Luto en la cumbia: fallece Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, a los 37 años

Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, falleció a los 37 años. IG

La música peruana despide a una de sus figuras más queridas y prolíficas. Dennys Quevedo, conocido popularmente como “La Pluma Dorada”, falleció a los 37 años, dejando un vacío en el mundo de la cumbia sanjuanera. La noticia de su deceso se difundió este sábado 27 de diciembre a través de las redes sociales de Zafiro Sensual, una de las agrupaciones que dirigía, causando conmoción entre seguidores y colegas del género.

Dennys Quevedo nació el 22 de febrero de 1988 y dedicó su vida a la cumbia, destacándose como compositor, arreglista y director. Su talento y sensibilidad dieron origen a éxitos como “Quisiera olvidarme de ti”, “Me duele mi corazón” y “Corazón herido”, temas que se convirtieron en emblemas para los fans del género y que consolidaron a Zafiro Sensual y Pluma Dorada como agrupaciones referentes en la escena musical del norte peruano. Su apodo, “La Pluma Dorada”, refleja la fuerza y emotividad de sus letras, capaces de conectar con miles de oyentes en todo el país.

La noticia de su fallecimiento sorprendió al ambiente artístico peruano. De acuerdo con medios regionales, Dennys Quevedo habría perdido la vida en la madrugada del 27 de diciembre a causa de un supuesto paro cardiaco, aunque hasta el momento sus familiares no han confirmado oficialmente la causa del deceso y han preferido mantener la reserva sobre las circunstancias de su partida.

Corazón Serrano lamenta la partida de Dennys Quevedo

La reacción de la comunidad musical fue inmediata. Diversos grupos y artistas expresaron su pesar y destacaron el legado de Quevedo. Corazón Serrano, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia sanjuanera, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento”, se puede leer. El mensaje fue replicado por sus seguidores, quienes recordaron el aporte de Quevedo a la música y la cultura popular.

En el ámbito personal, Dennys Quevedo se caracterizó por su humildad y su pasión por el arte. Compañeros de escenario y músicos que trabajaron junto a él resaltan no solo su talento, sino también su calidad humana y su disposición para apoyar a nuevos valores del género. Bajo su dirección, Zafiro Sensual y Pluma Dorada lograron mantener una presencia constante en escenarios locales y regionales, grabando discos y realizando giras por diversas ciudades del país.

Zafiro Sensual comunicó la muerte de Dennys Quevedo a través de las redes sociales. IG

El lamento de los fans

El luto en la cumbia sanjuanera se siente especialmente entre los seguidores del norte peruano, cuna del género y escenario habitual de las presentaciones de Zafiro Sensual. En redes sociales, fanáticos compartieron mensajes de despedida, indicaron que no podían creer la noticia. Muchos pensaron que se trataba de una mala broma previo al Día de los Inocentes.

“Pensé que era broma, hasta pronto genio”, “Digan que es una broma”, “Asu de no creer. ¿En serio esto es real?“, ”La pluma dorada...noooo", “Por qué pasan este tipo de cosas”, “Descansa en paz, Pluma dorada”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en Facebook.

El legado de Dennys Quevedo va más allá de la autoría de canciones. Su trabajo contribuyó a la proyección de la cumbia sanjuanera a nivel nacional, inspirando a una nueva generación de músicos y consolidando un repertorio que forma parte del patrimonio cultural peruano. Sus temas, cargados de sentimiento y realidad cotidiana, seguirán sonando en fiestas, radios y escenarios, recordando la huella de un artista que supo dar voz a los sentimientos de su público.

Dennys Quevedo despidió a Dennys Quevedo, quien falleció a los 37 años. IG

“Tus inspiraciones fueron historias tan bonitas que llegaste a los corazones de miles y miles de personas, tus canciones hicieron reír, bailar, tomar y hasta llorar. Fuiste el compositor A1 y siempre lo serás, tus melodías las llevarán en cada uno de sus corazones por siempre, maestro”, escribió un usuario.