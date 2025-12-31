Choque de trenes en Machu Picchu: José Jerí y ministros se reúnen con autoridades en Cusco tras accidente

Accidente en Machu Picchu: José Jerí encabeza en Cusco la coordinación del Ejecutivo tras choque de trenes

El presidente de la República, José Jerí, llegó a la ciudad del Cusco tras el grave accidente ferroviario ocurrido en la ruta Machu Picchu–Ollantaytambo, donde el choque frontal de dos trenes dejó una persona fallecida y más de 100 heridos. El mandatario arribó la noche del mismo día del accidente, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera. La comitiva ingresó a la sede del Gobierno Regional del Cusco bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional del Perú.

Desde el Ejecutivo se informó que el objetivo central de la visita fue supervisar en campo las acciones desplegadas tras el siniestro y reforzar la articulación entre el Gobierno central, las autoridades regionales y los equipos de emergencia. La presencia de José Jerí en la ciudad imperial buscó evitar que la gestión de la crisis se limite a reportes administrativos desde Lima, optando por una intervención directa en la zona afectada.

El presidente sostuvo una reunión de coordinación con autoridades regionales, locales y mandos policiales para evaluar la situación actual, revisar el estado de los heridos y definir las medidas inmediatas que permitan atender la emergencia en toda su dimensión, incluida la situación de los pasajeros que quedaron varados en Machu Picchu y Ollantaytambo.

Choque de trenes a Machu Picchu: José Jerí lidera en Cusco la supervisión de la emergencia

Reunión con autoridades

Durante el encuentro en el Gobierno Regional, el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, presentó un informe detallado al presidente José Jerí sobre el impacto del accidente, confirmando que el saldo fue de una persona fallecida y 73 heridos, entre turistas nacionales, extranjeros y trabajadores ferroviarios. También expuso las acciones ejecutadas por el Gobierno Regional, como la activación de los protocolos de emergencia y el traslado de los heridos a hospitales y clínicas de la ciudad.

Como parte del despliegue presidencial, se informó que, tras la reunión, José Jerí y su comitiva tenían previsto visitar los centros de salud donde permanecen internadas las personas afectadas, con el fin de constatar personalmente la atención médica brindada y recoger información directa sobre su evolución.

En paralelo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, recorrió hospitales y clínicas del Cusco para solicitar reportes médicos actualizados y verificar que los heridos estén recibiendo una atención adecuada, sin distinción entre ciudadanos peruanos y extranjeros.

Emergencia ferroviaria en Cusco: José Jerí supervisa respuesta del Gobierno tras accidente mortal

Cuestionamientos a las empresas ferroviarias

El accidente se da en un contexto de fuertes cuestionamientos a las empresas operadoras del servicio ferroviario. El gobernador regional, Werner Salcedo, lanzó una denuncia pública al señalar que, incluso después del accidente, se habría intentado priorizar intereses económicos y acuerdos entre privados antes que la atención a las víctimas.

Un grave choque entre dos trenes turísticos de las empresas Inca Rail y Peru Rail interrumpió el servicio hacia Machu Picchu. El alcalde de Ollantaytambo detalla las labores de rescate y cuestiona la respuesta inicial de las operadoras ferroviarias ante la emergencia | Canal N

Salcedo cuestionó directamente a FETRANSA y a las empresas involucradas en la operación de los trenes, afirmando que el Estado no puede permitir que el lucro esté por encima de la seguridad y la vida de las personas. “El Estado tiene la obligación de proteger la vida y hacer cumplir las leyes y normas”, sostuvo, exigiendo responsabilidades claras.

Más allá de la atención inmediata de la emergencia, el Ejecutivo queda ahora frente al reto de impulsar una revisión de las condiciones de seguridad ferroviaria en la ruta hacia Machu Picchu, un corredor estratégico que, tras esta tragedia, vuelve a evidenciar serias vulnerabilidades estructurales.