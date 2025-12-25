Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

El candidato de Renovación Popular sostuvo una crítica también contra Dina Boluarte | Video: Bethel Tv.

El candidato presidencial por Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó una entrevista a Bethel Noticias en la que expresó duras críticas contra los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte, y se refirió al papel de la congresista Norma Yarrow dentro de su agrupación política.

Durante el diálogo, López Aliaga fue enfático al ser consultado sobre la posibilidad de indultar a Pedro Castillo en un eventual gobierno suyo. “Ni hablar”, respondió de manera tajante.

Cuestionamientos a Dina Boluarte y retiro de respaldo político

El líder de Renovación Popular afirmó que Dina Boluarte nunca asumió una posición firme frente a la inseguridad ciudadana ni al sicariato, motivo por el cual su partido decidió retirar el respaldo político cuando ella todavía ejercía la presidencia del Perú en sucesión de Pedro Castillo.

“Ella entró como roja. Nunca se derechizó. Yo, en el momento que comprobé que no tenía el menor interés en parar el sicariato, ya ahí bajamos el dedo como Renovación Popular”, sostuvo.

Rafael López Aliaga culpó a Pedro Castillo de las muertes en las manifestaciones

Según López Aliaga, durante la gestión presidencial de Perú Libre (partido de izquierda con el que llegaron Pedro Castillo y Dina Boluarte a la presidencia), se paralizaron diversas políticas y proyectos estratégicos, principalmente en Lima Metropolitana.

“Todas las políticas de seguridad nacional, Seguridad Ciudadana, nos paraba. Nos paraba el tema del tren de Lima-Chosica, y todos los buenos oficios, todo para que camine, también parado”, sostuvo.

También señaló que se habría detenido el desarrollo de obras metropolitanas, incluyendo proyectos financiados con recursos internacionales.

“Y todo lo que es desarrollo metropolitano, por ejemplo, la semaforización de Lima, que hay una plata que el Banco Mundial ya destinó para Lima, que son más o menos 180 millones de dólares, parado. Se han quedado con la plata de la Muni, Lima”, declaró.

Pedido de vacancia y mención a Norma Yarrow

En otro momento de la entrevista, López Aliaga reveló que solicitó a la congresista Norma Yarrow, entonces jefa de bancada de Renovación Popular, que impulsara un pedido de vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

“Le dije a Norma Yarrow, justamente: Mira, tú eres jefe de bancada. Pide que la señora sea vacada de una buena vez, porque nos paraba todo”, señaló.

La polémica en el sector cristiano por la postulación de Norma Yarrow

La postulación de Norma Yarrow como primera vicepresidenta en la fórmula de Rafael López Aliaga por Renovación Popular generó hace unas semanas un debate y dudas en el sector cristiano peruano. La controversia surge porque en Perú es frecuente que el vicepresidente asuma la presidencia tras una vacancia, lo que aumenta el escrutinio sobre quienes integran la plancha presidencial.

La controversia inició tras las críticas del periodista Fabricio Escajadillo, quien cuestionó la candidatura de Norma Yarrow por su historial político y su apoyo previo a la unión civil, considerándolos contrarios a los principios defendidos por el sector cristiano.

Escajadillo recordó que en 2018 Yarrow apoyó acuerdos con colectivos LGBTI, pero ella aclaró que hoy sigue la línea conservadora del partido y rechaza la unión civil. Además, anunció acciones legales contra Escajadillo por declaraciones que calificó como difamatorias.

Rafael López Aliaga expresó su confianza en Norma Yarrow al afirmar que ella fue engañada por el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) en ese contexto. López Aliaga explicó que Cavero prometió impulsar solo la unión patrimonial, no la unión civil, y que al darse cuenta de la situación, pidió a Yarrow retirar su firma del acuerdo.