Tren Lima - Chosica: segundo lote de coches Caltrain será trasladado en tres semanas a taller municipal

Mientras el primer lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain se encuentra en mantenimiento preventivo en Chosica, las autoridades informaron que el segundo grupo de coches, junto con una locomotora, será trasladado en un plazo de tres semanas para iniciar su proceso de evaluación técnica. Este traslado permitirá contar con un panorama más completo sobre el estado del material ferroviario disponible para el tren Lima - Chosica.

La llegada progresiva de los trenes forma parte de una etapa preliminar orientada a verificar las condiciones reales del material donado y su compatibilidad con el servicio que se proyecta implementar. En este contexto, las evaluaciones técnicas serán determinantes para los siguientes pasos del proyecto, ya que permitirán definir los alcances y las necesidades de adecuación.

Entre pruebas y convenios: los obstáculos que aún enfrenta el tren Lima–Chosica

Verificar el estado de las vías

El traslado del material ferroviario hacia Chosica también ha servido para evaluar el estado de las vías férreas. Durante esta fase, la primera marcha en vacío permitió identificar cruces peligrosos, zonas sensibles y puntos de riesgo a lo largo del trayecto entre Lima y Chosica.

Esta verificación resulta clave frente a las críticas previas al proyecto, centradas en el deterioro de algunos tramos, la cercanía de la línea férrea a viviendas y la falta de señalización. A partir de estas observaciones, se podrán definir las medidas necesarias para corregir los principales problemas de infraestructura.

El proceso de evaluación se desarrolla de manera paralela al traslado del material rodante y forma parte de la etapa inicial del proyecto, con el objetivo de corroborar que la vía férrea esté en condiciones adecuadas antes de avanzar hacia fases posteriores.

Tren Lima–Chosica: pruebas sin pasajeros exponen riesgos antes de su operación comercial

Viviendas cercanas y eventuales expropiaciones

La situación de las viviendas ubicadas a pocos metros de la vía férrea del futuro tren Lima–Chosica se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos de distritos como El Agustino y Ate. Tras la primera marcha en vacío del convoy, el debate volvió a centrarse en el impacto que tendrá el servicio ferroviario en las zonas residenciales colindantes a los rieles.

La incertidumbre persiste debido a la falta de información oficial. Vecinos de estas áreas aseguran que no han recibido comunicación sobre las medidas que se adoptarán respecto a sus viviendas. Actualmente, la vía es utilizada por trenes de carga y por el servicio turístico Lima–Huancayo, que circulan a baja velocidad, pero este escenario podría cambiar con la entrada en operación del tren Lima–Chosica, que tendría mayor frecuencia y una velocidad superior.

Hasta el momento, ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han detallado un plan específico para las viviendas cercanas a la vía férrea. Las autoridades han señalado que la marcha en vacío permitirá identificar deficiencias de infraestructura que deberán corregirse antes de una eventual marcha blanca.

Un convenio para estudios y trabajo técnico

Con el fin de atender estas interrogantes, la MML y el MTC firmaron un convenio orientado a la realización de estudios técnicos, operativos, económicos y legales. Desde el sector Transportes se ha señalado que se trata de un proceso planificado y colaborativo, que exige un trabajo técnico riguroso antes de adoptar cualquier decisión sobre la puesta en marcha del servicio.

El proyecto contempla la implementación de una infraestructura ferroviaria moderna, que incluye la construcción de paraderos y estaciones, cruces a desnivel, desvíos ferroviarios y sistemas de señalización. Su desarrollo requerirá la participación de diversas entidades, cada una dentro de su ámbito de competencia. Asimismo, el MTC ha remarcado que la adecuación que deberá realizar el concesionario en la vía férrea será un aspecto central para garantizar el tránsito de pasajeros en condiciones adecuadas de seguridad.