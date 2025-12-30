Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

Perú mostró apoyo a Ucrania luego de amenazas de Rusia . Foto: Andina / Andina

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, expresó el respaldo del país andino a Ucrania en el marco del conflicto del país europeo con Rusi. Durante una llamada telefónica entre el canciller y su homónima ucraniana, Andrii Sybiha, también resaltó la importancia de la relación bilateral entre ambas naciones.

En este contexto, el titular de la cartera también mencionó que es necesario alcanzar una “paz justa y duradera”, de acuerdo con la publicación de la Cancillería de Perú en X (antes Twitter).

Asimismo, hizo un llamado para que los diálogos de paz se lleven a cabo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

Este diálogo se da en un momento álgido del conflicto que ya lleva al menos una década desde la invasión rusa de crimea. Recientemente, Rusia acusó a Ucrania de atacar la residencia de Vladímir Putin.

Supuesto ataque a la casa de Putin

Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de perpetrar un ataque con drones sobre una de las residencias oficiales del presidente Vladímir Putin, ubicada en la región de Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú. El gobierno ruso aseguró que el ataque fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y que no se registraron víctimas ni daños materiales importantes.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el ataque como una provocación directa contra la máxima autoridad del país. Mencionan que los drones fueron interceptados antes de que pudieran alcanzar el complejo residencial. Peskov afirmó que Rusia considera este episodio como un intento de desestabilizar las negociaciones de paz y de presionar políticamente a Moscú en un momento clave del conflicto.

Como respuesta al incidente, el gobierno ruso anunció que revisará de manera exhaustiva su posición en las conversaciones de paz. El canciller Serguéi Lavrov señaló que el ataque altera el clima de confianza necesario para cualquier avance diplomático y advirtió que Moscú podría endurecer sus condiciones en las próximas rondas de diálogo, cuyo calendario aún no ha sido confirmado.

Zelensky no se pronunció de inmediato sobre la acusación rusa. Kiev ha negado previamente la autoría de ataques directos contra objetivos personales de líderes rusos, aunque reconoce la existencia de operaciones militares sobre infraestructuras estratégicas en territorio enemigo. Las autoridades ucranianas insisten en que sus acciones buscan frenar la ofensiva rusa y proteger a la población civil.

Putin amenaza a Ucrania .Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool

La amenaza de Rusia

El gobierno ruso ha reiterado que solo aceptará poner fin a la guerra en Ucrania si Kiev retira sus tropas de la región del Donbás, al este del país. Esta exigencia se comunicó antes de la reunión prevista en Florida entre Donald Trump y Volodimir Zelensky, en la que se busca destrabar las negociaciones de paz tras más de tres años de conflicto.

El Kremlin sostiene que la única vía realista para detener la guerra pasa por el abandono ucraniano del 10% del Donbás que todavía controla, ya que las fuerzas rusas dominan el resto del territorio.

El asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, fue claro al afirmar que Ucrania debe tomar una “decisión valiente” y abandonar sus posiciones en la región. Ushakov subrayó que Moscú no aceptará un cese de hostilidades temporal, ya que considera que esto solo permitiría a Kiev reorganizar sus fuerzas o buscar ventajas políticas, prolongando el conflicto.

La postura rusa se reafirmó tras una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, previa a la cumbre entre el expresidente estadounidense y Zelensky. Según Ushakov, ambos líderes coincidieron en rechazar la opción de un alto el fuego provisional y acordaron mantener abierto el canal de diálogo tras la reunión en Florida. El mandatario estadounidense expresó su interés en lograr el fin del conflicto lo antes posible y señaló oportunidades de cooperación económica después del cierre de la guerra.

La actualidad de la guerra

En cuanto al contexto militar actual, el este de Ucrania es desfavorable para ellos, ya que han perdido posiciones frente a una ofensiva sostenida de las tropas rusas. Rusia asegura haber capturado decenas de localidades en los últimos meses y administra aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano desde el inicio de la invasión en 2022.

Ucrania y sus aliados europeos rechazan la legitimación de la ocupación y advierten que aceptar la retirada consolidaría la presencia rusa y sentaría un precedente peligroso para la seguridad en Europa.

La negativa de Rusia y Estados Unidos a aceptar un cese temporal de las hostilidades genera preocupación entre los aliados europeos, que temen la prolongación del conflicto y el estancamiento de las negociaciones de paz. Mientras tanto, Zelensky mantiene su postura de no ceder territorio y busca garantías internacionales para proteger la soberanía de Ucrania en cualquier acuerdo futuro.