siempre”, indicó, y subrayó la importancia de consultar información oficial y oportuna proporcionada por el Senamhi.

El subdirector de Predicción Climática remarcó que la radiación solar representa un factor de riesgo constante, lo que exige a la población estar informada y protegida. Reiteró que, aunque no se prevén anomalías climáticas asociadas al Niño Costero, las temperaturas elevadas y el incremento de la radiación UV requieren medidas preventivas.

Llamado a la prevención

El pronunciamiento del Senamhi fue transmitido en un enlace realizado desde sus instalaciones en Jesús María, donde se insistió en la importancia de mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar información errónea.

“Sobre todo estar informado con la información, detalles o datos oficiales, en este caso del mismo Senamhi, que brinda información oportuna y confiable”, afirmó Escajadillo.

Para quienes planean actividades recreativas en el litoral, la entidad resaltó la necesidad de tomar las precauciones habituales ante el sol y consultar el pronóstico actualizado, ya que la variabilidad climática puede modificar la sensación térmica durante el día.

El reciente pronunciamiento representa una actualización relevante en el monitoreo de eventos climáticos en el país, ofreciendo tranquilidad a la población y orientando sobre las medidas necesarias para el cuidado frente a la temporada de verano.

