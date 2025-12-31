CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

CristoRata optó por una respuesta directa al asumir el pago de un mes de trabajo a los exempleados, tras la controversia que generó su intervención en el servicio de alimentos del hotel (YouTube)

La difusión de un video grabado durante una transmisión en vivo colocó al influencer conocido como CristoRata en el centro de una controversia que trascendió las redes sociales y alcanzó a un hotel de Tarapoto.

Las imágenes, que mostraban una interacción impropia con un plato de comida destinado a un huésped, derivaron en un pronunciamiento oficial del establecimiento y en la posterior desvinculación de dos colaboradores. Días después del incidente, el creador de contenido decidió referirse públicamente a las consecuencias del episodio y a su responsabilidad directa en lo ocurrido.

Sus declaraciones apuntaron tanto a explicar el contexto de la grabación como a anunciar una medida concreta en favor de los trabajadores afectados, en medio de cuestionamientos sobre límites, exposición digital y responsabilidades compartidas.

El video que desató la polémica y la reacción del hotel

Una transmisión informal desde un hotel de Tarapoto se transformó en un episodio polémico al viralizarse un video que expuso al personal y provocó la respuesta inmediata de la administración. (TikTok)

El hecho se produjo durante una visita del streamer a Tarapoto, donde realizó una transmisión en vivo desde las instalaciones del hotel RBB Brito. En el material difundido se observa al influencer interactuando con personal del establecimiento mientras introduce la mano en un plato que era trasladado para un servicio a la habitación.

La escena, acompañada de bromas y comentarios, fue replicada rápidamente en distintas plataformas, generando críticas por el manejo de alimentos y la conducta exhibida ante los trabajadores.

Tras la viralización del video, el hotel emitió un comunicado institucional en el que informó que la situación fue evaluada internamente y que se adoptaron medidas inmediatas. En el mensaje, la administración reafirmó su compromiso con la ética, el respeto y la correcta gestión interna, señalando que sus decisiones priorizan a clientes, colaboradores y aliados. El texto evitó detallar las sanciones aplicadas, aunque horas después se conoció que dos empleados vinculados al episodio habían sido separados de la empresa.

La decisión del hotel abrió un debate en redes sociales sobre la proporcionalidad de las medidas y el rol que juegan los influencers cuando realizan contenidos en espacios laborales ajenos. Para algunos usuarios, el establecimiento actuó conforme a sus protocolos. Para otros, la exposición generada por el creador de contenido fue el factor determinante que dejó a los trabajadores en una situación vulnerable.

El pronunciamiento de CristoRata

El influencer decidió dar la cara luego del escándalo, confirmó que se comunicó con los empleados afectados y aseguró que cubrirá su ingreso mensual tras la desvinculación. (YouTube)

Ante el incremento de las críticas, CristoRata decidió dirigirse a su audiencia para aclarar su postura. En un mensaje directo, reconoció estar al tanto de los despidos y afirmó haber tomado contacto con las personas afectadas. “Estoy al tanto. Ya sé que han despedido a las dos personas que salieron en mi streaming el día sábado”, expresó al inicio de su intervención, marcando distancia de cualquier intento de minimizar lo ocurrido.

El influencer señaló que entiende que el hotel haya tomado decisiones disciplinarias. “Creo que cualquier hotel hubiera tomado ese tipo de medidas, o al menos una cercana a esa”, sostuvo, antes de anunciar la acción que, según dijo, busca asumir su parte de responsabilidad. “No me voy a limpiar las manos, claro que no”, afirmó, en referencia a las consecuencias laborales del episodio.

CristoRata indicó que reconocerá el ingreso correspondiente a un mes de trabajo para ambos empleados. “Voy a reconocer el mes de trabajo que tenían, que me imagino que ha sido todo enero, hasta que ellos se encuentren el trabajo correspondiente”, explicó. Agregó que su decisión se basa en el trato recibido durante su estadía. “Ellos a mí me trataron increíble, fueron muy atentos. Entonces siento que también es injusto”, señaló.

Durante su descargo, el streamer también intentó contextualizar la escena del video. Aseguró que la comida formaba parte de un pedido realizado para su pareja y que la situación fue planteada como parte del contenido transmitido. “Si bien es cierto, yo probé dos papitas de lo que la chica estaba llevando a una habitación, que era la habitación de mi novia”, dijo, al tiempo que mencionó haber explicado posteriormente a otros trabajadores que se trataba de una dinámica de show.

Ayuda adicional y responsabilidades

Además del pago anunciado, CristoRata ofreció apoyo laboral a los empleados despedidos, mientras el caso reabre el debate sobre los límites del contenido en vivo y su impacto real. (Instagram)

Más allá del pago anunciado, CristoRata afirmó que brindará apoyo adicional a los trabajadores despedidos para facilitar su reinserción laboral. “Les vamos a reconocer lo que les quedaba hasta que ellos puedan encontrar un trabajo”, señaló, y añadió que buscará ayudarlos a conseguir una nueva oportunidad, ya sea en hoteles de Tarapoto o en otros lugares dispuestos a contratarlos.

El influencer admitió no conocer con exactitud el salario que percibían, aunque reiteró su disposición a cubrir el monto correspondiente al periodo mencionado. “No sé cuánto cobraban mensual, pero claro que le vamos a reconocer lo que les quedaba”, indicó, remarcando que su intención es compensar el impacto económico inmediato generado por el despido.

El episodio reavivó la discusión sobre los límites del contenido en vivo y el impacto que puede tener sobre terceros que no controlan la narrativa ni la difusión. En particular, se puso en cuestión el uso de espacios de trabajo como escenarios para transmisiones improvisadas, donde una acción presentada como broma puede desencadenar consecuencias reales para quienes aparecen en cámara.