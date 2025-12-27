Minsa anuncia campaña médica gratuita en Urarinas, Loreto, ante crisis por tos ferina

EsSalud anuncia campaña médica gratuita en Urarinas. Foto: EsSalud

El Ministerio de Salud anunció que realizará una campaña médica gratuita en el distrito de Urarinas, en la provincia y región de Loreto, el 27, 28 y 29 de diciembre. La sede será el Centro de Salud Nueva Esperanza de Chambira.

Recientemente, decenas de ciudadanos se congregaron frente a la sede del Gobierno Regional de Loreto para exigir acciones inmediatas frente a la crisis sanitaria provocada por la tos ferina. Los manifestantes reclamaron la falta de vacunas y medicamentos, así como la demora en la atención médica, luego de que se confirmara la muerte de al menos 21 niños a causa de la enfermedad en comunidades rurales de la región.

La Defensoría del Pueblo informó que la mayor parte de las víctimas eran menores de un año que no habían recibido la vacunación completa. Las zonas más afectadas corresponden a los distritos de Trompeteros, Urarinas y Parinari, donde las dificultades de acceso y el desabastecimiento de insumos médicos han agravado la situación. Organizaciones sociales y líderes locales señalaron que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y tardía.

Loreto en alerta: protestan por muertes infantiles por tosferina en la cuenca del río Chambira. Foto: Canal N

Servicios que se darán

De acuerdo al Minsa, la campaña brindará servicios de medicina general, pediatría, medicina familiar, medicina interna, geriatría, vacunación, nutrición, psicología, ginecología, odontopediatría, cirugía general, endocrinología, dermatología, entre otros.

Para ello, también se ha desplegado 15 brigadas de salud en el río Chambira, de las cuales tres permanecen actualmente en la zona, reportó la cartera.

Protestas en Iquitos

Si bien el Ministerio de Salud indicó que desplegó brigadas de vacunación y envió un cargamento de medicinas para atender la emergencia, representantes de las comunidades aseguraron que los recursos no cubren la demanda y que persisten problemas logísticos para llegar a las zonas más alejadas. Los padres de los menores fallecidos denunciaron la falta de personal médico y el colapso de los centros de salud.

La crisis sanitaria llevó a organizaciones indígenas a sumarse a las protestas y a exigir la renuncia de funcionarios responsables en la gestión regional de salud. Los manifestantes demandaron mayor transparencia en la información sobre la distribución de vacunas y la implementación de un plan de emergencia focalizado en las zonas rurales y amazónicas.

Ante la presión social, el Gobierno Regional de Loreto anunció la creación de un comité especial para monitorear la situación y coordinar acciones con el Ministerio de Salud y organismos internacionales. Autoridades prometieron reforzar las campañas de vacunación y mejorar la distribución de medicamentos en los próximos días para contener el avance de la tos ferina en la región.

Teddy Hacho, asesor de las federaciones indígenas, cuestionó la respuesta del Ministerio de Salud y reveló que solo se han destinado S/ 150 mil para atender a unas 8 mil familias, monto que calificó como totalmente insuficiente. “¿Con eso creen que van a detener una epidemia que está matando niños?”, afirmó.

Mencionó, además, que el pedido de emergencia no es reciente. Según indicó, desde hace más de una semana las comunidades enviaron videos, reportes y alertas sobre el estado crítico de los niños afectados, sin recibir una respuesta concreta.