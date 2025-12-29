Zelensky acusó a Rusia de inventar un ataque contra una residencia de Putin para entorpecer las negociaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, asiste a una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, rechazó este lunes las acusaciones formuladas por Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano contra una residencia del mandatario ruso en la región de Nóvgorod y aseguró que se trata de una “invención” destinada a sabotear los avances diplomáticos en busca de un acuerdo de paz.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, Zelensky afirmó que Moscú “utiliza declaraciones peligrosas para socavar todos los logros” alcanzados en los contactos diplomáticos recientes, en particular los impulsados junto al equipo del presidente estadounidense Donald Trump.

Según el jefe de Estado ucraniano, la versión rusa sobre un ataque contra una residencia vinculada a Vladímir Putin busca crear un pretexto para intensificar las operaciones militares. “La historia sobre un supuesto ataque es una invención destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluido Kiev”, señaló.

Zelensky subrayó que Ucrania evita cualquier acción que pueda poner en riesgo las negociaciones en curso y acusó a Rusia de actuar en sentido contrario. “Ucrania no da pasos que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, siempre los da Rusia”, escribió, antes de instar a la comunidad internacional a no guardar silencio ante lo que describió como una estrategia de desinformación.

Las declaraciones del mandatario ucraniano se produjeron tras las afirmaciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien aseguró que Ucrania había lanzado más de 90 drones contra “una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”. Según Lavrov, ese supuesto ataque obligaría a Moscú a “reconsiderar” su posición en las negociaciones de paz.

Residencia de Putin en Novgorod (Google Earth)

El jefe de la diplomacia rusa sostuvo que el incidente habría ocurrido en un momento de “negociaciones intensas” entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano y advirtió de que “este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta”. En ese marco, acusó al Gobierno de Kiev de practicar “terrorismo de Estado” y de haber endurecido deliberadamente el conflicto.

Desde Kiev, Zelensky replicó que este tipo de acusaciones forman parte de un patrón ya conocido. Recordó que Rusia ha atacado en el pasado objetivos en Kiev, incluido el edificio del Gabinete de Ministros, y afirmó que Moscú utiliza denuncias sin sustento para justificar su propia negativa a adoptar medidas concretas hacia el fin de la guerra.

El contexto diplomático añade complejidad a este cruce de acusaciones. Apenas unas horas antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había coincidido con Trump en que las conversaciones para un posible acuerdo de paz se encuentran en una fase avanzada, tras una reunión mantenida el domingo entre el presidente estadounidense y Zelensky en Florida.

La guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, ha dejado decenas de miles de muertos y una devastación extensa en el este y sur del país, además de tensar de forma sostenida las relaciones entre Moscú y Occidente. En los últimos meses, Washington ha intensificado sus contactos con ambas partes para explorar un marco de negociación que permita un alto el fuego duradero.

En este escenario, las versiones contradictorias sobre incidentes militares adquieren un peso político significativo. Para Kiev, las acusaciones rusas buscan alterar el clima de las negociaciones y legitimar nuevos ataques; para Moscú, sirven para reforzar su discurso de presión y advertencia en plena fase de contactos diplomáticos.

La evolución de estos intercambios retóricos y diplomáticos será clave para determinar si las conversaciones logran traducirse en avances concretos o si, por el contrario, el cruce de acusaciones termina por bloquear una salida negociada al conflicto.