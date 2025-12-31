Perú

Cábalas de Año Nuevo 2026 para el amor: 10 tradiciones que los peruanos hacen para atraer a su alma gemela

Cada Año Nuevo, miles de peruanos recurren a rituales y cábalas con la esperanza de atraer el amor verdadero. Estas tradiciones, cargadas de simbolismo y fe, buscan abrir el corazón y empezar el 2026 con nuevas oportunidades sentimentales

Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Cada 31 de diciembre, mientras el reloj se acerca a la medianoche, miles de peruanos no solo brindan por un nuevo año, sino que realizan rituales y cábalas con un deseo en común: atraer el amor. Ya sea para encontrar pareja, fortalecer una relación o abrir el corazón a nuevas oportunidades, el Año Nuevo se ha convertido en una fecha clave para poner la intención en los sentimientos y la vida afectiva.

En el Perú, estas tradiciones combinan creencias populares, simbolismos heredados y prácticas que se repiten de generación en generación. Algunas se realizan en silencio, otras en familia o con amigos, pero todas comparten la esperanza de que el 2026 traiga estabilidad emocional, romance y conexiones auténticas.

1. Usar ropa interior roja para atraer el amor

La cábala más conocida y extendida es el uso de ropa interior roja en la noche de Año Nuevo. En la cultura popular peruana, el rojo simboliza pasión, deseo y energía emocional. Muchas personas creen que usarla —especialmente si es nueva— ayuda a atraer una relación amorosa intensa o a reavivar la chispa en la pareja.

Algunos incluso recomiendan usarla al revés durante el día 31 y voltearla justo a medianoche como señal de cambio y renovación.

La costumbre de usar ropa interior roja en Año Nuevo hunde sus raíces en la Edad Media y simboliza vida y prosperidad. (Cuartoscuro)

2. Vestirse de rojo o combinarlo con blanco

Más allá de la ropa interior, vestirse con alguna prenda roja también es una práctica común. En Perú, se suele combinar con blanco, color asociado a la paz y los nuevos comienzos, buscando así un equilibrio entre pasión y estabilidad emocional para el año entrante.

La costumbre de usar ropa interior roja en Año Nuevo hunde sus raíces en la Edad Media y simboliza vida y prosperidad.

3. Encender velas rojas con una intención clara

Las velas rojas se utilizan como símbolo de atracción y fuerza emocional. Antes de la medianoche, muchas personas encienden una vela y mentalizan el tipo de relación que desean: respeto, compromiso, compañía o amor duradero. La recomendación tradicional es hacerlo en un ambiente tranquilo y con pensamientos positivos.

4. Escribir el nombre o las cualidades de la pareja ideal

Una de las cábalas más personales consiste en escribir en un papel las características que se buscan en una pareja. No se trata solo del aspecto físico, sino de valores como honestidad, estabilidad emocional o proyectos en común. El papel puede guardarse en la billetera, bajo la almohada o quemarse como símbolo de entrega al destino.

Año Nuevo 2026 en pareja. (Captura)

5. Colocar una rosa roja bajo la almohada

En algunas zonas del país, especialmente en Lima y la costa, se mantiene la tradición de poner una rosa roja bajo la almohada antes de dormir el 31 de diciembre. Se cree que esto ayuda a atraer sueños reveladores o a abrir el camino para una nueva relación en los meses siguientes.

Rosa roja (Pexels)

6. Brindar pensando en la persona que deseas atraer

El momento del brindis también tiene un valor simbólico. Muchas personas aprovechan los primeros segundos del Año Nuevo para visualizarse en una relación feliz, ya sea con alguien que ya conocen o con una pareja futura. Según la creencia, los pensamientos iniciales del año marcan la energía de los meses siguientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Comer uvas enfocadas en el amor

Además del clásico ritual de las 12 uvas, algunos peruanos adaptan esta tradición y dedican una o varias uvas exclusivamente al amor. Cada uva se come pidiendo un deseo específico: conocer a alguien especial, mejorar la comunicación en pareja o sanar una relación pasada.

Tres jóvenes disfrutan la tradicional costumbre de comer uvas para celebrar el Año Nuevo. La escena, ambientada con luces cálidas y copas de vino, refleja la alegría y esperanza característica de esta fecha especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Limpiar la casa para “hacer espacio” al amor

Antes del 31 de diciembre, muchas personas realizan una limpieza profunda del hogar. Más allá del orden físico, esta cábala simboliza dejar atrás relaciones tóxicas, recuerdos dolorosos o etapas cerradas, para permitir que el amor llegue sin cargas emocionales del pasado.

El acto de soltar va más allá de la superstición: implica una decisión consciente de revisar qué se conserva y qué se descarta, facilitando el cierre de ciclos personales sin esperar resultados inmediatos. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

9. Usar perfumes o aromas dulces

Los aromas también juegan un rol importante en los rituales amorosos. En Perú, se acostumbra usar perfumes florales o dulces la noche de Año Nuevo como símbolo de atracción y magnetismo personal. Algunas personas también utilizan esencias de rosas o canela.

10. Dar el primer abrazo del año con intención

La tradición de abrazar primero a alguien especial al llegar la medianoche es una de las más emocionales. Para quienes están solteros, se cree que ese gesto ayuda a atraer relaciones cercanas y sinceras. En parejas, simboliza el deseo de continuar juntos el nuevo año.

Una emotiva escena de Año Nuevo donde una chica abraza a su mamá durante la celebración familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Funcionan realmente las cábalas del amor?

Desde una mirada racional, no existe evidencia científica de que estas prácticas garanticen encontrar pareja. Sin embargo, especialistas en bienestar emocional señalan que los rituales cumplen una función psicológica clave: ayudan a enfocar deseos, cerrar ciclos y comenzar el año con una actitud abierta y positiva.

En un país donde las tradiciones tienen un fuerte componente emocional, estas cábalas funcionan como actos simbólicos de esperanza y confianza en el futuro.

Milones de peruanos se preparan para despedir el 2025 y recibir con muchas ansias el 2026

Amor, tradición y nuevos comienzos

Las cábalas de Año Nuevo reflejan más que superstición: hablan del deseo universal de amar y ser amado. En Perú, estas prácticas siguen vigentes porque conectan con la ilusión, la fe y la idea de que cada año es una nueva oportunidad para construir relaciones más sanas y auténticas.

Así, mientras el 2026 se acerca, miles de personas repetirán estos rituales no solo esperando encontrar a su alma gemela, sino también comenzar el año con el corazón dispuesto a recibir lo que venga.

