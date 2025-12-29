Perú

Banco deberá devolver más de S/ 264 mil a cliente por cargos fantasmas: Indecopi detectó graves irregularidades

El ciudadano denunciante apareció como titular de varias cuentas de ahorro que no solicitó, y enfrentó 27 operaciones bancarias indebidas que afectaron directamente su patrimonio

Guardar
- crédito Andina
- crédito Andina

El Indecopi ordenó a Alfin Banco, antes Banco Azteca, devolver más de S/ 264 000 a un ciudadano que fue afectado por operaciones bancarias no reconocidas, tras comprobarse graves irregularidades en la gestión de sus cuentas y en el manejo de su información personal. La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en segunda y última instancia administrativa.

De acuerdo con la resolución, el banco permitió una serie de acciones sin consentimiento del usuario, entre ellas la apertura indebida de cuentas de ahorros, la modificación no autorizada del correo electrónico registrado en la banca móvil y el procesamiento de 27 cargos no reconocidos, hechos que generaron un perjuicio económico significativo. El caso quedó registrado en la Resolución N.° 3934-2025/SPC-INDECOPI, emitida este 29 de diciembre.

Indecopi detectó cuentas no solicitadas y cargos irregulares en banca móvil

Alfin Banco obtuvo el peor
Alfin Banco obtuvo el peor rendimiento en el ranking. Foto: Semana Económica

La investigación realizada por el Indecopi determinó que Alfin Banco atribuyó indebidamente cinco cuentas de ahorros al consumidor, sin que este las hubiera solicitado ni autorizado. A ello se sumó la alteración del correo electrónico vinculado a su perfil en la banca móvil, lo que facilitó la ejecución de múltiples movimientos financieros sin conocimiento del titular.

Según el expediente, el banco permitió el cargo de 27 operaciones no reconocidas, situación que vulneró el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al trasladar al usuario responsabilidades que no le correspondían. Estas acciones fueron calificadas como métodos comerciales coercitivos y como una falta de idoneidad en el servicio financiero, al obligar al consumidor a asumir prestaciones que nunca contrató.

El monto total que la entidad financiera deberá devolver asciende a S/ 264 179.90, cifra que incluye no solo el dinero correspondiente a las operaciones no reconocidas, sino también comisiones, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y los intereses legales acumulados desde la fecha en que se realizaron los cargos irregulares.

Además de la devolución del dinero, la resolución ordena a Alfin Banco cancelar las cuentas no solicitadas y rectificar la información personal del usuario en su sistema de banca móvil, a fin de restituir correctamente sus datos y evitar nuevas afectaciones.

De manera paralela, la Sala Especializada en Protección al Consumidor impuso a la entidad financiera una multa de 22.63 UIT, equivalente a S/ 121 070.50, como sanción por las infracciones cometidas. Esta penalidad se suma a las medidas correctivas dispuestas en favor del consumidor afectado.

Alfin Banco ya fue sancionado con más de medio millon de soles en setiembre

Multan a banco con más de medio millón de soles por uso indebido de datos personales - 24 Horas Noticias

Este no ha sido el único episodio que involucró a Alfin Banco durante el 2025. En setiembre, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impuso a la entidad financiera una multa superior a S/ 660 000 tras comprobar el uso no autorizado de datos personales de al menos dos ciudadanos, sin que el banco pudiera acreditar el origen legal de dicha información.

Según la investigación administrativa, el banco realizó llamadas comerciales y procesó información confidencial de los afectados —como fecha de nacimiento, dirección, ubigeo, número telefónico, nivel educativo y situación laboral— sin contar con el consentimiento correspondiente ni con documentación que sustentara una obtención lícita de los datos, exigencia clave de la Ley de Protección de Datos Personales. La autoridad concluyó que la entidad no logró demostrar que la información hubiera sido recolectada a través de fuentes legítimas.

Desde la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se precisó que la normativa vigente obliga a las empresas que tratan información privada a probar la legalidad de los mecanismos de recolección y uso, especialmente en el sector financiero. En ese mismo periodo, el organismo informó que solo en lo que va del 2025 se han recibido cerca de 600 denuncias por uso indebido de datos personales, reflejando un aumento sostenido de reclamos vinculados a la protección de la información privada de los ciudadanos.

Temas Relacionados

Alfin BancoBanco AztecaIndecopiperu-noticias

Más Noticias

Detectan contratación irregular de 67 docentes y auxiliares en la UGEL Requena, en Loreto, según Minedu

Una revisión del Ministerio de Educación reveló que fueron contratados sin título ni perfil profesional requerido. Se ordenó anular contratos y aplicar sanciones

Detectan contratación irregular de 67

10 motivos para ir a consulta médica con un médico general

El médico general está capacitado para evaluar, diagnosticar y tratar una amplia variedad de problemas de salud y, de ser necesario, derivar al paciente a un especialista

10 motivos para ir a

Mininter retrocede con intervención de José Jerí: luz verde para realización de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y Noche Crema de Universitario

El factor clave para sacar adelante ambos encuentros de exhibición, el próximo sábado 24 de enero, ha sido la presencia del presidente del Perú en la reunión establecida por el Ministerio del Interior

Mininter retrocede con intervención de

Robert Muñoz ‘Clavito’ sorprende al proponer una colaboración junto a Christian Cueva: “Las puertas están abiertas”

El líder de Clavito y su Chela expresó su interés en grabar una canción junto al futbolista, destacó su vínculo con la música y reaccionó al impacto digital que generó el reciente videoclip del futbolista con Pamela Franco

Robert Muñoz ‘Clavito’ sorprende al

Juan Luis Cipriani cumplió 82 años sin saludos oficiales, exiliado y bajo sanción del Vaticano por denuncia de abuso sexual

El primer cardenal del Opus Dei celebró su cumpleaños distanciado de la Iglesia peruana y sometido a sanciones por un caso de pederastia, entre ellas la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de emitir declaraciones públicas

Juan Luis Cipriani cumplió 82
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez supremo César San Martín,

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

ENTRETENIMIENTO

Robert Muñoz ‘Clavito’ sorprende al

Robert Muñoz ‘Clavito’ sorprende al proponer una colaboración junto a Christian Cueva: “Las puertas están abiertas”

Jonathan Maicelo lanza duros ataques contra Jefferson Farfán: “Ese solo tiene plata, pero no sabe hablar”

“From the Beginning Till Now” de CHANYEOL domina el ranking K-pop iTunes Perú: las 10 canciones que no paran de sonar

Samahara Lobatón arremete contra Yahaira Plasencia y su hermana: “no puedes disfrutar de romper una familia”

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

DEPORTES

Mininter retrocede con intervención de

Mininter retrocede con intervención de José Jerí: luz verde para realización de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y Noche Crema de Universitario

Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná