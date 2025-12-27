Perú

Tos ferina sigue afectando a comunidades de Loreto: alertan que atención médica es insuficiente

El apu de la comunidad de Pucacuro, Emerson Mucushua, sostuvo que en su zona ya se han detectado cuatro casos de esta enfermedad y solicitan al Minsa llegar con las vacunas

(Composición Infobae)
(Composición Infobae)

La comunidad de Pucacuro, situada en el distrito de Trompeteros, en la región Loreto, atraviesa una situación crítica tras la confirmación de casos de tos ferina entre sus habitantes. El apu Emerson Mucushua, alertó que la atención médica sigue siendo insuficiente y que las brigadas de vacunación prometidas por las autoridades aún no llegan, lo que mantiene a la población en un estado de vulnerabilidad frente al avance de la enfermedad.

Según Emerson Mucushua, la comunidad de Pucacuro ya registra al menos cuatro casos detectados de tos ferina, tanto en niños como en adultos mayores. “Tenemos cuatro casos entre adultos y niños. Seguimos esperando la campaña de vacunación que nos prometieron, pero hasta hoy no hay atención médica ni llegada de brigadas”, señaló el líder comunal. Los casos incluyen a menores de cinco y seis años, así como a adultos mayores, dos de los grupos más expuestos a complicaciones graves derivadas de esta infección.

“Nos han prometido la campaña, fijaron fechas, pero nadie ha llegado hasta ahora. No sabemos el motivo por el cual no se ha cumplido”, afirmó Mucushua.

Demanda de vacunación

El apu enfatizó que la comunidad sí está dispuesta a participar en las campañas de vacunación. Contrario a versiones que sugerían resistencia a la inmunización, Mucushua aclaró que las familias de Pucacuro, integradas principalmente por población achuar, kichwa y urarina, han sido convencidas de la importancia de la vacuna gracias al trabajo de mediadores y promotores bilingües contratados por el Ministerio de Cultura. “Las familias quieren vacunarse. Todos entienden la necesidad de recibir la vacuna”, recalcó.

En oportunidades anteriores, la comunidad recibió visitas del programa Pías y del Ministerio de Cultura, pero estas intervenciones resultaron insuficientes para asegurar un control epidemiológico en una población de alrededor de mil habitantes. La ausencia de jornadas regulares de vacunación y la falta de seguimiento médico incrementan el riesgo de contagio y complicaciones, sobre todo en un contexto de difícil acceso geográfico.

Foto: Ministerio de Salud
Foto: Ministerio de Salud

Limitaciones en infraestructura y recursos

Pucacuro cuenta con un puesto de salud, pero la atención es limitada. “Tenemos médico y enfermera, pero nos falta obstetricia y odontología, y no disponemos de equipos ni insumos para atención odontológica”, explicó el líder de la comunidad. La infraestructura resulta insuficiente para atender la demanda sanitaria de una comunidad dispersa y aislada, a la que solo se puede acceder por vía fluvial. Esta situación se replica en otras comunidades del Lote 8, donde la falta de recursos y de personal especializado agrava la crisis.

El líder comunal hizo un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Salud para que prioricen la atención en Pucacuro y en todas las comunidades de la cuenca del Corrientes, donde la tos ferina sigue avanzando sin control. “Necesitamos la vacuna y una atención integral de salud. Nos sentimos olvidados y expuestos”, expresó.

El Midis refuerza vacunación contra
El Midis refuerza vacunación contra la tos ferina en comunidades indígenas de Loreto. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)

Urgencia de una respuesta estatal efectiva

La tos ferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede ser mortal en poblaciones vulnerables. La vacunación preventiva es la principal herramienta para evitar su propagación. Sin embargo, la demora en la llegada de brigadas médicas y la ausencia de campañas sostenidas en la Amazonía peruana ponen en evidencia la fragilidad del sistema de salud en zonas rurales y remotas.

Mucushua reiteró que la comunidad no solo busca la atención inmediata para los casos actuales, sino la implementación de un plan de vacunación integral que abarque a todas las comunidades indígenas del distrito. “Pedimos que el Estado cumpla con su promesa y proteja a nuestros hijos y ancianos. La salud es un derecho de todos”, enfatizó.

“No podemos esperar”

La situación de Pucacuro refleja el desafío que enfrentan muchas comunidades amazónicas para acceder a servicios básicos de salud. La falta de vacunas y de atención médica oportuna ante un brote de tos ferina amenaza con dejar secuelas graves en la población y revela la necesidad de políticas públicas que prioricen la equidad y la protección de los pueblos indígenas.

El apu Emerson Mucushua solicitó la intervención inmediata de las autoridades sanitarias, la llegada de vacunas y la presencia de equipos médicos en la zona. “Necesitamos atención ahora, no podemos esperar más. Cada día que pasa aumenta el riesgo para nuestras familias”, concluyó.

La comunidad de Pucacuro espera que su llamado sea escuchado y que la respuesta del Estado sea rápida y efectiva, para frenar el avance de la enfermedad y garantizar el derecho a la salud de todos sus habitantes.

