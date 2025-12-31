Perú

Beneficios de tomar un vaso de agua antes del café

Esta sencilla acción, practicada en diversas culturas, ofrece beneficios que van más allá de la hidratación y puede transformar la manera en que se disfruta esta bebida

Café espresso servido con un
Café espresso servido con un vaso de agua (Adobe Stock)

El café ocupa un lugar destacado en la vida diaria de millones de peruanos. Disfrutar una taza de café, ya sea por la mañana o durante una pausa en la jornada, se ha convertido en una tradición compartida en hogares, cafeterías y oficinas en todo el país. Sin embargo, aunque el aroma y el sabor del café son irresistibles para muchos, existe una costumbre poco conocida que puede mejorar tanto la experiencia sensorial como el bienestar: tomar un vaso de agua antes de beber café. Esta sencilla acción, practicada en diversas culturas, ofrece beneficios que van más allá de la hidratación y puede transformar la manera en que se disfruta esta bebida.

La recomendación general es beber
La recomendación general es beber el vaso de agua entre cinco y diez minutos antes de tomar el café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar un vaso de agua antes del café aporta ventajas que inciden tanto en la salud como en el placer de la degustación.

  • Hidrata el cuerpo: durante las horas de sueño, el cuerpo pierde líquidos por la respiración y la transpiración. Por ello, al despertar, el organismo suele encontrarse en un leve estado de deshidratación. El café, por su naturaleza diurética, puede acentuar esta situación si se consume sin antes haber compensado la pérdida de agua. Beber un vaso de agua antes del café ayuda a restaurar el equilibrio hídrico, favorece el funcionamiento de los órganos y previene molestias como la sequedad bucal o la sensación de fatiga.
  • Mejora la digestión: el agua ingerida antes del café prepara el sistema digestivo para recibir la bebida. Al hidratar el estómago y los intestinos, facilita la absorción de nutrientes y favorece el tránsito intestinal. Además, puede ayudar a reducir la acidez que, en algunas personas, produce el café al consumirse en ayunas. Este hábito resulta especialmente útil para quienes tienen sensibilidad gástrica o buscan evitar molestias digestivas tras consumir café.
  • Limpia el paladar: uno de los beneficios más valorados en el mundo de la cata de café es la capacidad del agua para limpiar el paladar. El agua neutraliza posibles residuos o sabores persistentes de alimentos consumidos previamente, permitiendo que las papilas gustativas perciban con claridad los matices y aromas característicos del café. Esta práctica, extendida entre baristas y aficionados, contribuye a una experiencia de degustación más auténtica y placentera.
  • Potencia la experiencia sensorial: el agua actúa como un “preparador” del sentido del gusto, potenciando la percepción de las notas aromáticas y los sabores sutiles del café. Al iniciar la cata con un paladar limpio y bien hidratado, es posible distinguir mejor la acidez, el dulzor, el cuerpo y el retrogusto de la bebida. Además, al evitar la deshidratación, se previene la alteración del sentido del gusto causada por la sequedad bucal. De esta forma, el ritual de tomar agua antes del café enriquece la experiencia sensorial y permite disfrutar la bebida en toda su complejidad.

En la imagen se aprecia
En la imagen se aprecia una taza de cerámica blanca decorada con delicados motivos florales. El vapor que se eleva del café caliente sugiere una bebida recién servida, ideal para comenzar el día. La escena, iluminada por la suave luz natural que entra por una ventana, transmite calidez y tranquilidad en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general es beber el vaso de agua entre cinco y diez minutos antes de tomar el café. Este intervalo permite que el organismo absorba el líquido y el paladar se refresque adecuadamente. No es necesario ingerir grandes cantidades: un vaso mediano resulta suficiente para lograr los efectos deseados. En el caso de quienes acostumbran a desayunar con café, el agua debe consumirse antes de cualquier alimento o bebida, para maximizar sus beneficios.

En Italia, país reconocido por su cultura cafetera, ofrecer un vaso de agua junto al café forma parte del protocolo de atención en muchas cafeterías y bares. El propósito es que el cliente limpie y prepare el paladar antes de saborear el espresso, considerado una de las expresiones más puras del café. Los baristas italianos explican que el agua “abre” las papilas gustativas y elimina sabores residuales, facilitando la apreciación de las notas aromáticas y el equilibrio de la bebida.

Esta tradición se extiende a concursos de cata y degustaciones profesionales, donde el agua cumple una función esencial en la evaluación sensorial. Además, en algunas regiones italianas, se considera un gesto de cortesía y respeto hacia el cliente, que puede disfrutar el café en su máxima expresión.

