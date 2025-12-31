Choque de trenes en Cusco: Minsa reporta que nueve personas ya recibieron el alta médica

En la atención de la emergencia participaron 21 ambulancias con equipos médicos, y tanto el Minsa como la Geresa Cusco monitorean de manera permanente la evolución de los heridos - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que nueve de los más de 100 heridos en el choque frontal de dos trenes en Cusco recibieron el alta médica, tras ser atendidas en centros asistenciales públicos y privados. En un comunicado oficial, la entidad lamentó el accidente ferroviario ocurrido la tarde del martes, que dejó además una víctima mortal.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los afectados presenta traumatismos múltiples y contusiones. El reporte detalla que veinticinco personas continúan recibiendo atención especializada en las clínicas CIMA Cusco, Medical Network, Good Medical, Peruano Suiza, Clínica 2 y en el centro de salud de Ollantaytambo.

Entre los hospitalizados, dos pacientes presentan traumatismo encéfalo craneano severo y permanecen bajo observación médica permanente.

Ministerio de Salud emitió un comunicado ante el choque de trenes - Créditos: Minsa.

Según el comunicado de prensa, para atender la emergencia, se movilizaron 21 ambulancias de entidades públicas y privadas, con sus respectivos equipos de profesionales de la salud. Tanto el Minsa como la Geresa Cusco mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de los heridos, a fin de garantizar el apoyo necesario en cada caso.

Cabe precisar que el impacto de trenes se registró cerca de las 13:30 horas, cuando dos trenes de las empresas Inca Rail y Perú Rail colisionaron de frente en el kilómetro 82 de la vía Ollantaytambo-Machu Picchu, en el sector conocido como Pampacahua.

El accidente, que involucró a turistas nacionales y extranjeros, dejó a un fallecido.

Un muerto y más de 30 heridos en la colisión de trenes turísticos en la vía Machu Picchu - Ollantaytambo. Foto: Composición Infobae Perú

Investigación de la Fiscalía

El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación destinada a establecer las causas y posibles responsabilidades relacionadas con el accidente ferroviario. La fiscal Rosa Isabel Vicente Vásquez indicó que se está reuniendo información proporcionada por las empresas operadoras, además de recoger testimonios de testigos y personal implicado en el incidente. La pesquisa busca determinar si el siniestro se originó por un error humano, una falla en la coordinación o una deficiencia técnica en el sistema del tren.

La Fiscalía solicitó también los listados de pasajeros y las bitácoras de operación de ambas unidades. Paralelamente, mantiene coordinación con la Policía Nacional y las autoridades de salud a fin de asegurar la atención adecuada a los heridos y la conservación de las evidencias necesarias para el proceso investigativo.

Imágenes compartidas en redes sociales y medios locales evidenciaron la gravedad del choque: locomotoras gravemente dañadas, pasajeros en situaciones de emergencia y brigadas de rescate trabajando en el lugar. El incidente detuvo el tránsito ferroviario y afectó los planes de numerosos turistas, mientras las autoridades y equipos de salud llevaban a cabo la evacuación de los heridos.

El alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma, afirmó que la responsabilidad por el accidente corresponde a las empresas ferroviarias, dado que la organización de los horarios y los cruces está a cargo de los jefes de estación y de la concesionaria de la vía férrea. Detalló que el sistema en ese tramo funciona bajo la supervisión de Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), compañía encargada de regular el tránsito de trenes en una sola vía, lo que requiere una administración rigurosa de los tiempos y las maniobras de cruce.