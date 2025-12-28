Hernando Tavera del IGP pide a familias realizar su propio simulacro de prevención: “revisemos nuestras viviendas”

Hernando Tavera recomendó que las familias dediquen algunos minutos durante el fin de semana para evaluar las condiciones de su vivienda y practicar simulacros de evacuación| Latina Noticias/Andina

El último sábado por la noche, un sismo de magnitud 6,0 remeció la zona norte y central del país, con epicentro frente a la ciudad de Chimbote. El fenómeno se sintió desde Piura hasta Lima y generó gran inquietud entre la población, que evacuó rápidamente sus viviendas. Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), ofreció un primer balance sobre el evento durante una entrevista en RPP Noticias.

“La información que hemos recogido hasta la fecha nos indica que no ha habido ningún tipo de daño estructural ni afectación a personas en Chimbote. Lo que sí, la población ha salido bastante rápido a las calles, un poco preocupada, pero ya el sacudimiento pasó”, afirmó Hernando Tavera. El especialista destacó que la intensidad se percibió con mayor fuerza en torno a la ciudad de Chimbote, aunque el impacto alcanzó varias regiones.

La importancia de la prevención en casa

El jefe del IGP enfatizó que, si bien no se reportaron víctimas ni daños graves, la experiencia debe servir como recordatorio de la vulnerabilidad ante movimientos sísmicos. “Vivimos en un país sísmico y siempre hay que estar preparados. Eso es lo más importante”, recalcó Hernando Tavera.

Se debe realizar simulacros de sismo constantemente| Presidencia

El experto subrayó que la mayoría de víctimas en terremotos resultan afectadas por el colapso total o parcial de sus viviendas. Por eso, hizo un llamado a la acción concreta: “Revisemos nuestra vivienda, con qué material la hemos construido, sobre qué suelo está ubicada”. Según el presidente del IGP, la cultura de prevención comienza en el hogar y no debe limitarse a los simulacros oficiales programados por las autoridades. “Siempre hagamos nuestros simulacros en casa. No esperemos los simulacros que se programan a nivel nacional, sino que en casa siempre hagámoslos. Eso es cultura de prevención”, sugirió.

Simulacros domésticos y revisión de viviendas

Hernando Tavera recomendó que las familias dediquen algunos minutos durante el fin de semana para evaluar las condiciones de su vivienda y practicar simulacros de evacuación. “Históricamente, sabemos que las personas son afectadas físicamente solo por el colapso total o parcial de las viviendas. Entonces, es importante que la población siempre revise sus viviendas, qué material ha usado, sobre qué suelo se encuentra y tratar de robarle cinco minutos al tiempo un fin de semana para hacer sus propios simulacros”, explicó.

Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

El especialista insistió en que la preparación es responsabilidad de cada familia y que la prevención activa puede salvar vidas. “Solamente de esa manera podemos prepararnos. En algún momento va a tener que ocurrir un sismo de mayor magnitud. No tenemos control sobre la naturaleza, eso va a poder pasar en cualquier momento, pero la preparación está en nuestras manos”, señaló Hernando Tavera.

Percepción y duración del sismo

Consultado sobre la percepción del movimiento telúrico, Hernando Tavera aclaró que la sensación de duración e intensidad varía según la ubicación y las características del suelo. “El sacudimiento del suelo, la percepción del sacudimiento va a depender mucho de la persona y de dónde se encuentre. Si está en una zona que los suelos son blandos, el sacudimiento va a durar más y con mayor intensidad. Si está en una zona de suelos duros, va a ser todo lo contrario. Si estoy en un primer piso, en comparación de un quinto o décimo piso, también va a ser diferente”, detalló.

El llamado de Hernando Tavera es claro: la preparación y la revisión constante de las viviendas constituyen la principal defensa ante futuros sismos. La cultura de prevención debe construirse desde cada hogar, con responsabilidad y constancia.