Fátima Chávez es confirmada como el nuevo jale de la ‘Roro Network’ tras dejar América TV

La periodista Fátima Chávez se suma al equipo de streaming liderado por Carlos Orozco. América TV / Roro Network

La periodista Fátima Chávez ha sido confirmada como nuevo jale de la ‘Roro Network’ tras anunciar su salida de América TV. La noticia fue comunicada por el creador de contenido Carlos Orozco, quien a través de su cuenta de Instagram dio la bienvenida a la exconductora, marcando un nuevo inicio en la carrera de la comunicadora.

Chávez cerró una etapa de más de diez años en América TV, donde se desempeñó en diversos espacios informativos. La periodista utilizó su perfil de LinkedIn y otras redes sociales para oficializar su salida y expresar su agradecimiento a la casa televisiva. En su mensaje, señaló que buscaba asumir nuevos retos profesionales fuera de la televisión convencional.

La llegada de Fátima Chávez a la ‘Roro Network’ fue recibida con entusiasmo tanto por el equipo como por los seguidores de la plataforma. Carlos Orozco publicó un mensaje en el que expresó: “Querida Fátima Chávez, te doy la más cordial bienvenida a tu nueva casa: La Roro Network”.

Esta bienvenida fue acompañada por una avalancha de comentarios positivos en redes sociales, donde usuarios resaltaron la trayectoria y el profesionalismo de la periodista.

Fátima Chávez deja América TV y se integra a la Roro Network como nueva conductora. Foto: Roro Network

En su publicación, Orozco resaltó la expectativa generada por la llegada de Chávez y destacó que su presencia aportará contenido de calidad al programa de streaming. Ante ello, la comunidad digital de la ‘Roro Network’ respondió con mensajes de apoyo y felicitaciones para la periodista. Entre los mensajes más destacados figuran expresiones como: “Bien acertado”, “Fátima es una muy buena periodista y no es tibia”, y “Gran jale, súper profesional, mi chinita”.

La ‘Roro Network’ se ha consolidado como una de las principales plataformas de streaming en Perú, reuniendo a creadores de contenido y figuras mediáticas. El fichaje de Fátima Chávez forma parte de una estrategia de renovación que apunta a fortalecer la presencia digital del canal y a diversificar su oferta informativa y de entretenimiento.

La decisión de Chávez de abandonar América TV respondió al interés de explorar nuevos lenguajes y formatos en el ámbito digital. La periodista manifestó en sus redes sociales que buscaba “reinventarse y asumir desafíos en un entorno en constante evolución”. La profesional considera que el streaming representa una oportunidad para conectar con audiencias más jóvenes y ampliar su alcance comunicacional.

El impacto de la noticia se reflejó en la interacción de los seguidores de la ‘Roro Network’, quienes valoraron la incorporación de una comunicadora con experiencia en medios tradicionales. Muchos usuarios indicaron que la llegada de Chávez aportará un “aire diferente” al espacio, además de fortalecer la credibilidad y el rigor periodístico del programa.

Fátima Chávez se despide de América TV y Canal N después de 10 años de trayectoria.

El movimiento de talentos hacia plataformas digitales ha sido una tendencia creciente en el ámbito mediático peruano durante los últimos años. La migración de periodistas y conductores de medios tradicionales a proyectos de streaming responde al auge de las nuevas tecnologías y al cambio en los hábitos de consumo de información.

¿Quién es Fátima Chávez?

Fátima Chávez es una periodista peruana con más de una década de experiencia en televisión nacional. Inició su carrera en 2014 como reportera de reemplazo en América Televisión y, con el paso de los años, asumió mayores responsabilidades hasta llegar a la conducción de espacios centrales como la Edición Sabatina de América Noticias y dos programas informativos en Canal N.

Su versatilidad le permitió cubrir funciones temporales en programas como Domingo al Día, Edición Mediodía y Dominical, adaptándose a diferentes formatos y públicos.

Compañeros de Fátima Chávez expresan su cariño hacia la periodista tras despedida. América TV / Canal N

Durante su trayectoria, Chávez estuvo al frente de la cobertura de acontecimientos clave para la agenda nacional, como la pandemia de COVID-19 y coyunturas políticas de alto impacto. Su desempeño fue reconocido tanto por sus colegas como por la audiencia, recibiendo palabras de gratitud y afecto en su última emisión al aire. Compañeros como Óscar del Portal y Valeria Piazza destacaron su rigor profesional y su calidad humana.

Comunicadora Social, periodista y reportera televisiva, Fátima Chávez estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es estudiante de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la PUCP, donde profundizo en el análisis del poder, la comunicación y la opinión pública.

“Apasionada por el cine, las buenas historias y las redes sociales, disfruto asumir nuevos desafíos y aprender constantemente. Me definen la proactividad, la curiosidad y el compromiso con la verdad”, se puede leer en su LinkedIn.

Fátima Chávez deja América TV y Canal N.