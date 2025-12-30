Perú

Declaran en emergencia Huanchaco y otros dos balnearios de Trujillo por daños severos en muelles debido a oleajes anómalos

El Gobierno dispuso medidas urgentes en tres balnearios de La Libertad tras los daños provocados por oleajes anómalos, que comprometen la infraestructura vial y ponen en riesgo la movilidad de más de 136.000 personas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia el Servicio de Transporte Terrestre en las vías costeras de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró este lunes en emergencia el Servicio de Transporte Terrestre en las vías costeras de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, en Trujillo (La Libertad), por el grave deterioro de la infraestructura vial causado por oleajes anómalos.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 957-2025-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, se dispuso la medida con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad del transporte en una zona habitada por más de 136.000 personas.

La decisión se fundamentó en informes técnicos que advierten sobre “situaciones de peligro inminente en la infraestructura adyacente a las vías costeras”, lo que pone en riesgo la transitabilidad y la prestación del servicio terrestre en estas playas.

Uno de los informes citados en la resolución indica que “se ha intensificado el deterioro de dicha infraestructura de manera extraordinaria e imprevisible por la presencia de oleajes anómalos, cuyo comportamiento supera las condiciones oceanográficas regulares”.

Muelle de Huanchaco sucumbió. (Video: Facebook La Verdad del Pueblo)

Los reportes de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes y de la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes precisan que los daños incluyen “socavación de la base de la calzada, pérdida de material de relleno, debilitamiento del terreno de soporte, descalce del talud y colapso parcial o total de tramos de la vía”.

Esta situación genera “inadecuadas e inseguras condiciones de transitabilidad”, afectando la continuidad del servicio para los habitantes de la zona.

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes señala que dichas vías costeras enlazan 14 centros poblados, con una población estimada en 136.951 personas. El documento ministerial advierte que el peligro inminente en la infraestructura adyacente podría ocasionar severas restricciones en la continuidad y seguridad del transporte.

La normativa dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes ejecute, con urgencia, las intervenciones necesarias para salvaguardar la infraestructura cercana a las vías costeras, a fin de prevenir mayores daños y evitar la restricción del servicio terrestre.

La normativa ordenó intervenciones urgentes para salvaguardar la infraestructura y prevenir restricciones en el servicio terrestre, con un plazo de diez días para informar sobre las acciones adoptadas

Asimismo, establece un plazo de diez días para que se informe al Despacho Viceministerial de Transportes sobre las acciones adoptadas en respuesta a la emergencia.

En mayo pasado, el muelle de Huanchaco colapsó parcialmente, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad. El incidente afectó el sector frontal izquierdo de la estructura, que ya se encontraba clausurada por su estado de deterioro. No hubo víctimas ni heridos.

Impacto

La histórica infraestructura, construida en el siglo XIX y cerrada desde hace varios años, se encontraba fuera de servicio debido al impacto del oleaje, la humedad y la ausencia de mantenimiento. Tras el colapso, autoridades municipales y Defensa Civil inspeccionaron la zona, mientras residentes y comerciantes pidieron medidas concretas para evitar la pérdida definitiva de la infraestructura.

Vanessa Guevara, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), informó que la ejecución de un nuevo muelle turístico requerirá una inversión cercana a los 40 millones de soles.

El proyecto, que reemplazaría la estructura original de 1886, ha despertado el interés de cuatro empresas bajo la modalidad de obras por impuestos. Guevara enfatizó la necesidad de acelerar los estudios y el expediente técnico, además de conservar el diseño original para garantizar la resistencia del nuevo muelle.

El cierre ha provocado pérdidas económicas que superan los 3 millones de soles y una notoria caída en el turismo, cuyo flujo anterior llegaba a 30 mil visitantes mensuales.

