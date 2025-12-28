Rusia condicionó el fin de la guerra a la retirada ucraniana del Donbás y descartó un cese al fuego temporal

Tropas ucranianas avanzan durante la liberación del poblado de Andriivka, en la región del Donbás, una de las zonas más disputadas del conflicto con Rusia (Europa Press)

Rusia pidió este domingo a Ucrania que retire sus tropas de la región oriental del Donbás como requisito para poner fin a la guerra iniciada tras la invasión a gran escala en 2022.

La exigencia del Kremlin se comunicó antes de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, programada en Florida, un encuentro que busca destrabar las negociaciones de paz tras más de tres años de enfrentamientos.

El asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, fue enfático al afirmar que Kiev debe tomar una “decisión valiente” para terminar el conflicto.

“Para poner fin, Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás”, señaló Ushakov a la prensa.

El Kremlin sostiene que la única vía realista para detener la guerra es que Ucrania abandone el 10% de la región del Donbás que aún mantiene bajo control, dado que las fuerzas rusas ya dominan el 90% del territorio. En el balance general, Moscú administra aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano desde el inicio de la invasión.

La postura rusa fue ratificada tras una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump.

Militares de Ucrania se entrenan en el uso de armamento pesado a bordo de un transporte blindado en la región del Donbás (REUTERS/Yan Dorbronosov)

Según Ushakov, “los presidentes de Rusia y Estados Unidos sostienen puntos de vista similares sobre el hecho de que la opción de un alto el fuego temporal propuesta por los ucranianos y los europeos bajo el pretexto de preparar un referéndum o bajo otros pretextos solo lleva a la prolongación del conflicto y entraña el riesgo de reanudar las hostilidades”.

El asesor ruso subrayó que Moscú no aceptará un cese de hostilidades provisional que permita a Kiev reorganizarse o buscar ventajas políticas.

Rusia argumenta que la retirada ucraniana del Donbás es una condición indispensable para cualquier avance diplomático y plantea que la administración de Zelensky debe abandonar la idea de mantener posiciones en las últimas zonas que controla en la región.

Rusia insiste en que la ocupación del este de Ucrania responde a motivos de seguridad y a la protección de las poblaciones de habla rusa, mientras que Kiev y sus aliados europeos rechazan cualquier legitimación de la invasión o de la anexión de territorios.

La llamada entre Putin y Trump, que duró más de una hora, fue descrita por Moscú como “amistosa” y se produjo por iniciativa estadounidense antes del esperado encuentro entre Trump y Zelensky.

Donald Trump dijo que mantuvo una conversación “productiva” con Putin previo a su encuentro con Zelensky en Florida (REUTERS/Kevin Lamarque)

Ushakov indicó que ambos líderes acordaron mantener el canal de diálogo abierto tras la cumbre en Florida. “Donald Trump escuchó atentamente las evaluaciones rusas sobre las perspectivas reales para alcanzar un acuerdo”, explicó el asesor presidencial ruso.

Según Ushakov, Trump reiteró su interés en lograr el fin de la guerra lo antes posible y mencionó las oportunidades de cooperación económica que, a su juicio, podrían surgir para Estados Unidos, Rusia y Ucrania tras el cierre del conflicto.

La presión rusa llega en un contexto militar complejo para Ucrania, que ha perdido terreno en el este y enfrenta una ofensiva sostenida de las fuerzas rusas.

Moscú calcula que su avance en el Donbás y otras regiones estratégicas se ha traducido en la captura de decenas de localidades en los últimos meses. El gobierno ucraniano y sus socios europeos advierten que aceptar la retirada equivaldría a consolidar la ocupación y sentar un peligroso precedente para la seguridad en Europa.

El rechazo a un alto el fuego temporal por parte de Rusia y Estados Unidos genera inquietud entre los aliados europeos, que temen un estancamiento del proceso de paz y una prolongación de la guerra.

El asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov (REUTERS/Archivo)

Mientras tanto, Zelensky mantiene su posición de no ceder territorio y busca garantías internacionales para asegurar la integridad y la soberanía de Ucrania en cualquier acuerdo futuro.

El resultado de la cumbre en Florida y las próximas conversaciones entre Washington, Kiev y Moscú determinarán el rumbo de las negociaciones y la posibilidad real de detener el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

(Con información de AFP)