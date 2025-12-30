Perú

Tren Lima - Chosica: segundo lote de coches Caltrain será trasladado en tres semanas a taller municipal

El convenio firmado entre el MTC y la MML tiene como objetivo dar viabilidad al proyecto ferroviario, que se vio estancado por los desencuentros entre exautoridades

Guardar

Mientras el primer lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain se encuentra en mantenimiento preventivo en Chosica, las autoridades informaron que el segundo grupo de coches, junto con una locomotora, será trasladado en un plazo de tres semanas para iniciar su proceso de evaluación técnica. Este traslado permitirá contar con un panorama más completo sobre el estado del material ferroviario disponible para el tren Lima - Chosica.

La llegada progresiva de los trenes forma parte de una etapa preliminar orientada a verificar las condiciones reales del material donado y su compatibilidad con el servicio que se proyecta implementar. En este contexto, las evaluaciones técnicas serán determinantes para los siguientes pasos del proyecto, ya que permitirán definir los alcances y las necesidades de adecuación.

Entre pruebas y convenios: los
Entre pruebas y convenios: los obstáculos que aún enfrenta el tren Lima–Chosica

Verificar el estado de las vías

El traslado del material ferroviario hacia Chosica también ha servido para evaluar el estado de las vías férreas. Durante esta fase, la primera marcha en vacío permitió identificar cruces peligrosos, zonas sensibles y puntos de riesgo a lo largo del trayecto entre Lima y Chosica.

Esta verificación resulta clave frente a las críticas previas al proyecto, centradas en el deterioro de algunos tramos, la cercanía de la línea férrea a viviendas y la falta de señalización. A partir de estas observaciones, se podrán definir las medidas necesarias para corregir los principales problemas de infraestructura.

El proceso de evaluación se desarrolla de manera paralela al traslado del material rodante y forma parte de la etapa inicial del proyecto, con el objetivo de corroborar que la vía férrea esté en condiciones adecuadas antes de avanzar hacia fases posteriores.

Tren Lima–Chosica: pruebas sin pasajeros
Tren Lima–Chosica: pruebas sin pasajeros exponen riesgos antes de su operación comercial

Viviendas cercanas y eventuales expropiaciones

La situación de las viviendas ubicadas a pocos metros de la vía férrea del futuro tren Lima–Chosica se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos de distritos como El Agustino y Ate. Tras la primera marcha en vacío del convoy, el debate volvió a centrarse en el impacto que tendrá el servicio ferroviario en las zonas residenciales colindantes a los rieles.

La incertidumbre persiste debido a la falta de información oficial. Vecinos de estas áreas aseguran que no han recibido comunicación sobre las medidas que se adoptarán respecto a sus viviendas. Actualmente, la vía es utilizada por trenes de carga y por el servicio turístico Lima–Huancayo, que circulan a baja velocidad, pero este escenario podría cambiar con la entrada en operación del tren Lima–Chosica, que tendría mayor frecuencia y una velocidad superior.

Hasta el momento, ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han detallado un plan específico para las viviendas cercanas a la vía férrea. Las autoridades han señalado que la marcha en vacío permitirá identificar deficiencias de infraestructura que deberán corregirse antes de una eventual marcha blanca.

Un convenio para estudios y trabajo técnico

Con el fin de atender estas interrogantes, la MML y el MTC firmaron un convenio orientado a la realización de estudios técnicos, operativos, económicos y legales. Desde el sector Transportes se ha señalado que se trata de un proceso planificado y colaborativo, que exige un trabajo técnico riguroso antes de adoptar cualquier decisión sobre la puesta en marcha del servicio.

El proyecto contempla la implementación de una infraestructura ferroviaria moderna, que incluye la construcción de paraderos y estaciones, cruces a desnivel, desvíos ferroviarios y sistemas de señalización. Su desarrollo requerirá la participación de diversas entidades, cada una dentro de su ámbito de competencia. Asimismo, el MTC ha remarcado que la adecuación que deberá realizar el concesionario en la vía férrea será un aspecto central para garantizar el tránsito de pasajeros en condiciones adecuadas de seguridad.

Temas Relacionados

Tren Lima - ChosicaMTCMMLTrenes CaltrainChosicaperu-noticias

Más Noticias

Fiscalizadores de San Isidro fueron grabados comiendo alimentos decomisados: municipio rechaza el hecho y anuncia sanciones

El hecho ocurrió durante una intervención a una carreta de venta de ceviche al paso y motivó la apertura de un proceso disciplinario contra los trabajadores involucrados

Fiscalizadores de San Isidro fueron

El contundente mensaje de José Jerí para autorizar la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y la Noche Crema de Universitario el mismo día

El presidente del Perú estuvo en la reunión para definir la realización de las presentaciones de los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’, que devino en el positivismo de ambas directivas

El contundente mensaje de José

Nuevo incendio en azotea de vivienda en San Juan de Lurigancho puso al descubierto presuntos almacenes clandestinos en la zona del siniestro

El fuego consumió la parte superior de un edificio de cinco pisos y expuso el uso irregular del inmueble, mientras vecinos denunciaron el riesgo y la falta de responsabilidad del encargado

Nuevo incendio en azotea de

Adolfo Chuiman descarta su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Yo renuncié, ya no soportaba algunas cosas”

El intérprete de Peter Mackey reveló que su salida fue voluntaria y motivada por el desgaste personal, y aseguró que no tiene planes de volver a la exitosa serie.

Adolfo Chuiman descarta su regreso

Migraciones habilitará 50 mil pasaportes para enero en 31 puntos de atención

El refuerzo operativo y la expansión de oficinas buscan optimizar la gestión documental para quienes se preparan para viajar el próximo año

Migraciones habilitará 50 mil pasaportes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César San Martín es cesado

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

‘¡El Perú a toda máquina!’ José Jerí establece frase para la publicidad institucional en 2026

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha para impedir su candidatura en 2026, pero el JEE no la admite

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

ENTRETENIMIENTO

Adolfo Chuiman descarta su regreso

Adolfo Chuiman descarta su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Yo renuncié, ya no soportaba algunas cosas”

Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Paul Flores, Camucha Negrete, Mario Vargas Llosa, Guillermo Rossini y más personajes que nos dejaron este 2025

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Padre de Dennys Quevedo narra cómo fueron los últimos instantes del líder de Zafiro Sensual

DEPORTES

El contundente mensaje de José

El contundente mensaje de José Jerí para autorizar la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y la Noche Crema de Universitario el mismo día

Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años: “El camino empieza hoy”

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

“¿Parecía que me importaba?”: Aixa Vigil lanzó sarcástica respuesta sobre las pifias de hinchas de Alianza Lima en victoria de San Martín

Mr. Peet señaló al responsable de la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima: “No encuentro un jugador de sus características en el club”