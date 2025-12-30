María Gracia Polanco, Renato Bonifaz y más actores de Luz de Luna cuentan cómo celebrarán el Año Nuevo

Actores de Luz de Luna hablan de cómo pasarán Año Nuevo y qué es lo que esperan para el 2026.

Los actores de Luz de Luna 4 compartieron sus reflexiones y deseos para el Año Nuevo 2026, dejando ver el balance de un 2025 marcado por retos y aprendizajes, y cómo planean recibir el próximo ciclo tanto en lo personal como en lo profesional. Las figuras de la exitosa producción de Del Barrio Producciones coincidieron en la importancia de la gratitud, el crecimiento y la compañía de sus seres queridos en estas fechas.

Alejandra Saba, actriz reconocida por su participación en la telenovela, hizo un balance positivo del 2025, al que calificó como “un año increíble, lleno de aprendizaje y crecimiento personal”. La intérprete destacó que enfrentó desafíos en distintos ámbitos, pero que el periodo le dejó “un profundo sentimiento de gratitud”. Sobre la celebración del Año Nuevo, Saba explicó que suele recibirlo con su esposo y sus mascotas, y en ocasiones con amigos o familiares, priorizando siempre la compañía de quienes aprecia.

Alejandra Saba.

“No soy estricta con las cábalas. Voy probando algunas y hay años en los que no hago ninguna”, señaló. La actriz subrayó que lo esencial es compartir el momento con personas que le hacen bien.

Se vestirá de blanco

Por su parte, Renato Bonifaz relató que su forma de recibir el Año Nuevo está marcada por una tradición: vestirse de blanco. “Siento que representa algo nuevo, algo limpio, como empezar el año con una hoja en blanco”, mencionó. El actor suele celebrar estas fechas acompañado, ya sea con amigos, en fiestas o en la playa, y aseguró que nunca ha pasado el Año Nuevo solo. “He pasado estas fechas lejos del Perú, pero siempre con amigos”.

Bonifaz dejó un mensaje para los seguidores de la serie: “Que reciban el próximo año con muchas ganas y que se propongan todas las metas que quieran desde el comienzo. Si alguna no se cumple, no pasa nada, que no se frustren. Es importante tener ideas claras y metas cortas, porque cumplirlas llena de satisfacción”. Sobre sus expectativas profesionales para el 2026, afirmó: “Espero seguir siendo parte de Luz de Luna, que lleguen nuevos proyectos con Del Barrio, más oportunidades en teatro, mucho trabajo, salud y, sobre todo, poder seguir disfrutando de mi familia”.

Renato Bonifaz.

Quiere dólares

María Gracia Polanco, quien interpreta a Martina en Luz de Luna 4, aseguró que recibirá el 2026 trabajando, con dos presentaciones la misma noche: una en San Juan de Lurigancho y otra en Barranco Bar.

“Voy a tener que volar de un punto a otro, porque son dos shows seguidos”, comentó. Definió el 2025 como “un año hermoso y transformador”, lleno de cambios, retos y oportunidades de trabajo. “Este 2025 ha sido como un piloto, porque siento que el 2026 será el verdadero año de nuevos comienzos, de más retos, más trabajo y más prosperidad”, expresó.

Polanco compartió que decidió cambiar de cábalas para el Año Nuevo: “Siempre usaba prendas rojas para atraer el amor, pero no me funcionó, así que esta vez me voy por el verde, para atraer el dinero… los dólares”, dijo con humor. Para el próximo año, planea seguir creciendo en la actuación y comenzar un taller en enero, convencida de que puede integrar la música y la actuación en su carrera.

Consultada sobre los personajes de la serie, Polanco respondió con franqueza: “A Claudio, definitivamente. Me cae mal porque Emilram Cossío hace un trabajo increíble. Es, sin duda, el malo más malo que hemos visto en la televisión peruana”.

María Gracia Polanco.

Mucho aprendizaje

En tanto, Liliana Trujillo, quien da vida a Yolanda en la cuarta temporada, describió el 2025 como un año equilibrado, con desafíos y aprendizajes, y valoró especialmente el regreso a trabajar con Del Barrio Producciones y el reencuentro con colegas. “Ha tenido de todo un poco: desafíos, aprendizajes y, por suerte, la oportunidad de volver a trabajar en Del Barrio, reencontrarme con la familia y conocer nuevos compañeros. En general, ha sido un año bastante balanceado”, indicó. Trujillo afirmó que no sigue rituales ni cábalas para recibir el año y prefiere abrirse a lo que venga. “Creo que eso es lo que he aprendido: estar disponible para lo que venga, con alegría y disposición, y ver qué pasa”. Sobre los personajes de la serie, eligió a Eus como el personaje que “quemaría”, afirmando conocer el rumbo que tomará en la historia.

Liliana Trujillo.

Correrá con maletas

Por último, Renato Rueda, quien interpreta a Gabriel Zárate, definió el 2025 como uno de los mejores años de su vida, tanto personal como profesionalmente. “Tuve la oportunidad de viajar, de trabajar con personas increíbles, de recibir mucho cariño y, sobre todo, de estar con los dos pies dentro de la televisión, algo que disfruto y agradezco hasta hoy”, reveló.

Aunque no es adepto a las cábalas, Rueda adelantó con humor que buscará atraer viajes para el 2026: “No soy muy cabalero, pero para reforzarlo correré con las maletas alrededor de mi casa”. El actor espera que el próximo año le traiga crecimiento a nivel personal y profesional. Consultado sobre los personajes de la serie, mencionó que “quemaría” a su propio personaje y a Claudio Zárate.

Renato Rueda.