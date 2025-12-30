Perú

Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, también saltó la importancia de la relación entre ambas naciones

Guardar
Perú mostró apoyo a Ucrania
Perú mostró apoyo a Ucrania luego de amenazas de Rusia . Foto: Andina / Andina

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, expresó el respaldo del país andino a Ucrania en el marco del conflicto del país europeo con Rusi. Durante una llamada telefónica entre el canciller y su homónima ucraniana, Andrii Sybiha, también resaltó la importancia de la relación bilateral entre ambas naciones.

En este contexto, el titular de la cartera también mencionó que es necesario alcanzar una “paz justa y duradera”, de acuerdo con la publicación de la Cancillería de Perú en X (antes Twitter).

Asimismo, hizo un llamado para que los diálogos de paz se lleven a cabo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

Este diálogo se da en un momento álgido del conflicto que ya lleva al menos una década desde la invasión rusa de crimea. Recientemente, Rusia acusó a Ucrania de atacar la residencia de Vladímir Putin.

Supuesto ataque a la casa de Putin

Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de perpetrar un ataque con drones sobre una de las residencias oficiales del presidente Vladímir Putin, ubicada en la región de Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú. El gobierno ruso aseguró que el ataque fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y que no se registraron víctimas ni daños materiales importantes.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el ataque como una provocación directa contra la máxima autoridad del país. Mencionan que los drones fueron interceptados antes de que pudieran alcanzar el complejo residencial. Peskov afirmó que Rusia considera este episodio como un intento de desestabilizar las negociaciones de paz y de presionar políticamente a Moscú en un momento clave del conflicto.

Como respuesta al incidente, el gobierno ruso anunció que revisará de manera exhaustiva su posición en las conversaciones de paz. El canciller Serguéi Lavrov señaló que el ataque altera el clima de confianza necesario para cualquier avance diplomático y advirtió que Moscú podría endurecer sus condiciones en las próximas rondas de diálogo, cuyo calendario aún no ha sido confirmado.

Zelensky no se pronunció de inmediato sobre la acusación rusa. Kiev ha negado previamente la autoría de ataques directos contra objetivos personales de líderes rusos, aunque reconoce la existencia de operaciones militares sobre infraestructuras estratégicas en territorio enemigo. Las autoridades ucranianas insisten en que sus acciones buscan frenar la ofensiva rusa y proteger a la población civil.

Putin amenaza a Ucrania .Foto:
Putin amenaza a Ucrania .Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool

La amenaza de Rusia

El gobierno ruso ha reiterado que solo aceptará poner fin a la guerra en Ucrania si Kiev retira sus tropas de la región del Donbás, al este del país. Esta exigencia se comunicó antes de la reunión prevista en Florida entre Donald Trump y Volodimir Zelensky, en la que se busca destrabar las negociaciones de paz tras más de tres años de conflicto.

El Kremlin sostiene que la única vía realista para detener la guerra pasa por el abandono ucraniano del 10% del Donbás que todavía controla, ya que las fuerzas rusas dominan el resto del territorio.

El asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, fue claro al afirmar que Ucrania debe tomar una “decisión valiente” y abandonar sus posiciones en la región. Ushakov subrayó que Moscú no aceptará un cese de hostilidades temporal, ya que considera que esto solo permitiría a Kiev reorganizar sus fuerzas o buscar ventajas políticas, prolongando el conflicto.

La postura rusa se reafirmó tras una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, previa a la cumbre entre el expresidente estadounidense y Zelensky. Según Ushakov, ambos líderes coincidieron en rechazar la opción de un alto el fuego provisional y acordaron mantener abierto el canal de diálogo tras la reunión en Florida. El mandatario estadounidense expresó su interés en lograr el fin del conflicto lo antes posible y señaló oportunidades de cooperación económica después del cierre de la guerra.

La actualidad de la guerra

En cuanto al contexto militar actual, el este de Ucrania es desfavorable para ellos, ya que han perdido posiciones frente a una ofensiva sostenida de las tropas rusas. Rusia asegura haber capturado decenas de localidades en los últimos meses y administra aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano desde el inicio de la invasión en 2022.

Ucrania y sus aliados europeos rechazan la legitimación de la ocupación y advierten que aceptar la retirada consolidaría la presencia rusa y sentaría un precedente peligroso para la seguridad en Europa.

La negativa de Rusia y Estados Unidos a aceptar un cese temporal de las hostilidades genera preocupación entre los aliados europeos, que temen la prolongación del conflicto y el estancamiento de las negociaciones de paz. Mientras tanto, Zelensky mantiene su postura de no ceder territorio y busca garantías internacionales para proteger la soberanía de Ucrania en cualquier acuerdo futuro.

Temas Relacionados

Volodímir ZelenskiJosé JeríCancillería de PerúGuerra Rusia-Ucraniaperu-politica

Más Noticias

Migraciones habilitará 50 mil pasaportes para enero en 31 puntos de atención

El refuerzo operativo y la expansión de oficinas buscan optimizar la gestión documental para quienes se preparan para viajar el próximo año

Migraciones habilitará 50 mil pasaportes

Declaración Jurada 2025: SUNAT publica nuevo cronograma de pago del Impuesto a la Renta para personas naturales y MYPE en 2026

Los vencimientos para el pago del IR y el ITF tendrán un cronograma diferenciado en 2026 según el tipo de contribuyente, informó la SUNAT. ¿Cuáles son las nuevas fechas?

Declaración Jurada 2025: SUNAT publica

MEF lanza nuevo rescate a cajas y financieras en crisis: Microfinancieras podrán recibir hasta 10 veces su valor para evitar quiebra

El FSD podrá aportar mucho más si una caja o financiera entra en problemas, con aval de la SBS. Medida busca proteger los ahorros de miles de familias y evitar el cierre abrupto de entidades que atienden a pequeños negocios

MEF lanza nuevo rescate a

Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años: “El camino empieza hoy”

El delantero argentino fue oficializado y defenderá la camiseta ‘blanquiazul’ hasta el 2028. Se unirá al ataque junto a Paolo Guerrero y Luis Ramos

Alianza Lima fichó a Federico

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

Juez del bicentenario y principal referente de jueces, fiscales y abogados. El procesalista en materia penal por excelencia se jubila tras 38 años de servicio. Ahora se enfocará a la cátedra universitaria a tiempo completo en la PUCP

César San Martín es cesado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César San Martín es cesado

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

‘¡El Perú a toda máquina!’ José Jerí establece frase para la publicidad institucional en 2026

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha para impedir su candidatura en 2026, pero el JEE no la admite

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Adolfo Chuiman descarta su regreso

Adolfo Chuiman descarta su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Yo renuncié, ya no soportaba algunas cosas”

Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Paul Flores, Camucha Negrete, Mario Vargas Llosa, Guillermo Rossini y más personajes que nos dejaron este 2025

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Padre de Dennys Quevedo narra cómo fueron los últimos instantes del líder de Zafiro Sensual

DEPORTES

Alianza Lima fichó a Federico

Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años: “El camino empieza hoy”

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

“¿Parecía que me importaba?”: Aixa Vigil lanzó sarcástica respuesta sobre las pifias de hinchas de Alianza Lima en victoria de San Martín

Mr. Peet señaló al responsable de la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima: “No encuentro un jugador de sus características en el club”

Universitario vs Wanka: día, hora y canal TV del encuentro por fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026