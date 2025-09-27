Protagonista de ‘Willaq Pirqa’, Víctor Acurio, debuta en la televisión con la novela ‘Luz de Luna 4′. Del Barrio Producciones.

El joven actor peruano Víctor Acurio, recordado por su interpretación protagónica en la película 'Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo’, da un nuevo paso en su carrera artística al integrarse por primera vez a la televisión nacional. El intérprete forma parte de la cuarta temporada de la exitosa telenovela 'Luz de Luna 4′, producida por Del Barrio Producciones para América Televisión.

Su participación marca un nuevo capítulo en la trayectoria del artista, que pasó del cine quechua a la pantalla chica con un personaje cargado de dramatismo y misterio.

Un personaje clave en la historia

En ’Luz de Luna’, Víctor Acurio interpreta a Ernesto Páucar, un joven ayacuchano que carga con un pasado turbulento. Dentro de la trama, el personaje es acusado de haber asesinado a Rubén, mejor amigo de León, interpretado por André Silva.

Aunque finalmente es declarado inocente, Ernesto se ve obligado a escapar a Lima, donde la vida lo pone nuevamente frente a León. En la capital, el joven sobrevive vendiendo caramelos en las calles, pero al reconocer al protagonista, decide huir otra vez. A pesar de ello, guarda un dato crucial que podría ayudar a esclarecer la misteriosa muerte de Rubén, personaje que sigue generando intriga en la historia.

Con este rol, Víctor Acurio no solo se incorpora a una producción televisiva de gran alcance, sino que además encarna a un personaje con una fuerte carga dramática y emocional, destinado a tener un peso significativo en el desarrollo de la trama.

Para el joven intérprete de 20 años, esta experiencia representa un reto y una oportunidad de crecimiento. Acurio expresó su entusiasmo por formar parte del proyecto:

“Es la primera vez que soy parte de una telenovela tan querida por el público, esta experiencia es nueva para mí. El equipo de Del Barrio me ha brindado confianza y me siento muy cómodo”, señaló el actor.

Su ingreso fue recibido con expectativa por parte del elenco y del público, ya que Luz de Luna es una de las producciones más vistas de la televisión peruana en los últimos años, con una audiencia fiel que ha acompañado sus diferentes temporadas.

Protagonista de ‘Willaq Pirqa’, Víctor Acurio, debuta en la televisión con la novela ‘Luz de Luna 4′. IG

De ‘Willaq Pirqa’ a la pantalla chica

El reconocimiento de Víctor Acurio en el ámbito artístico comenzó a los 12 años con su protagónico en Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo, película hablada en quechua que narró la historia de un niño de la sierra que descubre la magia del cine.

La cinta, dirigida por César Galindo, se convirtió en un fenómeno cultural y cinematográfico, no solo por su valor artístico, sino también por visibilizar el idioma quechua y la vida andina.

Su interpretación en esta producción fue ampliamente aplaudida tanto por la crítica como por el público, al punto de ser considerado una revelación en el cine nacional. Willaq Pirqa fue exhibida en diversos festivales internacionales y recibió premios que consolidaron la importancia de su aporte.

“Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo” fue nominada a Mejor película peruana de ficción

Posteriormente, Acurio participó en 'El corazón del lobo’, dirigida por Francisco J. Lombardi, uno de los cineastas peruanos más reconocidos. Su rol en esta película confirmó su versatilidad y su capacidad para desenvolverse en proyectos de distinta naturaleza, desde propuestas de cine independiente hasta producciones de corte comercial.

Víctor Acurio con el director Pancho Lombardi en la película 'El corazón del Lobo'. IG

Víctor Acurio y el reto de conquistar la TV

La llegada de Víctor Acurio a la televisión representa un cambio de escenario en su carrera. Mientras que el cine le brindó reconocimiento por papeles en historias de fuerte identidad cultural y social, la televisión le ofrece la oportunidad de conectar con un público masivo que sigue día a día la ficción nacional.

Protagonista de ‘Willaq Pirqa’, Víctor Acurio, debuta en la televisión con la novela ‘Luz de Luna 4′. IG

Luz de Luna 4 es una de las telenovelas más exitosas de América Televisión, logrando altos niveles de sintonía desde su estreno en 2021. La producción se caracteriza por combinar el romance, la música y el drama, elementos que han capturado a la audiencia. Con la incorporación de Acurio, la historia suma un nuevo giro cargado de suspenso.

La producción de Del Barrio ha destacado en los últimos años por apostar por talentos emergentes, al tiempo que mantiene figuras consolidadas como André Silva, Vanessa Silva y Naima Luna. En este contexto, la inclusión de Acurio refuerza el compromiso de brindar frescura y dinamismo a la trama.

Vanessa Silva vuelve a Luz de Luna 4.