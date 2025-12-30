Perú

Adiós al pavo: Lechones y pancetas son los preferidos para la cena de Año Nuevo

Las preferencias culinarias cambiaron en las celebraciones de fin de año, así lo reportaron los comerciantes ante un aumento notable en la venta de lechón, panceta y cortes especiales de cerdo

En vísperas de las celebraciones por Año Nuevo, los mercados del distrito de San Luis muestran una gran afluencia de público en busca de la carne de cerdo, el plato predilecto para la cena. Lechón, panceta y pierna son los cortes más solicitados.

El cerdo ha tomado protagonismo en las cenas de Año Nuevo en el distrito de San Luis, Lima, donde los camales locales ofrecen lechón, panceta y pierna como los nuevos preferidos para la celebración. Comerciantes y consumidores coinciden en el aumento de la demanda por estas piezas, desplazando al tradicional pavo de las festividades.

Según información recogida por Exitosa, en los camales de San Luis las ventas de lechón y panceta superan a otros productos cárnicos. Los precios parten desde los 18 soles el kilo, con tarifas diferenciadas para compras al por mayor y al por menor. Los comerciantes incluyen cortes como panceta en tira, en bloque, chuleta parrillera y chuleta en lomo, todos con precios que se ajustan a las necesidades de las familias y los comercios.

Adiós al pavo: lechones y
Adiós al pavo: lechones y pancetas lideran la demanda para Año Nuevo en San Luis | Foto creada por Gemini

“La demanda bastante es lo que es panceta. Panceta, lo que es de granjita”, según refiere el vendedor.

Detalló que el precio de la panceta se ubica en 24 soles el kilo, mientras que el lechón oscila entre 28 y 30 soles, dependiendo del peso. Las chuletas se ofrecen a valores más accesibles, entre 16 y 17 soles.

Los comerciantes informaron ante la creciente demanda, han implementado promociones especiales, sobre todo para madres de familia y negocios minoristas. Además, los clientes reciben pequeños obsequios, como manteca o trozos de grasa, para facilitar la preparación de distintas recetas en casa.

En San Luis, la carne
En San Luis, la carne de cerdo desplaza al pavo en la mesa de Año Nuevo| Exitosa

¿Cuáles son los platos para Año Nuevo?

Las preparaciones más consultadas incluyen el lechón al horno, a la caja china o a la parrilla. Estos métodos permiten lograr una cocción uniforme y una textura crocante, cualidades muy valoradas para la cena de fin de año. Los vendedores recomiendan marinar el cerdo en salmuera varias horas antes de cocinar, para asegurar sabor y jugosidad.

  • Lechón al horno: El cerdo, marinado y cocido lentamente, se ha convertido en uno de los favoritos para la cena de fin de año, especialmente en la zona central y sur del país.
  • Pavo al horno: Aunque ha perdido protagonismo frente al cerdo, sigue siendo tradicional en muchos hogares, acompañado de guarniciones como puré de manzana o ensalada rusa.
  • Panceta de cerdo: Preparada al horno, a la caja china o a la parrilla, suele servirse con papas doradas o ensaladas frescas.
  • Pierna de cerdo asada: Marinada en especias y cocida por varias horas, es frecuente en las mesas familiares.
  • Arroz árabe: Un acompañante clásico, preparado con fideos, pasas, nueces y a veces trozos de carne o pollo.
  • Ensalada rusa: Mezcla de papa, zanahoria, arvejas y mayonesa, a menudo servida como guarnición.
  • Tamales: De maíz rellenos de carne, muy comunes para acompañar las carnes principales.
Lechón y panceta, los nuevos
Lechón y panceta, los nuevos favoritos en las cenas de Año Nuevo| Foto creada con Gemini

Además de adquirir carne de cerdo, las familias mantienen cábalas populares como usar ropa interior amarilla, comer doce uvas, guardar dinero en los zapatos o arrojar lentejas en casa, prácticas que buscan atraer prosperidad y buena fortuna.

El citado medio reportó que la venta de productos derivados del cerdo se mantendrá alta hasta el 31 de diciembre, mientras comerciantes y compradores siguen atentos a las mejores ofertas para asegurar una cena especial.

