Perú

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de ovario

El cáncer de ovario se encuentra entre las cinco neoplasias más frecuentes en la población femenina peruana

Guardar
La mayoría de diagnósticos de
La mayoría de diagnósticos de cáncer de ovario se realiza en mujeres mayores de 50 años (Mayo Clinic)

Cuidar la salud de los ovarios representa un desafío imprescindible para la prevención de múltiples enfermedades ginecológicas que afectan a mujeres en todo el Perú. Entre las patologías que más preocupan, el cáncer de ovario se ha convertido en un problema de salud pública, según informes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

De acuerdo con el Minsa, cada año se diagnostican más de 800 casos nuevos de esta enfermedad en el país y la mayoría de los diagnósticos se producen en etapas avanzadas. EsSalud destaca que el cáncer de ovario se encuentra entre las cinco neoplasias más frecuentes en la población femenina peruana, lo que evidencia la necesidad de una mayor conciencia sobre su detección temprana. Por eso, conocer los principales síntomas permite una intervención oportuna y puede salvar vidas.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de ovario

El cáncer de ovario suele avanzar de manera silenciosa, ya que en las primeras etapas no produce molestias claras. Sin embargo, existen 5 síntomas que merecen especial atención:

  1. Distensión abdominal persistente: la inflamación o aumento del perímetro abdominal, que no desaparece con el tiempo, es uno de los signos más frecuentes. Según EsSalud, este síntoma se debe al crecimiento del tumor o a la acumulación de líquido en el abdomen.
  2. Dolor pélvico o abdominal: la presencia de dolor en la parte baja del abdomen o la pelvis, sin causa aparente y de carácter constante o recurrente, puede estar asociada a esta enfermedad.
  3. Alteraciones urinarias: la necesidad urgente y frecuente de orinar, o la dificultad para controlar el flujo urinario, suelen aparecer cuando el tumor ejerce presión sobre la vejiga.
  4. Cambios en el patrón intestinal: el estreñimiento o la diarrea sin explicación, que se mantiene en el tiempo, puede indicar una alteración originada por el cáncer.
  5. Pérdida de peso inexplicable o falta de apetito: la reducción del apetito, sensación de saciedad rápida y la pérdida de peso sin dieta ni ejercicio son señales de alarma.
La presencia de dolor en
La presencia de dolor en la parte baja del abdomen o la pelvis, sin causa aparente es uno de los síntomas principales del cáncer de ovario (Shutterstock)

El Minsa subraya que estos síntomas pueden confundirse con molestias digestivas o urinarias comunes, por lo que recomienda consultar a un especialista si se presentan de forma persistente durante más de dos semanas. EsSalud también advierte que la detección tardía dificulta el tratamiento y reduce la supervivencia.

Factores de riesgo del cáncer de ovario

El cáncer de ovario está vinculado a diferentes factores que aumentan la probabilidad de desarrollarlo. La edad avanzada representa uno de los principales riesgos, ya que la mayoría de los diagnósticos se realiza en mujeres mayores de 50 años. Entre los factores de riesgo, se destacan además los antecedentes familiares de cáncer de ovario, de mama o de colon, así como la mutación en los genes BRCA1 y BRCA2.

El historial reproductivo también influye: mujeres que nunca han estado embarazadas o que iniciaron la menstruación precozmente y alcanzaron la menopausia tardíamente presentan mayor riesgo. El uso prolongado de tratamientos hormonales, la obesidad y el consumo de tabaco figuran entre los factores modificables. Por último, la exposición a ciertos productos químicos y la endometriosis pueden incrementar la vulnerabilidad, aunque en muchos casos el cáncer aparece sin factores de riesgo evidentes.

Cómo prevenir el cáncer de ovario

Para prevenir el cáncer de
Para prevenir el cáncer de ovario se recomienda realizar exámenes ginecológicos periódicos (Shutterstock España)

La prevención del cáncer de ovario se basa principalmente en el reconocimiento de los síntomas, el control médico regular y la adopción de hábitos saludables. Se recomienda realizar exámenes ginecológicos periódicos, incluyendo ecografía transvaginal y análisis de marcadores tumorales para mujeres con antecedentes familiares. La consulta anual con el ginecólogo permite detectar anomalías de manera oportuna.

Una dieta equilibrada, el control del peso corporal y la práctica de actividad física contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades oncológicas. También se aconseja evitar el consumo de tabaco y limitar la exposición a terapias hormonales sin supervisión médica. Para quienes presentan antecedentes familiares o genéticos, se sugiere el acompañamiento especializado y la evaluación de estrategias de reducción de riesgo, como la cirugía preventiva en casos seleccionados. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico temprano es clave para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Temas Relacionados

cáncer de ovarioperu-salud

Más Noticias

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

El magistrado culminó medio siglo de carrera con un discurso de despedida en el que defendió la independencia judicial, cuestionó la propuesta de retirar a Perú de la Corte IDH y pidió a sus colegas fortalecer el respeto a la ley y los derechos internacionales

Juez supremo César San Martín,

Año Nuevo 2026: ¿se trabajan 8 horas el 31 de diciembre o se puede salir antes del trabajo? Esto dice la ley

Especialistas explican qué aplica para el sector público y privado en la antesala de la festividad, qué pasa con el feriado nacional y cuáles son las sanciones por incumplir el descanso remunerado

Año Nuevo 2026: ¿se trabajan

Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Stefano Miranda apoya a los ‘blanquiazules’ para que la Noche Blanquiazul, que tendrá como invitado estelar al Inter Miami con Leo Messi, se realice por encima de la Noche Crema

Asesor legal externo de Alianza

Fiscalizadores de San Isidro fueron grabados comiendo alimentos decomisados: municipio rechaza el hecho y anuncia sanciones

El hecho ocurrió durante una intervención a una carreta de venta de ceviche al paso y motivó la apertura de un proceso disciplinario contra los trabajadores involucrados

Fiscalizadores de San Isidro fueron

IGP aclara que la alerta sísmica nacional aún está en desarrollo y que su puesta en funcionamiento apunta al año 2026

El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que el proyecto se encuentra en fase técnica y contempla una “marcha blanca” antes de su puesta en funcionamiento oficial

IGP aclara que la alerta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez supremo César San Martín,

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

ENTRETENIMIENTO

“From the Beginning Till Now”

“From the Beginning Till Now” de CHANYEOL domina el ranking K-pop iTunes Perú: las 10 canciones que no paran de sonar

Samahara Lobatón arremete contra Yahaira Plasencia y su hermana: “no puedes disfrutar de romper una familia”

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

DEPORTES

Asesor legal externo de Alianza

Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A