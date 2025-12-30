Perú

Fátima Chávez se despide de América TV y Canal N tras más de una década de trayectoria

Tras más de diez años al frente de noticieros y coberturas clave, la comunicadora se mostró abierta a nuevos desafíos profesionales y agradeció el respaldo de sus colegas.

Fátima Chávez deja América TV
Fátima Chávez deja América TV y Canal N.

La periodista Fátima Chávez comunicó el cierre de una etapa profesional tras anunciar su salida definitiva de América Televisión y Canal N después de más de una década de trabajo. A través de un mensaje publicado en LinkedIn, la comunicadora expresó gratitud hacia sus colegas y directivos, y destacó la importancia de los desafíos enfrentados durante sus años en ambos medios. La despedida de Chávez marca el fin de más de 10 años de presencia continua en la televisión informativa nacional.

En su mensaje, Chávez recordó sus comienzos en América Televisión en 2014, cuando se incorporó como reportera de reemplazo. La periodista fue asumiendo nuevas responsabilidades hasta llegar a la conducción de tres espacios, entre ellos la Edición Sabatina de América Noticias y dos programas en Canal N. Además, cubrió funciones temporales en espacios como Domingo al Día, Edición Mediodía y Dominical, lo que puso a prueba su versatilidad y capacidad de adaptación ante diferentes formatos y públicos.

“Hoy cierro una etapa de más de 10 años en América Televisión y Canal N. Fueron años intensos. Estar en primera línea en tiempos de crisis y enfrentar coyunturas políticas complejas formó parte de mi camino profesional”, escribió la periodista.

Durante su permanencia en los medios del Grupo América, Fátima Chávez participó en la cobertura de acontecimientos centrales para la agenda nacional, como la pandemia de COVID-19 y coyunturas políticas de alto impacto. La periodista rememoró esos años como intensos y exigentes.

La comunicadora también aprovechó su mensaje de despedida para agradecer a quienes la acompañaron y confiaron en su labor a lo largo de estos años. “Me voy agradecida con quienes confiaron en mi trabajo y orgullosa de lo recorrido. Miro hacia adelante, con ganas de nuevos retos y de construir proyectos interesantes”, manifestó Chávez en la publicación difundida por sus redes.

Fátima Chávez se despide de
Fátima Chávez se despide de América TV y Canal N después de 10 años de trayectoria.

La periodista se mostró orgullosa de haber cumplido con responsabilidad y rigor las tareas asignadas, y agradeció el respaldo recibido en los momentos más complejos de su carrera. "¡Vamos por más 2026!“, termina su mensaje.

Compañeros de Fátima Chávez se despiden de periodista

La salida de Fátima Chávez de América Televisión y Canal N marcó un momento emotivo no solo para la periodista, sino también para sus compañeros, quienes le dedicaron palabras de reconocimiento y afecto durante su última emisión al aire. Al término de la edición del mediodía, la despedida sorprendió a la audiencia y al equipo de noticieros, que expresó su gratitud por el aporte profesional y humano de la conductora.

Óscar del Portal, comentarista deportivo, fue uno de los primeros en tomar la palabra: “Te queremos agradecer por las cosas buenas que nos has dado. Lamentablemente para nosotros Fátima se va por nuevos rumbos y le deseamos lo mejor”. A su turno, Valeria Piazza, conductora del bloque de espectáculos, resaltó la calidad personal y profesional de Chávez: “Dejas esta familia después de tanto tiempo, eres una excelente periodista, también una excelente persona, tienes un aura muy bonita”.

Fátima Chávez, quien condujo la Edición Sabatina de América Noticias y espacios informativos en Canal N, se despidió con un mensaje de gratitud y sin revelar detalles sobre su futuro profesional. “Los voy a extrañar mucho, cuídense, sé que pronto nos volveremos a ver”, señaló, mostrando emoción y cercanía con el público y sus colegas.

Durante más de una década, Chávez se desempeñó en diversos roles dentro de ambos canales, iniciando como reportera de policiales y política, y consolidándose luego como conductora de noticieros. Su salida se suma a la de otras figuras reconocidas, como Sol Carreño y Bruno Pinasco, y deja abierta la expectativa sobre sus próximos pasos en el periodismo para el año 2026.

Compañeros de Fátima Chávez expresan
Compañeros de Fátima Chávez expresan su cariño hacia la periodista tras despedida. América TV / Canal N

