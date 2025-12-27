Perú

Viajar en temporada alta: cómo evitar demoras y gastos extra en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

El alto flujo de pasajeros por fiestas de fin de año y la puesta en marcha del renovado aeropuerto de Lima obligan a planificar con mayor anticipación el viaje, desde la documentación hasta el equipaje y los tiempos de llegada

El cierre del año concentra
El cierre del año concentra uno de los mayores flujos de pasajeros y pone a prueba la operación del nuevo Jorge Chávez. Foto: Composición Infobae Perú

Las fiestas de fin de año vuelven a tensionar al transporte aéreo en el Perú. Miles de personas se movilizan dentro y fuera del país en uno de los periodos de mayor demanda del año, que este 2025 tiene un componente adicional: es la primera temporada alta que se vive con el renovado Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en pleno funcionamiento.

Con un flujo intenso de pasajeros y una infraestructura que muchos aún están explorando, la preparación previa puede marcar la diferencia entre un viaje ordenado y una experiencia atravesada por filas, retrasos o costos imprevistos. Aspectos como la documentación, el equipaje permitido y los tiempos de llegada al aeropuerto cobran especial relevancia en estas fechas.

La primera temporada alta del
La primera temporada alta del aeropuerto renovado coincide con un repunte sostenido del tráfico aéreo en el país.

“Las fiestas de fin de año concentran uno de los mayores volúmenes de pasajeros del año. Una buena planificación puede marcar la diferencia entre un viaje ordenado y uno con contratiempos”, señaló Vania Cáceres, subgerente de Ventas de SKY en Perú, al referirse al incremento del tráfico aéreo durante esta temporada.

El aumento de pasajeros responde, además, a una tendencia más amplia. La expansión de rutas y la mayor conectividad aérea vienen impulsando la recuperación del sector turismo. Proyecciones del sector indican que el Perú podría volver a niveles de turismo receptivo previos a la pandemia en 2026, con el Jorge Chávez consolidado como el principal punto de entrada y salida del país.

Antes de salir al aeropuerto

Uno de los primeros aspectos que los viajeros deben revisar es la documentación. Según el destino, los requisitos pueden ir más allá del DNI o pasaporte vigente e incluir visas, vacunas u otros permisos. Verificar esta información con anticipación resulta especialmente importante en vuelos internacionales, donde cualquier observación puede retrasar el embarque.

La revisión previa de documentos
La revisión previa de documentos sigue siendo uno de los factores que más incide en retrasos y reprogramaciones.| Foto: Canva

El equipaje es otro de los puntos que más demoras genera en temporada alta. No revisar qué incluye la tarifa adquirida puede traducirse en cobros adicionales y pérdida de tiempo en el aeropuerto, cuando los counters y controles de seguridad operan al límite de su capacidad. En aerolíneas de bajo costo, las condiciones varían según el tipo de pasaje y conocerlas antes de viajar facilita un embarque más fluido.

En el caso de SKY, la tarifa más básica (cero costo) contempla únicamente un bolso de mano de hasta 25 x 35 x 45 cm. Otras opciones permiten sumar equipaje de cabina de hasta 10 kilos (25 x 35 x 55 cm) o despachar una maleta en bodega de hasta 23 kilos y 158 cm lineales. Estas dos últimas, con pago adicional.

El equipaje y las condiciones
El equipaje y las condiciones de la tarifa explican buena parte de las demoras en counters y controles de seguridad.| LAP

Tecnología para ganar tiempo en migraciones

En vuelos internacionales, el control migratorio suele convertirse en uno de los principales puntos de congestión. Durante fechas de alta demanda, las filas pueden extenderse y sumar una espera considerable antes del embarque o al ingreso al país.

Para reducir esos tiempos, los pasajeros pueden utilizar el prerregistro en MigraCheck (migracheck.migraciones.gob.pe/), disponible hasta 48 horas antes del vuelo. Esta herramienta permite el uso de puertas electrónicas en migraciones y está habilitada para ciudadanos peruanos y extranjeros residentes mayores de edad con pasaporte electrónico vigente.

Su uso cobra mayor relevancia si se considera el volumen de pasajeros que pasa por el Jorge Chávez: solo en la primera mitad de 2025, el aeropuerto concentró más del 60% del movimiento aéreo nacional, con más de 13 millones de viajeros atendidos entre vuelos nacionales e internacionales.

La digitalización de los procesos
La digitalización de los procesos migratorios aparece como una respuesta operativa al crecimiento del tráfico aéreo.

La anticipación como mejor aliada

Más allá de la documentación o el equipaje, el manejo del tiempo sigue siendo uno de los factores que más inciden en la experiencia de viaje. El aumento de pasajeros impacta directamente en los tiempos de check-in, los controles de seguridad y los procesos migratorios, lo que eleva el riesgo de perder un vuelo ante cualquier imprevisto.

El Jorge Chávez cerró 2024 con cifras récord, al movilizar más de 24 millones de pasajeros y al terminar este año, se espera otro hito. Por eso, se recomienda llegar al aeropuerto con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales, considerando además factores externos como la congestión vehicular en los accesos al terminal.

