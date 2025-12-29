El cáncer de mama en hombres suele detectarse en etapas avanzadas (Laboratorio Bioclinic)

El cáncer de mama es uno de los temas más recurrentes en campañas de prevención y educación en salud en el Perú, debido a la alta incidencia en mujeres peruanas. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han desarrollado estrategias para promover la detección temprana, la autoexploración y los controles médicos regulares.

Sin embargo, existe un aspecto menos conocido: los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Aunque este tipo de cáncer es mucho menos frecuente en la población masculina, representa un desafío diagnóstico, ya que suele detectarse en etapas avanzadas. Por este motivo, resulta fundamental conocer cuáles son los síntomas del cáncer de mama en hombres y los factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

El cáncer de mama en hombres representa menos del 1% de todos los casos de cáncer de mama, pero su diagnóstico tardío puede dificultar el tratamiento y reducir las probabilidades de recuperación. La información y la vigilancia de los síntomas son herramientas clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes lo padecen.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de mama en hombres

El síntoma más frecuente del cáncer de mama es la aparición de un bulto firme e indoloro, generalmente ubicado debajo del pezón o en la zona de la areola (20 minutos)

Masa o bulto en la zona mamaria: el síntoma más frecuente es la aparición de un bulto firme e indoloro, generalmente ubicado debajo del pezón o en la zona de la areola. A diferencia de otras condiciones benignas, el bulto no suele desplazarse y puede aumentar de tamaño con el tiempo. Cambios en la piel que recubre el pecho: alteraciones en la textura o el aspecto de la piel, como enrojecimiento, engrosamiento, hoyuelos o retracción, pueden indicar la presencia de un tumor subyacente. Estos cambios en la piel suelen localizarse cerca del pezón y pueden pasar desapercibidos en las primeras etapas. Secreción por el pezón: la secreción de líquido, que puede ser transparente, sanguinolenta o de otro color, es un signo de alarma. La presencia de secreción espontánea, especialmente si es unilateral, debe motivar una consulta médica inmediata. Alteraciones en el pezón: el pezón puede presentar retracción, ulceración, picazón persistente o aspecto invertido. Estas modificaciones pueden estar acompañadas de dolor o sensibilidad, aunque no siempre se manifiestan molestias. Inflamación o ganglios palpables en la axila: el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos axilares o la aparición de nódulos duros en esta zona pueden ser indicativos de diseminación tumoral. Este síntoma suele aparecer en fases más avanzadas, aunque en algunos casos es el primer signo que lleva al diagnóstico.

La identificación precoz de estos síntomas permite iniciar estudios diagnósticos y tratamientos oportunos, lo que mejora significativamente el pronóstico.

Factores de riesgo del cáncer de mama en hombres

Varios factores aumentan la probabilidad de que un hombre desarrolle cáncer de mama. La edad es uno de los principales, ya que la mayoría de los casos se diagnostican en hombres mayores de 60 años. Los antecedentes familiares de cáncer de mama, especialmente en familiares de primer grado, incrementan el riesgo debido a la posible presencia de mutaciones genéticas heredadas, como las del gen BRCA2.

Las alteraciones hormonales también influyen. Condiciones como la ginecomastia, el síndrome de Klinefelter o el tratamiento con estrógenos aumentan la exposición a hormonas femeninas, lo que puede favorecer el desarrollo tumoral. El consumo excesivo de alcohol, la obesidad y enfermedades hepáticas crónicas que alteran el equilibrio hormonal se consideran factores de riesgo adicionales.

La mayoría de los casos de cáncer de mama se diagnostican en hombres mayores de 60 años (Freepik)

La exposición previa a radiación en la región torácica, antecedentes personales de tumores testiculares y ciertos síndromes genéticos raros completan el perfil de riesgo. La identificación de estos factores permite establecer estrategias de vigilancia y prevención en poblaciones vulnerables.

Cómo prevenir el cáncer de mama en hombres

La prevención del cáncer de mama en hombres se basa en la identificación y el control de los factores de riesgo. Mantener un peso saludable, limitar el consumo de alcohol y evitar la exposición a radiación innecesaria son medidas recomendadas. La atención a los antecedentes familiares y la consulta genética en caso de mutaciones conocidas pueden ayudar a detectar el riesgo de manera temprana.

La autoexploración regular del pecho y la evaluación médica ante la aparición de signos sospechosos son fundamentales para el diagnóstico precoz. El Minsa y EsSalud recomiendan realizar controles periódicos en hombres con factores de riesgo elevados y promover la información sobre esta enfermedad poco frecuente. La detección temprana y la consulta médica ante cualquier anomalía permiten disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los afectados.