Melissa Paredes emociona a su hija en Navidad con lujoso iPhone: “El color que tanto quería”

La actriz compartió un emotivo momento junto a Anthony Aranda y su hija, quien recibió un presente que generó sorpresa y comentarios divididos en las redes sociales

La actriz compartió un emotivo momento junto a Anthony Aranda y su hija, quien recibió un presente que generó sorpresa y comentarios divididos. Infobae Perú / Captura: IG

La Navidad de este año no pasó desapercibida para Melissa Paredes, quien volvió a sorprender a sus seguidores tras compartir uno de los momentos más comentados de las fiestas: la reacción de su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, al recibir un regalo que nadie esperaba.

La actriz celebró la Nochebuena rodeada de su familia, su madre, su esposo Anthony Aranda y la pequeña, en una velada marcada por emociones, y sorpresas. Y es que, las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Melissa disfrutando de una celebración íntima en la que la protagonista indiscutible fue su hija.

La menor, que también había protagonizado días antes una emotiva sesión de fotos junto a su padre, Rodrigo “El Gato” Cuba, Ale Venturo y sus hermanas, se convirtió nuevamente en el centro de atención cuando llegó el momento de abrir los regalos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado.

Melissa Paredes regala iPhone rosado a su hija

Melissa Paredes sorprendió a su hija al regalarle un moderno iPhone, un gesto que llamó la atención no solo por el alto valor del obsequio, sino porque tiempo atrás Ale Venturo había expresado su desacuerdo con ciertos regalos que la menor solicitaba y que finalmente le eran concedidos. Aun así, la actriz se mantuvo firme en su decisión y, fiel a su propio criterio, entregó el dispositivo, provocando una reacción de asombro y emoción total en la pequeña.

El teléfono, de color rosado, se convirtió rápidamente en la sensación de la noche. La niña no pudo ocultar su emoción y alegría al recibir lo que, según se pudo apreciar, era uno de sus mayores deseos. Su expresión de sorpresa y felicidad fue celebrada por los presentes, quienes compartieron el momento entre aplausos y sonrisas, mientras Melissa observaba orgullosa la reacción de su hija.

Este gesto, sin embargo, no pasó desapercibido para el entorno mediático, ya que revive un debate que Melissa Paredes hizo público tiempo atrás sobre la crianza compartida y los límites en la educación de su hija. Cabe recordar que la actriz reveló que mantuvo una conversación directa con Ale Venturo, luego de que la empresaria expresara su incomodidad por los engreimientos que Rodrigo Cuba tenía con la menor durante el tiempo que pasaba con ella.

La vez que Melissa Paredes le dijo a Ale Venturo sus roles como padres con Rodrigo Cuba

En aquella ocasión, Melissa fue clara al marcar su postura como madre y defender su rol principal en la educación de la niña. “Le dije ‘tú tienes que entender, la mamá soy yo, yo la educo y todo lo que tú quieras, pero cuando está los días de su papá, su papá va a querer engreírla, la princesa, su mundo, su vida, su todo. Tienes que entenderlo, punto’”, relató Paredes, dejando en evidencia que no estaba dispuesta a permitir que terceros cuestionaran las decisiones que ella toma respecto a su hija.

Según contó la propia Melissa, esa conversación terminó con Ale Venturo pidiéndole disculpas, reconociendo que no debió intervenir en la manera en la que ambos padres deciden criar y engreír a la menor. Este antecedente cobra especial relevancia ahora que el polémico regalo vuelve a poner sobre la mesa el tema de los límites, los engreimientos y las diferencias de criterios entre los adultos que rodean a la niña.

En ese sentido, el regalazo navideño no solo refleja un gesto de amor, sino también una postura clara de Melissa como madre, quien considera que los engreimientos ocasionales no definen la crianza, sino el acompañamiento constante, el diálogo y la presencia activa en la vida de su hija. La Navidad, para ella, fue el momento ideal para cumplir un deseo largamente esperado por la pequeña, sin dejar de lado los valores que asegura inculcarle día a día.

Por ahora, la empresaria no se ha pronunciado públicamente, pero el tema ya ha generado comentarios divididos en redes sociales. Algunos respaldan a Melissa y destacan su derecho a decidir sobre su hija, mientras otros cuestionan la pertinencia de un regalo tecnológico a tan corta edad.

