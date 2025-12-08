Verano 2026 sin peajes en Lima: qué implica la medida anunciada por el alcalde Renzo Reggiardo

La Municipalidad de Lima asume el control de las Panamericana Sur y Norte tras el fin del contrato con Rutas de Lima SAC. (Andina)

Un hecho marcará el inicio del verano 2026 en la capital peruana: los limeños transitarán por las principales vías panamericanas sin pagar peaje, tras la finalización del contrato de concesión con la empresa Rutas de Lima SAC.

Desde el anuncio oficial del alcalde Renzo Reggiardo, el control y la gestión de las Panamericana Sur y Norte han pasado por completo a la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que representa un reto logístico, financiero y administrativo en plena temporada alta de viajes hacia las playas del sur y norte de la ciudad.

Panorama expuso en un informe que la transición deja interrogantes sobre la sostenibilidad de la medida y su impacto en el presupuesto municipal.

Renzo Reggiardo manifestó que la Municipalidad de Lima podría asumir el mantenimiento en caso Rutas de Lima incumpla. (Composición Infobae)

La decisión de suspender los peajes se produce tras la terminación anticipada del contrato con Rutas de Lima SAC, empresa que declaró encontrarse en liquidación y dejó de operar formalmente el proyecto vial más amplio y complejo del país.

El traspaso de las vías —incluidas casetas de peaje, sistemas de monitoreo y centros de control— ocurrió hace unos días, en plena víspera del inicio de la temporada alta de tránsito por el cierre del año y las fiestas navideñas.

El medio detalló el estado en que la Municipalidad de Lima recibió las instalaciones: oficinas con equipos incompletos, cables expuestos, extintores vencidos, falta de contraseñas para operar sistemas y residuos sólidos en diversos tramos de las vías.

Renzo Reggiardo pide manejar con precaución en la Panamericana Sur tras salida de Rutas de Lima - MML

En entrevista con Panorama, el propio Reggiardo reconoció: “En esas condiciones hemos encontrado el data center. Tampoco hay contraseñas para poder tener acceso al sistema. Podemos decir que tenemos cincuenta y un cámaras operativas y cuatro inoperativas. Los almacenes han sido hallados con vehículos y oficinas en pésimo estado.”

Nuevo modelo de gestión

La Municipalidad de Lima asumió de inmediato la contratación directa de servicios esenciales: limpieza, seguridad, auxilio vial y mantenimiento de áreas verdes para las Panamericanas. La administración municipal se comprometió a mantener operativos los sistemas de monitoreo y a desplegar grúas, ambulancias y personal de auxilio en los puntos críticos de la vía.

Además, el burgomaestre precisó: “Quiero darle confianza y tranquilidad a la población. Nosotros vamos a brindar los servicios que la empresa, al abandonar la concesión, dejó de cubrir, incluyendo limpieza, emergencias y monitoreo constante.”

El traspaso de las vías incluyó casetas de peaje, sistemas de monitoreo y centros de control en condiciones deficientes. (Andina)

La autoridad sostuvo que el gasto estimado por el municipio oscila entre seis y ocho millones de soles mensuales, cifra muy por debajo de los veinticinco millones que anteriormente reportaba Rutas de Lima SAC como costo de operación.

Reggiador, además, aseguró que los presupuestos ya fueron identificados: “Nosotros contamos con los recursos disponibles para el mantenimiento y servicios que requiere la vía”.

Dudas sobre la sostenibilidad

“No hemos contemplado en el corto plazo hacer ningún cobro referido al peaje”, añadió. El alcalde también detalló que cualquier decisión futura estará condicionada a factores legales y técnicos, incluyendo la existencia de vías alternas y el desenlace de los procesos judiciales y arbitrales derivados del litigio con la concesionaria.

De acuerdo a la información difundida, la municipalidad ha presentado denuncias y notificaciones formales por lo que consideran abandono unilateral del contrato.

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, responde a Infobae Perú sobre la 'alarma' por la inversión de las AFP en los bonos de Rutas de Lima con el dinero de los afiliados. - Crédito Andina

No obstante, los expertos citados por Panorama advierten que la eliminación del cobro no es una solución definitiva. Un analista puntualizó en el reportaje: “Cada vez que alguien dice que ya no cobro por peaje, el valor de la obra lo va a pagar el contribuyente o con más impuestos o simplemente con peores servicios.”

El costo de mantener los ochenta y cinco kilómetros de vías, puentes, túneles y viaductos supera ampliamente el gasto proyectado en limpieza y seguridad. El retiro de la concesión implica para la ciudad asumir costos de mantenimiento, prevención de desastres naturales y recolección de residuos, estimados en dos mil toneladas mensuales.

El impacto inmediato

Apenas liberadas las garitas, miles de usuarios celebraron la ausencia de cobro, una situación inédita para Lima. Panorama recogió la voz de conductores: “Estamos bien porque peaje para acá, peaje para todos lados. Entonces, estamos bien que no se pague peaje”.

No obstante, otros ciudadanos manifestaron inquietudes sobre la capacidad municipal para mantener la seguridad y el buen estado de las vías.

En un recorrido, el equipo de Panorama detectó que muchas casetas permanecen sin personal y los brazos de advertencia en el puente Atocongo no funcionan correctamente, un reflejo de los retos emergentes que enfrenta la administración municipal durante el proceso de transición.