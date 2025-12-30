Mundo

Ucrania negó haber atacado la residencia de Putin y el Kremlin dijo que no presentará pruebas, pero amenaza las negociaciones

Rusia asegura que derribó 91 drones pero su gobierno sostiene que la operación no dejó ningún desecho. Zelensky denuncia que Moscú mintió para debilitar los esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz

Ucrania negó tener relación con el ataque a la residencia de Putin mientras el Kremlin amenaza con contar la comunicación (REUTERS/ARCHIVO)

Ucrania rechazó las acusaciones de Rusia sobre un presunto ataque con drones a una residencia del presidente Vladimir Putin, alegando que Moscú no ha presentado “pruebas plausibles” que respalden esta afirmación. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, manifestó en la red social X que “ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto ‘ataque de Ucrania a la residencia de Putin’. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo”, en una declaración que recoge la postura oficial de Kiev ante las denuncias rusas.

El Kremlin respondió que no entregaría pruebas sobre el supuesto ataque, argumentando que todos los drones fueron derribados y que el ejército ruso se encarga de investigar este tipo de incidentes. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, declaró ante la prensa que “no creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo, que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fue derribado”. Además, Peskov anunció que Rusia “endurecería” su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, señalando que “las consecuencias se traducirán en un endurecimiento de la postura negociadora de la Federación de Rusia”.

Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Ucrania habría lanzado 91 drones contra la “residencia oficial” de Putin en la región de Nóvgorod, aunque aseguró que todos fueron interceptados por la defensa aérea. Lavrov indicó que el supuesto ataque ocurrió en medio de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto y advirtió que “no quedará sin respuesta”.

El Kremlin afirma que todos los drones lanzados contra la residencia de Putin fueron derribados por la defensa aérea rusa (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la acusación del Kremlin de “mentira” y sostuvo que se trata de una maniobra para justificar nuevos ataques contra Kiev y debilitar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos. Zelensky afirmó en una intervención virtual con periodistas que se trata de “aún otra mentira de la Federación de Rusia. Ellos no quieren que termine la guerra”.

La controversia por el presunto ataque se produce en un contexto de negociaciones diplomáticas que, desde noviembre, buscan una salida al conflicto que estalló tras la invasión rusa de 2022. El lunes, Putin conversó telefónicamente con el presidente estadounidense Donald Trump para analizar los avances de las conversaciones bilaterales, tras una reunión previa en Florida entre Trump y Zelensky. La Casa Blanca calificó la conversación como “positiva”, aunque, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin advirtió que la posición rusa sobre los acuerdos alcanzados y las soluciones planteadas sería “reexaminada” tras el “ataque terrorista” atribuido a Kiev.

En paralelo, Zelensky y negociadores ucranianos dialogaron con el enviado estadounidense Steve Witkoff sobre los siguientes pasos de las negociaciones. Zelensky aseguró que Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad “sólidas” por un período de 15 años prorrogables, y defendió la presencia de “tropas internacionales” en Ucrania como una garantía de seguridad real que contribuiría a la confianza ciudadana y de los inversores.

Zelensky califica de mentira la acusación del Kremlin y acusa a Rusia de buscar justificar nuevos ataques contra Kiev

El nuevo plan de paz propuesto por Washington plantea congelar el frente en las posiciones actuales y no resuelve de inmediato las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla cerca del 20% del territorio ucraniano. Además, la propuesta no incluye dos exigencias centrales del Kremlin: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk y el compromiso legal de Ucrania de no ingresar en la OTAN.

Zelensky remarcó que persisten dos cuestiones sin resolver: el funcionamiento de la central nuclear de Zaporizhzhia y el estatus territorial. El mandatario afirmó que cualquier acuerdo de paz debe ser firmado por Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia, y expresó su intención de organizar un referéndum que permita a la población ucraniana pronunciarse sobre las condiciones de un eventual acuerdo.

Guerra en UcraniaVladimir PutinVolodymyr ZelenskyKremlinOTANZaporizhzhiaRusiaUcraniaAndrii SibigaDonetskÚltimas noticias América

