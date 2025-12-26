Más vuelos impulsarían el regreso del turismo a niveles prepandemia en 2026

Fredy Gamarra, gerente de Ahora Perú, señaló que el sector depende de ampliar rutas y frecuencias aéreas, así como de sumar nuevas aerolíneas. Foto: Turiweb

El aumento de la conectividad aérea y la puesta en operación del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permitirían que el Perú alcance en 2026 la cifra prepandemia de 4,4 millones de turistas internacionales, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú).

El gremio señaló que este escenario está vinculado a mejoras en la oferta de vuelos y a una mayor capacidad aeroportuaria, factores que resultarían determinantes para la recuperación del turismo receptivo.

Conectividad aérea y recuperación del sector

El gerente de Ahora Perú, Fredy Gamarra, indicó que el desempeño del sector depende del incremento de rutas e itinerarios, así como del ingreso de nuevas aerolíneas al mercado nacional, tras las limitaciones de conectividad registradas en los últimos años.

Precisó que la meta del sector es alcanzar y superar los niveles de visitantes registrados antes del 2019, en la medida en que se consolide una mayor oferta aérea y se normalicen las operaciones.

Proyecciones oficiales y mercados emisores

Gamarra recordó que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que su sector proyecta recibir alrededor de 4,4 millones de turistas internacionales en 2026, una estimación considerada moderada mientras se culmina el cierre de las cifras correspondientes al 2025.

El objetivo del sector es igualar y rebasar el flujo de visitantes previo al 2019, conforme se amplíe la oferta aérea y se estabilicen las operaciones. Foto: ComexPerú

Asimismo, señaló que para el próximo año se prevé una mejora en la economía de Argentina, lo que permitiría un mayor flujo de turistas provenientes de ese país y compensar la reducción de visitantes de Chile.

Nuevos destinos turísticos

El representante de Ahora Perú añadió que se espera la consolidación de nuevos destinos, como la denominada ruta del Papa León, orientada al turismo interno y al turismo religioso internacional.

Detalló que esta ruta integra ciudades del norte y centro del país como Trujillo, Chiclayo, Chulucanas y el Callao, y que requiere mayor promoción, conectividad y mejoras en los servicios básicos de las zonas de visita.

Reapertura de aeropuertos e inversiones

Gamarra señaló que durante el 2025 se registró una recuperación del turismo, impulsada por las acciones de PromPerú y por la reapertura de aeropuertos nacionales que permanecían cerrados, como los de Jaén, Anta y Jauja.

Finalmente, indicó que las empresas concesionarias de aeropuertos regionales cuentan con autorización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) para ejecutar remodelaciones e inversiones, con el fin de fortalecer la infraestructura aeroportuaria.

En el 2025 se observó una mejora del turismo, favorecida por las acciones de PromPerú y la reactivación de aeropuertos que habían estado inoperativos, entre ellos Jaén, Anta y Jauja. Foto: Huillca Expedition

¿Cuáles son los aeropuertos más destacados del Perú?

En el Perú operan numerosos aeropuertos, pero unos pocos concentran la mayor parte del tráfico de pasajeros y sirven como principales puntos de conexión entre regiones y con el extranjero. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao al servicio de Lima, es con amplia diferencia el más activo del país, recibiendo la mayoría de vuelos internacionales y domésticos y concentrando una parte significativa del tránsito aéreo nacional. Este hub conecta el país con destinos en América, Europa y otras regiones, y se encuentra en proceso de modernización para ampliar su capacidad ante el crecimiento sostenido de viajeros.

Otro aeropuerto de gran relevancia es el Alejandro Velasco Astete en Cusco, que maneja un flujo considerable de turistas debido a su proximidad a destinos como Machu Picchu y otras atracciones del sur andino. Aunque su ubicación dentro de la ciudad limita su expansión, sigue siendo el segundo nodo aéreo más importante del país por número de pasajeros. El aeropuerto Rodríguez Ballón en Arequipa también destaca por su actividad, siendo un punto clave para la conectividad en el sur peruano y en particular para visitantes a la denominada Ciudad Blanca y al cañón del Colca.

Más allá de estos, el Perú cuenta con otros terminales con operaciones regulares, como los de Piura, Trujillo, Chiclayo o Iquitos, que sirven a importantes centros urbanos y regiones turísticas o comerciales, aunque con niveles de tráfico menores comparados con los hubs principales.