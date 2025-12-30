Cábalas de Año Nuevo 2026 para atraer dinero: lentejas, arroz, billete en el zapato y otras tradiciones populares en Perú

Las tradiciones de Año Nuevo que los peruanos practican para atraer prosperidad económica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/IA)

La llegada del fin de año en Perú se acompaña de una serie de tradiciones y rituales enfocados en atraer la buena suerte y la prosperidad. Dentro de estas costumbres, las cábalas ocupan un lugar destacado, pues muchas personas las consideran herramientas para influir en distintos aspectos de la vida durante el año que comienza. Los rituales van desde acciones sencillas hasta elaborados preparativos, y uno de los objetivos más frecuentes es favorecer la llegada de dinero y la abundancia material.

La práctica de cábalas para recibir el Año Nuevo se ha transmitido por generaciones y se encuentra presente en todos los estratos sociales. La noche del 31 de diciembre, familias, amigos y comunidades enteras dedican tiempo a la preparación de estos rituales, con la esperanza de mejorar su fortuna en el ciclo que inicia. Aunque la eficacia de estas tradiciones carece de respaldo científico, su vigencia refleja el peso de las creencias populares y la búsqueda colectiva de bienestar.

Las cábalas para obtener dinero sobresalen entre las más practicadas en la sociedad peruana. La variedad de rituales incluye el uso de alimentos, prendas, objetos y hasta velas, todos con el fin de atraer la prosperidad económica. A continuación, se describen las principales cábalas que los peruanos utilizan para recibir el Año Nuevo 2026 con la expectativa de un futuro financiero próspero.

Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Lentejas, símbolo de abundancia económica

El uso de lentejas en la celebración de Año Nuevo se ha consolidado como una de las cábalas más representativas para obtener dinero. Esta tradición consiste en consumir una cucharada de lentejas justo a la medianoche del 31 de diciembre. El acto simboliza la esperanza de que no falte el alimento ni los recursos materiales durante el año que comienza. En algunos hogares, además, se acostumbra repartir pequeños sobres con lentejas a los invitados.

La creencia en el poder de las lentejas no se limita únicamente a su consumo. En muchos casos, las personas optan por llevar lentejas crudas en el bolsillo o la billetera. Esta práctica busca “atraer la buena fortuna en forma de dinero” y se ha extendido a comerciantes, empleados y estudiantes por igual. La costumbre se complementa con la colocación de lentejas en la caja registradora de los negocios, como una manera de invocar ventas constantes y prosperidad.

El simbolismo de las lentejas se remonta a la antigüedad, cuando se asociaban con la fertilidad del suelo y la multiplicación de los recursos. Hoy, en el contexto peruano, han adquirido un valor adicional como amuleto contra la escasez y como recordatorio de la importancia de la previsión económica.

Peruanos utilizan lentejas cómo cábala de año nuevo 2026 para obtener dinero y abundancia. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Arroz, grano que atrae la riqueza

El arroz es otro de los elementos protagónicos en las cábalas peruanas para atraer el dinero. Muchas familias esparcen granos de arroz en los rincones de la casa antes de la medianoche, como símbolo de prosperidad y multiplicación de bienes. La creencia sostiene que, al distribuir este grano en distintos espacios del hogar, se favorece la entrada de dinero y se previenen los problemas económicos.

Algunos rituales incluyen guardar un pequeño paquete de arroz junto con monedas y billetes en la cartera o el bolso. Esta variante busca fortalecer la intención de abundancia, bajo la premisa de que el arroz, al ser un alimento básico y abundante, multiplica la fortuna de quien lo porta. Los comerciantes suelen recurrir a este ritual para augurar ventas exitosas en el año venidero.

Más allá de su función en la alimentación diaria, el arroz representa estabilidad y seguridad material para muchas familias peruanas. La presencia de este grano en los rituales de Año Nuevo evidencia la importancia que se atribuye a la autosuficiencia y a la esperanza de un futuro sin carencias económicas.

La conmemoración anual busca sensibilizar sobre la importancia del cereal en la dieta global, su impacto en la economía y los desafíos que enfrenta la agricultura frente al cambio climático y la escasez de recursos (Freepik)

Billetes en el zapato

Colocar un billete en el zapato derecho antes de la medianoche es una de las cábalas más extendidas para atraer el dinero en Perú. Esta práctica simboliza el deseo de “caminar hacia la prosperidad” y de asegurar que el flujo de dinero acompañe cada paso de quien realiza el ritual. La elección del pie derecho responde a creencias antiguas sobre la buena fortuna y la dirección correcta en la vida.

El valor del billete utilizado varía según las posibilidades de cada persona, aunque se suele preferir una denominación alta para reforzar la intención de abundancia. En algunos casos, la cábala se adapta colocando monedas en los zapatos de los niños, con el objetivo de transmitirles la importancia de la prosperidad desde temprana edad. La popularidad de esta cábala también se ha popularizado en oficinas y comercios, donde los empleados colocan billetes en sus zapatos para atraer bonificaciones y aumentos salariales.

La vigencia de este ritual se explica por la sencillez de su ejecución y por la fuerza simbólica que representa el acto de caminar “sobre el dinero”. Para muchos peruanos, comenzar el año con un billete en el zapato significa avanzar con confianza hacia metas económicas y superar obstáculos financieros.

Colocar un billete en el zapato derecho antes de la medianoche es una de las cábalas más populares entre quienes desean asegurar ingresos y caminar con firmeza hacia un futuro financiero más próspero. (Foto: Difusión)

Ropa interior amarilla

El uso de ropa interior amarilla durante la noche de Año Nuevo se ha convertido en una de las cábalas más reconocidas en Perú para atraer el dinero. El amarillo se asocia con el oro, la riqueza y la energía positiva, por lo que estrenar prendas de este color constituye una declaración de intenciones para el año que empieza. La tradición dicta que la ropa debe ser nueva y regalarse para potenciar su efecto.

El mercado peruano responde a la demanda con una amplia oferta de ropa interior amarilla, disponible en ferias, mercados y tiendas especializadas. La costumbre ha evolucionado hasta incluir prendas para hombres, mujeres y niños, lo que amplía el alcance de la cábala y la convierte en un fenómeno social. La variedad de diseños y materiales refleja la creatividad de quienes buscan cumplir con la tradición de manera original.

El simbolismo del color amarillo trasciende el aspecto económico y abarca también deseos de alegría, salud y vitalidad. Sin embargo, la relación directa con la fortuna material convierte a esta cábala en una de las más populares y esperadas de la temporada de fin de año.

Con la llegada del Año Nuevo, en Gamarra se incrementa la venta de ropa interior amarilla. | Crédito: Andina

Velas doradas

Encender velas doradas o amarillas durante la celebración de Año Nuevo constituye otro de los rituales favoritos de quienes buscan atraer riqueza. De acuerdo con el ritual, las velas se encienden minutos antes de la medianoche y se colocan en la mesa principal o en el altar familiar. El acto pretende iluminar el camino hacia el éxito financiero y atraer vibraciones positivas.

La elección del color dorado o amarillo responde a la asociación con el oro y la abundancia. En algunos hogares, se combinan las velas con otros elementos, como arroz, lentejas o monedas, para reforzar el efecto de la cábala. En ciertos casos, se agrega una oración o un deseo específico mientras se enciende la vela, con el fin de personalizar el ritual y enfocarlo en metas concretas.

El uso de velas en los rituales de Año Nuevo forma parte de una tradición más amplia de limpieza energética y renovación espiritual. La luz representa la esperanza y la confianza en un futuro próspero, valores que se transmiten de generación en generación dentro de las familias peruanas.

Encender velas doradas o amarillas durante la noche de Año Nuevo es una costumbre que busca iluminar el camino hacia el éxito financiero, atrayendo vibraciones positivas para quienes desean mejorar su suerte con el dinero. (Foto: Difusión)

Hojas de laurel: éxito financiero

Llevar hojas de laurel en la billetera o la cartera es una cábala menos conocida pero apreciada por quienes buscan asegurar el éxito económico durante el año entrante. El laurel simboliza el triunfo y la victoria, y su presencia en los rituales de fin de año se interpreta como una invitación a la prosperidad. El laurel puede colocarse también cerca de la puerta principal del hogar para atraer oportunidades.

Algunas versiones de la cábala incluyen escribir un deseo en una hoja de laurel antes de guardarla. Esta variante refuerza la intención personal y conecta el ritual con metas específicas. Esta planta se utiliza tanto en contextos familiares como en negocios, especialmente al iniciar proyectos o abrir nuevas sucursales.

Colocar hojas de laurel en la billetera o en casa funciona como amuleto de éxito y prosperidad para el año siguiente. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

La incorporación de hojas de laurel en los rituales de Año Nuevo refleja la influencia de antiguas creencias mediterráneas y su adaptación al contexto peruano. Para quienes adoptan esta práctica, el laurel actúa como recordatorio constante del objetivo de mejorar la situación financiera y de mantener la perseverancia ante los desafíos económicos.