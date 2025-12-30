Falleció Kevin Autista: quién era tiktoker cuya muerte causó conmoción en redes

Madre de Kevin Autista pide justicia. Madre de Kevin Autista pide @Iletrados Noticias/ @escarlethw21

La noticia sobre el fallecimiento de Kevin Autista, reconocido tiktoker peruano llamado Lener Yeferson Choque Laura y estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ha generado una profunda conmoción en la comunidad digital y entre quienes seguían de cerca su trabajo enfocado en la concientización sobre el autismo y el respeto hacia las personas con habilidades especiales. El creador de contenido perdió la vida el 25 de diciembre, dato confirmado por su hermana, quien también se desempeña como generadora de contenidos en redes sociales.

A través de una publicación en la cuenta recuperada de su hermano, la joven expresó: “Somos la familia de Kevin Autista. Logramos recuperar la cuenta de mi hermano, quien, lamentablemente, ya no se encuentra con nosotros. Haremos esta vigilia en su honor y a su nombre para su comunidad que siempre lo apoyó en TikTok. Puede llevar velas, globos blancos, pancartas y demás”. La vigilia en memoria del joven se organizó para el 29 de diciembre frente a la Universidad Nacional de San Agustín, lugar donde cursaba sus estudios universitarios.

El impacto de la noticia se reflejó de inmediato en las redes sociales. Miles de usuarios expresaron su tristeza y agradecieron la labor del tiktoker en la difusión de mensajes educativos y en la promoción de un trato digno hacia quienes, como él, viven con autismo. Comentarios como “Nos dejó tanto aprendizaje en sus videos” y “Él ayudaba a los jóvenes que tenían su misma condición” se multiplicaron en las publicaciones vinculadas a su legado digital.

Kevin Autista utilizaba plataformas como TikTok y Facebook para compartir su experiencia personal y orientar sobre el autismo. A través de sus videos, explicaba conceptos fundamentales sobre la condición, desmontaba prejuicios y brindaba herramientas para la inclusión. El creador de contenido, que contaba con más de 26.700 seguidores en TikTok, optó en septiembre por crear una comunidad en WhatsApp para mantener un contacto más directo con quienes buscaban información y apoyo.

Kevin Autista, el tiktoker peruano que concientizaba sobre el autismo y la inclusión.

El perfil de Kevin Autista se distinguió por su enfoque pedagógico y por la cercanía que demostró con su audiencia. En sus publicaciones abordaba desde anécdotas cotidianas hasta recomendaciones prácticas para mejorar la interacción y el entendimiento entre personas neurodivergentes y neurotípicas. Su trabajo no solo estuvo dirigido a personas con autismo, sino también a familiares, docentes y público en general, promoviendo la empatía y el respeto.

La comunidad digital reaccionó con mensajes de gratitud y reconocimiento a la labor realizada por el joven. Entre los mensajes más destacados, seguidores y otros creadores de contenido subrayaron la importancia de su aporte: “Que injusto perder un ser tan valioso” y “Nos ayudó a comprender que el autismo no es un obstáculo para compartir y enseñar” fueron algunas de las expresiones compartidas en redes.

Familia piden investigar presunto hostigamiento en la UNSA

La familia de Lener Yeferson Choque Laura, conocido en redes como “Kevin Autista”, pidió a las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) investigar un presunto caso de hostigamiento académico que habría sufrido el joven universitario de 29 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista de grado 1. El estudiante falleció el pasado 25 de diciembre, situación que conmocionó a la comunidad local y a sus seguidores en plataformas digitales.

Luisa Laura, madre del estudiante, denunció que su hijo enfrentó reiterados comentarios despectivos por parte de una docente del curso de tesis de la Escuela Profesional de Gestión. De acuerdo con su testimonio, el hostigamiento se habría presentado desde el 16 de diciembre, afectando el estado anímico de Lener Yeferson y desencadenando un cuadro de depresión. La familia sostiene que esta situación fue determinante en la decisión del joven de quitarse la vida.

Muerte de Kevin Autista causó conmoción entre sus seguidores. TikTok

La madre afirmó que hasta la fecha la universidad únicamente ha emitido un comunicado de condolencias, pero no ha iniciado un proceso administrativo contra la docente señalada. “Quiero que se investigue el caso del hostigamiento hacia mi hijo y que no quede impune. Solo eso pido, estar enfocado en ese punto, que se comprenda a todas las personas que tienen autismo, así como él tenía, y que le den comprensión, que le den buen trato”, expresó.

En respuesta, los familiares convocaron a una movilización este lunes a las 4 p. m., que partirá del área de Ingenierías de la UNSA hacia la Plaza de Armas de Arequipa, solicitando una investigación exhaustiva. Luisa Laura también recordó que su hijo utilizó las redes sociales para educar y sensibilizar sobre la inclusión y el buen trato hacia personas con autismo.

Conmoción en redes por la muerte de Kevin Autista. Tiktok @luzreporta / @diarioviral