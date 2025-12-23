Perú

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

El abogado Juan Carlos Portugal informó que asumirá la defensa legal de la exmandataria ante el Congreso y también ante el PJ en caso se le niegue la pensión por vía administrativa

La expresidenta Dina Boluarte prepara una estrategia legal para que se garantice su acceso a la pensión de S/ 35 mil cada mes durante el resto de su vida, luego de que el Área de Asesoría Laboral del Congreso rechazara su solicitud para cobrar este beneficio.

El abogado Juan Carlos Portugal, afirmó que asumirá la defensa de la expresidenta Dina Boluarte en este caso ante en el Congreso, y adelantó que la disputa por la pensión vitalicia podría resolverse en el Poder Judicial. Consideró que incluso se podría permitir que la exmandataria retome la presidencia si así lo determina una instancia judicial, según indicó a Canal N.

A la espera de la respuesta oficial del Congreso

Portugal subrayó que luego de agotar la vía administrativa en el Congreso, es posible que se traslade el caso al Poder Judicial con el argumento de que se ha vulnerado un derecho constitucional adquirido por Boluarte luego de haber asumido la presidencia por sucesión constitucional, afirmó Portugal durante su conversación en Canal N.

“La presidenta Boluarte, independientemente de las razones políticas, tiene el pleno derecho por dos razones principalmente. La primera, porque ella fue electa por sufragio popular. Nuestra fórmula electoral no determina desvinculadamente la elección del presidente de la República, del primer vicepresidente de la República y del segundo vicepresidente de la República. Ambos integran una fórmula presidencial y, en consecuencia, la votación es hacia la fórmula presidencial. Y el artículo 105, por sucesión constitucional, claramente establece que cuando el presidente de la República es incapacitado permanente o temporalmente, asume la vicepresidenta de la República”, sostuvo el abogado

Para reforzar su posición, citó precedentes como el de Pedro Pablo Kuczynski, quien logró acceder a la pensión pese a haber sido vacado, aunque una parte permanece embargada por mandato judicial; y el de Pedro Castillo, a quien inicialmente se le negó el beneficio, pero luego obtuvo una medida de amparo favorable.

El representante de Boluarte también criticó la independencia del área de asesoría legal del Congreso tras la reciente opinión adversa a Boluarte, señalando que dicho dictamen “pudo haberse elaborado tras conversaciones con congresistas”, lo que en su criterio resta objetividad al proceso. Portugal remarcó que el pronunciamiento legal no es vinculante, y corresponde a la Mesa Directiva la decisión formal, por lo que aún existe margen para que la posición del Congreso cambie.

“La expresidenta, le ha pedido al presidente del Congreso y es el presidente del Congreso, como presidente, además de la Mesa Directiva, quien tiene que responder”, sostuvo Portugal.

De acuerdo con su planteamiento, la Constitución no excluye del beneficio a quienes accedieron al cargo de presidente por sucesión constitucional ni a quienes hayan sido vacados. Portugal puntualizó que Boluarte sí fue electa en las Elecciones del año 2021, pues formaba parte de la plancha presidencial liderada por Pedro Castillo.

El proceso ante el Poder Judicial podría prolongarse durante varios meses o años, pero Portugal expresó confianza en lograr una decisión favorable que permita la restitución del beneficio a la exmandataria. Destacó que si los tribunales determinan que se vulneraron derechos constitucionales, el Congreso deberá acatar un eventual mandato judicial y restituir lo que en su interpretación le corresponde a Boluarte.

