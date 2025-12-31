Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne se lucen entre los rostros más bellos del mundo según TC Candler

La lista de peruanos que lograron entrar al Top 100 de los rostros más bellos del mundo 2025 que organiza cada año TC Candler. Video: TC Candler

El prestigioso ranking internacional de TC Candler, conocido por reunir cada año a modelos, celebridades y atletas bajo el lema de los “100 rostros más bellos del mundo”, consolidó en su edición 2025 la presencia peruana en la élite de la belleza global. Tres representantes nacionales, Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne, fueron confirmados como parte de la lista definitiva de este año, ingresando así al selecto grupo que comparte espacio con figuras internacionales como Jacob Elordi, Henry Cavill y V de BTS.

El comité organizador de TC Candler seleccionó a Palao, Rodriguez Doig y Sonne tras un proceso que incluyó nominación oficial, votación internacional y evaluación final. Los organizadores indicaron que el ranking 2025 integra a “personalidades de distintas industrias, desde la música y el cine hasta el deporte y la moda”. En ese contexto, la participación peruana destacó tanto en número como en impacto mediático.

La trayectoria de Diego Rodriguez Doig en esta competencia no resultó nueva. El modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’ obtuvo el puesto 57 y sumó su cuarta inclusión en el listado, reafirmando su permanencia en el circuito internacional del modelaje.

Diego Rodríguez Doig, modelo e influencer, tiene su cuarta nominación en la lista 2025.

El debut de Oliver Sonne, futbolista de ascendencia peruano-danesa y actual miembro de la selección nacional, captó la atención al ubicarse en el puesto 45 de la lista. Sonne se consolidó como uno de los nuevos referentes peruanos ante el público global, hecho que amplió su perfil más allá del ámbito deportivo.

Oliver Sonne, futbolista profesional, tiene su primera nominación en la lista 2025.

El referente más visible de la delegación peruana volvió a ser Austin Palao, quien escaló hasta el puesto 15 y consolidó su ingreso al salón de la fama de TC Candler. Esta es su cuarta aparición, sumando así un nuevo logro a su carrera en el modelaje y la televisión. Palao había alcanzado previamente el puesto 13 en el año 2022, ubicándose por encima de figuras internacionales como David Beckham y Harry Styles.

Austin Palao, modelo y cantante, tiene su cuarta nominación en la lista 2025.

Ninguna representante femenina peruana logró entrar al top 100 de TC Candler en 2025

Durante la etapa de nominación previa, nueve peruanos figuraron entre los candidatos masculinos y femeninos, entre ellos Karime Scander, Luciana Fuster, Mayra Goñi y Adriana Campos-Salazar. Sin embargo, ninguna de las representantes femeninas logró ingresar al top 100 definitivo, aunque el solo hecho de figurar en la lista preliminar generó entusiasmo en las redes sociales.

La actriz Karime Scander apareció igualmente como candidata por Líbano, reflejando su ascendencia multicultural y su creciente popularidad en el medio artístico. Otro casos destacados provenientes de la nominación femenina también incluyeron a Shirley Arica e Isabela Merced, todas con expansiva notoriedad ya sea como actrices, modelos o influencers.

En el cierre global de TC Candler para 2025, la cantante Rosé del grupo BLACKPINK fue reconocida como la mujer con el rostro más hermoso, liderando la categoría femenina. La estadounidense Sydney Sweeney y Pharita de BABYMONSTER completaron el podio. El ranking masculino, donde Austin Palao figuró en el top 20 junto a Henry Cavill y Jacob Elordi, ubicó en la primera posición al artista chino Zhang Zhegan.

La lista de personajes, influencer y estrellas del mundo que lograron estar en el Top 10 de Las 100 mujeres más bellas del mundo 2025. Video: TC Candler

El ranking de TC Candler incluye a personalidades de la música, cine, deporte y moda

El proceso de selección de TC Candler valora la diversidad cultural, el impacto mediático y la presencia internacional de los nominados, incluyendo una votación pública y una presentación progresiva de candidaturas en plataformas digitales. La influencia del listado se extiende más allá del espectáculo, incluyendo a celebridades de Hollywood, ídolos asiáticos y personalidades de fuerte arraigo local, destacando su alcance masivo y la interacción con audiencias globales.

El historial peruano en TC Candler incluye, en ediciones recientes, a otras figuras como Hugo García, Patricio Parodi y Andrés Wiese, quienes fueron incluidos, llegando a ocupar posiciones destacadas. Parodi, Wiese y García alcanzaron los puestos 62, 37 y 34 respectivamente, consolidando una tendencia de creciente visibilidad nacional en la competencia.

Descubre el ranking de los 10 hombres más guapos del mundo para el 2025 en este emocionante conteo. Desde estrellas de K-Pop hasta aclamados actores de Hollywood, la lista está llena de sorpresas. Video: TC Candler

La edición 2025 del ranking reafirmó la proyección internacional de los rostros peruanos y el interés de la audiencia digital en los procesos participativos que definen cada año la lista de los 100 rostros más bellos del mundo.