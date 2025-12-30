Parque de las Leyendas abrirá este 1 de enero de 2026: horarios y precios para niños y adultos

El renovado Bosque de Aves ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar un entorno más adecuado y seguro para las especies que lo habitan. (Crédito: Parque de las Leyendas)

El feriado del 1 de enero de 2026 se presenta como una de las primeras oportunidades del año para que familias, parejas y grupos de amigos salgan de casa y disfruten de actividades recreativas en Lima. En ese contexto, uno de los espacios más consultados por los ciudadanos es el Parque de las Leyendas, un clásico de la capital que combina zoológico, patrimonio arqueológico y propuestas educativas pensadas para todas las edades. Ante la llegada del Año Nuevo, muchos se preguntan si este recinto atenderá con normalidad y cuáles serán las condiciones de ingreso.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima se confirmó que tanto la sede de San Miguel como la de Huachipa mantendrán sus puertas abiertas durante el feriado del miércoles 1 de enero de 2026, respetando su horario habitual. Esta decisión permite que el parque se consolide como una alternativa accesible para quienes buscan un plan diferente durante la jornada festiva, con información clara sobre horarios, tarifas y servicios disponibles para el público.

Parque de las Leyendas abrirá el 1 de enero de 2026: horario y servicios disponibles

A través de un comunicado oficial, la comuna limeña informó que el Parque de las Leyendas atenderá al público el 1 de enero de 2026, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en ambas sedes. Esta medida también aplica para el 31 de diciembre, lo que permite a los visitantes organizar su agenda con anticipación durante las celebraciones de fin de año.

Durante el feriado, los asistentes podrán recorrer la amplia colección zoológica, distribuida en los tradicionales ambientes de costa, sierra y selva, donde se albergan especies emblemáticas del país y del extranjero. Además, se mantendrá el acceso a los monumentos arqueológicos que forman parte del complejo, así como al Jardín Botánico, uno de los espacios más visitados por quienes buscan una experiencia educativa y tranquila.

El público también podrá ingresar al Museo Kalinowski, que exhibe ejemplares de invertebrados amazónicos y vertebrados procedentes de distintas regiones, y al Museo de Sitio Ernst W. Middendorf, enfocado en la historia natural y arqueológica del área. A ello se suman actividades recreativas como los paseos en bote en la Laguna Recreativa, con tarifas diferenciadas: S/ 9 para bote a pedal y S/ 3 para bote a motor.

Dentro del parque, los visitantes encontrarán además una variada oferta gastronómica en los restaurantes y puntos de comida habilitados, lo que permite pasar varias horas en el recinto sin necesidad de salir del complejo. La atención durante feriados se da bajo las mismas condiciones que un día regular, ya que el parque atiende los 365 días del año, según precisó la administración.

Precio de entradas al Parque de las Leyendas para niños, adultos y adultos mayores

Uno de los puntos que genera mayor interés entre los usuarios es el costo de entrada al Parque de las Leyendas durante feriados. La administración del zoológico aclaró que las tarifas se mantienen sin variaciones, incluso el 1 de enero de 2026, y aplican tanto para la sede de San Miguel como para Huachipa.

El precio de la entrada general, dirigida a personas de 13 años a más, es de S/ 18.00. Para el público infantil, los niños de 3 a 12 años pagan una tarifa reducida de S/ 10.00, mientras que los adultos mayores de 60 años acceden con un costo especial de S/ 4.00. En todos los casos, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento del ingreso, a fin de validar la edad y el tipo de boleto correspondiente.

Desde la institución también se reiteró que no existen días de ingreso gratuito para el público en general durante enero de 2026. La exoneración del pago solo aplica a personas con discapacidad que presenten su carné del Conadis, quienes pueden ingresar junto a un acompañante; veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional debidamente acreditados; y guías oficiales de turismo registrados ante el Mincetur.

La administración del parque recomendó a los visitantes informarse únicamente a través de sus canales oficiales, ante la circulación de versiones sobre supuestas promociones o accesos libres que no cuentan con sustento. Además del recorrido regular, el recinto mantiene una programación constante de actividades educativas, talleres y experiencias culturales, especialmente durante la temporada de verano, dirigidas a niños y adolescentes.

Con su apertura confirmada para el feriado del 1 de enero de 2026, el Parque de las Leyendas se posiciona nuevamente como una opción disponible para quienes buscan empezar el año con un plan recreativo en Lima, con información clara sobre horarios, tarifas oficiales y servicios habilitados para todo el público.