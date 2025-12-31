Perú

El lado oscuro del tren a Machu Picchu: PeruRail tiene un gran historial de accidentes en rutas turísticas

El choque frontal registrado este 30 de diciembre en el tramo a Ollantaytambo dejó un maquinista fallecido y más de 30 heridos, reavivando el recuento de siniestros ocurridos en los últimos años en el corredor ferroviario más transitado del sur

Fiscalía recaba pruebas y testimonios
Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

Tras el choque frontal entre dos trenes en la ruta hacia Machu Picchu, ocurrido la tarde de este 30 de diciembre de 2025, que dejó un fallecido y más de 30 heridos, la atención vuelve a centrarse en la seguridad ferroviaria de uno de los corredores turísticos más transitados del país. El accidente se registró en el kilómetro 98, en el sector Pampacahua, en el tramo Machu Picchu – Ollantaytambo, una vía única por la que los convoyes circulan en ambos sentidos, según confirmó la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Roberto Cárdenas, maquinista de uno de los trenes involucrados, mientras que los heridos —entre turistas nacionales y extranjeros— fueron evacuados a clínicas y hospitales de Cusco. Las imágenes difundidas desde la zona mostraron daños estructurales severos en la parte frontal de los vagones, pasajeros sentados al costado de la vía y equipajes esparcidos, en una escena que reavivó el recuerdo de otros accidentes ferroviarios registrados en los últimos años, varios de ellos vinculados a PeruRail, operador clave del servicio hacia la ciudadela inca.

Descarrilamientos y emergencias en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu

Tren de Ollantaytambo a Machu Picchu se descarrila, hay un muerto y suspenden el servicio (RPP)

Uno de los antecedentes más graves se registró el 9 de septiembre de 2023, cuando un tren de carga de PeruRail se descarriló tras un derrumbe de piedras en el kilómetro 80 de la vía férrea, en plena madrugada. El accidente provocó la muerte del jefe de tren, luego de que la locomotora cayera varios metros hacia el río Vilcanota, además de dejar dos trabajadores heridos de gravedad. Como consecuencia directa, el servicio ferroviario hacia Machu Picchu quedó completamente suspendido de manera temporal, afectando a cientos de viajeros.

En su comunicado oficial, PeruRail informó que el deslizamiento de tierra fue de “gran proporción” y que el tren siniestrado cubría la ruta desde Machu Picchu hacia Urubamba. La empresa indicó entonces que todos los servicios, incluidos los bimodales (bus + tren), quedaron paralizados hasta recibir autorización del concesionario Ferrocarril Trasandino S.A., responsable de la vía suroriental. Fotografías difundidas tras el accidente mostraron vagones seriamente dañados, detenidos a pocos metros del cauce del río.

Un año después, el 10 de septiembre de 2024, otro tren de PeruRail se descarriló en el tramo Ollantaytambo – Machu Picchu, a la altura del kilómetro 82, cerca de Piscacucho. Aunque en este caso no se reportaron heridos, el incidente obligó a trasladar a los pasajeros a otro convoy y generó retrasos significativos en el acceso a la ciudadela. La empresa señaló que se activaron los protocolos de atención y que cuadrillas acudieron a limpiar la vía para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Estos episodios se suman a lo ocurrido en julio de 2018, cuando un choque entre trenes de PeruRail e Inca Rail en el kilómetro 88, en la zona de Retamal, dejó 16 personas heridas, cinco de ellas de gravedad. En ese accidente, el Cuerpo General de Bomberos confirmó que la mayoría de afectados eran turistas extranjeros, quienes tuvieron que ser evacuados a clínicas de Cusco desde Ollantaytambo.

Atropellos y choques con vehículos en otras regiones

Tren se descarrila en río
Tren se descarrila en río vilcatoma y causa la muerte de una persona.

Los antecedentes no se limitan a la ruta cusqueña. En julio de 2025, un tren de carga de PeruRail atropelló y causó la muerte de una persona adulta en la zona de Picchu – La Rinconada, en un sector densamente poblado. De acuerdo con reportes locales, el cuerpo de la víctima permaneció varias horas bajo la locomotora a la espera del fiscal para el levantamiento correspondiente. Pobladores de la zona señalaron que no era la primera vez que ocurría un accidente similar y exigieron el retiro de las rieles por el riesgo que representan para niños y adultos mayores.

Meses antes, el 4 de marzo de 2025, un tren turístico de PeruRail chocó contra un camión mal estacionado sobre la vía férrea en el sector de Chulluni, entre Puno y Juliaca. Aunque el incidente no dejó víctimas fatales ni heridos graves, sí ocasionó daños materiales considerables y puso nuevamente en evidencia los problemas de señalización y control en cruces ferroviarios.

Otro caso se registró en Arequipa, cuando un tren de PeruRail impactó contra una cisterna de agua que atravesaba la línea férrea en la Panamericana Sur. La cisterna quedó partida en dos, pero el conductor logró sobrevivir y fue trasladado a un centro de salud. La Policía Nacional inició investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho.

Mientras continúan las labores de atención tras el accidente de hoy en la vía a Machu Picchu, y las autoridades regionales activan protocolos de emergencia, los registros de descarrilamientos, choques y atropellos a lo largo de los años mantienen en agenda el historial de incidentes ferroviarios asociados a PeruRail, especialmente en rutas donde el tren es la única vía de acceso para miles de pasajeros que se dirigen diariamente a uno de los destinos turísticos más visitados del país.

