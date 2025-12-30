Melissa Paredes responde críticas por iPhone que le dio a su hija por Navidad: “Ya me acostumbré a que me juzguen”

La artista y exconductora reflexiona sobre la constante exposición pública y cómo ha aprendido a enfrentar el juicio de extraños al tomar decisiones personales para su hija y mantener su propia integridad (Instagram)

La exposición permanente de la vida privada volvió a colocar a Melissa Paredes en el centro del debate público.

Esta vez, la actriz y conductora decidió responder sin rodeos a los comentarios que recibió tras regalarle un iPhone a su hija durante la celebración navideña. La reacción no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde el obsequio fue interpretado por algunos como un exceso y por otros como una decisión legítima de madre.

Lejos de esquivar el tema, Paredes optó por confrontar las críticas desde su cuenta de Instagram, un espacio donde mantiene contacto directo con sus seguidores. Allí dejó clara su postura sobre el uso de dispositivos digitales en niños y defendió su derecho a decidir sin interferencias externas.

Un regalo navideño que abrió el debate en redes

El iPhone que Melissa Paredes regaló a su hija en Navidad desató una ola de comentarios en redes, donde el gesto fue leído entre el engreimiento excesivo y la decisión legítima de una madre. (Instagram)

La Navidad de Melissa Paredes transcurrió en un entorno familiar reducido, acompañada de su madre, su esposo Anthony Aranda y su hija, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. En medio de los regalos y las celebraciones, uno de los momentos más comentados fue la entrega de un moderno iPhone a la menor, un detalle que la actriz compartió con naturalidad en sus redes sociales.

Las imágenes mostraron a la niña sorprendida y emocionada al recibir el dispositivo, de un color que había expresado como su preferido. La reacción espontánea se convirtió rápidamente en contenido viral y generó una ola de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios destacaron la felicidad de la menor, otros cuestionaron la pertinencia de entregar un celular de alta gama a una niña.

Ante ese escenario, Paredes decidió no guardar silencio. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, fue consultada directamente sobre cómo enfrenta los cuestionamientos. Su respuesta fue contundente y marcó el tono de la discusión. “¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, que es lo mismo”, expresó, comparando el uso del celular con otros dispositivos que suelen normalizarse en la crianza contemporánea.

Para la actriz, la polémica expuso un doble estándar en la percepción pública sobre la tecnología y la infancia. Desde su punto de vista, la crítica no se centra en el uso del dispositivo, sino en la figura pública que toma la decisión.

Crianza, tecnología y una postura sin concesiones

La actriz respondió sin matices a los cuestionamientos, comparó el uso del celular con las tablets y dejó claro que no permitirá que la opinión pública defina su rol como madre. (Instagram)

Más allá del regalo puntual, Melissa Paredes utilizó el debate para plantear una reflexión sobre la crianza en contextos diversos. En sus respuestas, remarcó que cada familia enfrenta realidades distintas y que las decisiones parentales no pueden medirse con una sola vara.

“Solo que con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos”, señaló, al explicar que el dispositivo cumple una función práctica en su dinámica familiar. Para ella, la posibilidad de mantener contacto directo con su hija resulta prioritaria, especialmente cuando no comparten el mismo espacio físico de manera permanente.

La actriz también dejó en claro que está acostumbrada al escrutinio. “Ya me acostumbré que a mí me rajen todo, les encanta meterse en mi vida”, añadió, evidenciando una relación tensa pero constante con la opinión pública. Esa frase sintetizó una postura que ha sostenido en distintas etapas de su vida mediática: la de no permitir que las críticas externas condicionen sus decisiones personales.

Melissa Paredes reafirmó su postura ante el escrutinio digital, defendió el uso del celular como herramienta de comunicación y marcó distancia frente a los juicios externos. (TikTok)

En ese mismo mensaje, Paredes cerró el tema con un comentario irónico que reforzó su independencia frente a las opiniones ajenas. “No todas las realidades son iguales… ustedes no compren celulares, sigan dándoles sus tablets y punto”, afirmó. Con esa declaración, la actriz no solo defendió su elección, sino que marcó distancia con quienes buscan imponer criterios únicos sobre la crianza.

La discusión, lejos de apagarse, reavivó un debate recurrente en redes sociales sobre los límites del uso tecnológico en la infancia y el rol de los padres en un entorno digital cada vez más presente.