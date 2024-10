Fátima Chávez: Revelan las pruebas de la agresión de Luigi Concha a la periodista y a su actual pareja en discoteca. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición del 9 de octubre, en el programa Magaly TV La Firme, se presentó un impactante informe sobre la agresión sufrida el pasado 1 de octubre de Fátima Chávez, periodista de América Noticias. Los hechos ocurrieron en una discoteca limeña, mientras ella celebraba el Día del Periodista en compañía de su actual pareja.

El equipo de Magaly Medina logró tener las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el momento en que Concha, en estado de ebriedad, lanzó una botella de cerveza desde el primer nivel de la discoteca, impactando a Chávez en la frente.

Según el informe, Luigi Concha Rosales, padre del hijo de Chávez, irrumpió en el lugar tras enterarse de que su expareja estaba presente con su novio, lo que desencadenó un violento ataque entre los asistentes. Las imágenes mostraron cómo, tras lanzar el objeto, Concha subió al segundo nivel, donde estaba su ex y su actual pareja, y comenzó a propinar golpes, desatando una pelea que involucró también a los amigos de la víctima.

La violencia escaló cuando el colaborador de Willax no solo atacó a la pareja de la periodista, sino también a otros presentes, lo que originó un caos en la discoteca. Las imágenes son claves para desmentir la versión inicial del agresor, quien en redes sociales negó haber golpeado a Chávez, pero admitió haber iniciado la pelea con su actual pareja. Concha reconoció su “conducta inapropiada” y afirmó que las provocaciones y las miradas de burla de la nueva pareja de Chávez lo descontrolaron.

Reacciones de Fátima Chávez

Tras el violento episodio, Chávez acudió a una comisaría cercana para presentar la denuncia respectiva, indicando que temía por su seguridad y la de su hijo. La periodista detalló que fue atacada sin provocación alguna y que la motivación detrás de la agresión eran los celos de su expareja, quien no soportaba verla con otra persona.

El informe también expuso cómo el agresor retiró la denuncia que había presentado en contra de Chávez pocas horas después, en un intento de justificar sus acciones bajo el pretexto de estar molesto por la presencia de la nueva pareja de la periodista en la discoteca, mientras su hijo estaba bajo cuidado. Sin embargo, las imágenes y los testimonios de testigos del incidente pintan un cuadro distinto: un ataque provocado por celos desmedidos y comportamiento agresivo.

“Recibí una llamada de mi conocido y me comentó que la mamá de mi hijo estaba con su pareja en la discoteca y ella en ese momento, tenía que estar al cuidado de mi hijo. No es la primera vez ya que yo dos semanas antes me la había encontrado en un local”, agregó.

Magaly Medina critica la agresión a Fátima Chávez: “Actitud cobarde y machista”

Por otro lado, Magaly Medina criticó la actitud de Concha y su intento de justificar la agresión con excusas vagas, subrayando la gravedad de la violencia de género y lo peligroso que puede ser este tipo de comportamiento, especialmente cuando hay menores involucrados.

Durante la emisión, Medina señaló cómo estos individuos con ‘características narcisistas y celos patológicos’ representan un peligro constante para las mujeres, destacando la importancia de que Chávez haya denunciado el hecho.

“Bueno, el tipo se ve que es violento, comienza a tirar indiscriminadamente objetos de vidrio hacia la zona donde sabía que se encontraba su ex pareja con su nuevo novio. Entonces le ha podido caer no solo a Fátima Chávez o al novio, sino a cualquier otra persona que estaba sencillamente divirtiéndose en esta fiesta”.

“Es una actitud cobarde. Se nota que está enfurecido, que no soporta la presencia de su ex pareja, madre de su hijo, con otro hombre. Típica de estos hombres celosos que no han sido buenos compañeros, y cuando la otra tiene una nueva relación, no lo pueden tolerar”, añadió la conductora.

Canales de ayuda en caso de violencia

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

