Plan Verano 2026 sin peajes: MML anuncia cámaras y carriles reversibles para evitar accidentes en la Panamericana Sur

La comuna limeña señaló que no se reactivará el cobro de peajes, por lo menos hasta que termine la actual gestión

Verano 2026: control de velocidad y operativos viales marcarán la Panamericana Sur

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió de manera directa la administración de casi 58 kilómetros de la Panamericana Sur, tras la salida de Rutas de Lima, lo que ha permitido implementar el Plan Verano 2026 sin recurrir al cobro de peajes.

Así lo explicó la regidora metropolitana Roxana Rocha, quien en entrevista con 2025, precisó que el plan tiene tres objetivos: “garantizar la integridad de la infraestructura vial de la Panamericana Sur, la seguridad de los usuarios y darle fluidez a todo este tema del tráfico”.

Durante los fines de semana, especialmente los viernes por la tarde y sábados por la mañana, se concentra el mayor flujo vehicular hacia el sur. Para atender esta demanda, la MML desplegará inspectores municipales, personal de la ATU y la Policía Nacional, además de seis grúas y servicios de auxilio mecánico. Todo el operativo será financiado con recursos municipales, sin trasladar costos a los conductores.

Fiscalización de velocidad

Uno de los puntos más sensibles del plan es el control de la velocidad, especialmente ante la ausencia de peajes. Rocha advirtió que se han dispuesto cámaras para evitar excesos que puedan derivar en accidentes. “Es importante decirles que hay unas cámaras de fiscalización a efectos de que no puedan transgredir el exceso de velocidad”, señaló.

El control será clave en tramos donde anteriormente se registraban colas por las casetas de peajes. Con la eliminación de estos cuellos de botella, la municipalidad busca mejorar la fluidez sin comprometer la seguridad vial.

Carriles reversibles y medidas complementarias

Para el retorno masivo de veraneantes los domingos, el plan contempla carriles reversibles entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., desde el puente Arica hasta Atocongo. Durante ese horario, se habilitarán hasta cinco carriles en sentido sur-norte, incrementando la capacidad de la vía.

El Plan Verano Seguro se ejecuta desde el 22 de diciembre hasta el 5 de abril, fecha que coincide con Semana Santa. En paralelo, la municipalidad evalúa restringir el tránsito de carga pesada en horas de la mañana, aunque esta medida requerirá mesas técnicas con transportistas para evitar impactos logísticos y económicos.

¿Por qué no se puede cobrar peajes en la Panamericana Sur?

La Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene que no es posible restablecer el cobro de peajes en la Panamericana Sur debido a razones legales y administrativas. Según explicó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, existe un mandato judicial vigente que prohíbe el cobro, por lo que cualquier intento de reactivar los peajes contravendría una orden expresa del Poder Judicial.

El burgomaestre señaló que este impedimento legal está directamente vinculado al proceso que derivó en la salida de la concesionaria Rutas de Lima y al incumplimiento de obligaciones contractuales. En ese contexto, Reggiardo precisó que antes de cualquier eventual discusión sobre peajes, deben cumplirse una serie de condiciones establecidas en las resoluciones judiciales, entre ellas la implementación de vías alternas.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anuncia el 'Plan Verano 2026', una iniciativa para garantizar la seguridad y los servicios en las carreteras tras el abandono de la concesionaria. Se desplegará una flota de grúas, ambulancias, motos y drones para el auxilio vial.

En paralelo, el alcalde descartó que la suspensión del cobro afecte el mantenimiento o la atención de emergencias en la Panamericana Sur. Indicó que la MML cuenta con recursos propios suficientes para financiar estos servicios, luego de haber ejecutado la carta fianza de la concesionaria por incumplimiento de contrato. Ese monto, equivalente a 40 millones de dólares, fue transferido a un fideicomiso destinado exclusivamente a la operación, conservación y respuesta ante contingencias en esta importante arteria vial.

