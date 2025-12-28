Perú

Hernando Tavera del IGP pide a familias realizar su propio simulacro de prevención: “revisemos nuestras viviendas”

Tras el reciente sismo con epicentro en Chimbote, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, pidió a las familias peruanas que no esperen los simulacros oficiales y realicen preparativos en casa para enfrentar futuros movimientos sísmicos

Guardar
Hernando Tavera recomendó que las
Hernando Tavera recomendó que las familias dediquen algunos minutos durante el fin de semana para evaluar las condiciones de su vivienda y practicar simulacros de evacuación| Latina Noticias/Andina

El último sábado por la noche, un sismo de magnitud 6,0 remeció la zona norte y central del país, con epicentro frente a la ciudad de Chimbote. El fenómeno se sintió desde Piura hasta Lima y generó gran inquietud entre la población, que evacuó rápidamente sus viviendas. Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), ofreció un primer balance sobre el evento durante una entrevista en RPP Noticias.

“La información que hemos recogido hasta la fecha nos indica que no ha habido ningún tipo de daño estructural ni afectación a personas en Chimbote. Lo que sí, la población ha salido bastante rápido a las calles, un poco preocupada, pero ya el sacudimiento pasó”, afirmó Hernando Tavera. El especialista destacó que la intensidad se percibió con mayor fuerza en torno a la ciudad de Chimbote, aunque el impacto alcanzó varias regiones.

La importancia de la prevención en casa

El jefe del IGP enfatizó que, si bien no se reportaron víctimas ni daños graves, la experiencia debe servir como recordatorio de la vulnerabilidad ante movimientos sísmicos. “Vivimos en un país sísmico y siempre hay que estar preparados. Eso es lo más importante”, recalcó Hernando Tavera.

Se debe realizar simulacros de
Se debe realizar simulacros de sismo constantemente| Presidencia

El experto subrayó que la mayoría de víctimas en terremotos resultan afectadas por el colapso total o parcial de sus viviendas. Por eso, hizo un llamado a la acción concreta: “Revisemos nuestra vivienda, con qué material la hemos construido, sobre qué suelo está ubicada”. Según el presidente del IGP, la cultura de prevención comienza en el hogar y no debe limitarse a los simulacros oficiales programados por las autoridades. “Siempre hagamos nuestros simulacros en casa. No esperemos los simulacros que se programan a nivel nacional, sino que en casa siempre hagámoslos. Eso es cultura de prevención”, sugirió.

Simulacros domésticos y revisión de viviendas

Hernando Tavera recomendó que las familias dediquen algunos minutos durante el fin de semana para evaluar las condiciones de su vivienda y practicar simulacros de evacuación. “Históricamente, sabemos que las personas son afectadas físicamente solo por el colapso total o parcial de las viviendas. Entonces, es importante que la población siempre revise sus viviendas, qué material ha usado, sobre qué suelo se encuentra y tratar de robarle cinco minutos al tiempo un fin de semana para hacer sus propios simulacros”, explicó.

Hernando Tavera, presidente del IGP.
Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

El especialista insistió en que la preparación es responsabilidad de cada familia y que la prevención activa puede salvar vidas. “Solamente de esa manera podemos prepararnos. En algún momento va a tener que ocurrir un sismo de mayor magnitud. No tenemos control sobre la naturaleza, eso va a poder pasar en cualquier momento, pero la preparación está en nuestras manos”, señaló Hernando Tavera.

Percepción y duración del sismo

Consultado sobre la percepción del movimiento telúrico, Hernando Tavera aclaró que la sensación de duración e intensidad varía según la ubicación y las características del suelo. “El sacudimiento del suelo, la percepción del sacudimiento va a depender mucho de la persona y de dónde se encuentre. Si está en una zona que los suelos son blandos, el sacudimiento va a durar más y con mayor intensidad. Si está en una zona de suelos duros, va a ser todo lo contrario. Si estoy en un primer piso, en comparación de un quinto o décimo piso, también va a ser diferente”, detalló.

El llamado de Hernando Tavera es claro: la preparación y la revisión constante de las viviendas constituyen la principal defensa ante futuros sismos. La cultura de prevención debe construirse desde cada hogar, con responsabilidad y constancia.

Temas Relacionados

Hernando TaveraIGPSismo en ChimboteChimboteSismoperu-noticias

Más Noticias

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles

Se trata de una iniciativa de Movistar que inhabilita automáticamente la venta y activación de chips móviles cuando se intenta realizar fuera de los puntos autorizados, asegurando que el sistema de ventas solo funcione en los lugares permitidos

Implementan bloqueo por geolocalización para

Chimbote sigue temblando: Tres sismos se registraron en menos de tres horas y mantiene en alerta a toda la costa norte del Perú

El sismo de magnitud 6 desató el pánico entre los vecinos de Nuevo Chimbote, donde muchos salieron a las calles tras el prolongado movimiento telúrico. Trujillo también fue afectado y se registraron varios heridos

Chimbote sigue temblando: Tres sismos

Costa peruana sigue temblando: Sismo de magnitud 4.8 sacude Lima, según reportes del IGP

El Instituto Geofísico del Perú registró un nuevo movimiento sísmico a pocas horas del temblor que azotó la región Áncash

Costa peruana sigue temblando: Sismo

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

La cantante usó sus redes sociales para pronunciarse a su estilo, luego de que su hermana expusiera chats

Yahaira Plasencia defiende a su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia defiende a su

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

DEPORTES

Aixa Vigil fue pifiada por

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugpo punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná