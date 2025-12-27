Perú

Falleció Carlos Anderson a los 65 años: ¿quién asumiría su escaño en el Congreso?

El deceso de Carlos Anderson Ramírez generó reacciones inmediatas en el ámbito político, donde autoridades y representantes de diversos sectores expresaron su pesar por la partida del legislador

Congresista Carlos Anderson falleció a
Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años. (Foto: Agencia Andina)

El Congreso de la República enfrenta un proceso de transición tras la muerte de Carlos Anderson Ramírez, quien falleció el viernes 26 de diciembre a los 65 años. La noticia fue confirmada por fuentes de RPP y generó reacciones inmediatas en el ámbito político, donde Anderson era reconocido por su rol como economista y su presencia en medios de comunicación. Hasta el momento, las causas de su fallecimiento permanecen en reserva, mientras parlamentarios y autoridades expresan condolencias a su familia.

Anderson, quien ingresó al Parlamento en las Elecciones Generales de 2021, mantuvo una trayectoria marcada por la participación en debates clave y posiciones críticas frente a temas de coyuntura. Antes de su labor legislativa, se desempeñó en cargos de la administración pública, incluyendo la presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) entre 2013 y 2015. Su carrera política incluyó intentos previos de llegar al Congreso y una salida de la bancada de Podemos Perú, partido por el que fue elegido.

El fallecimiento de Anderson deja una vacante en el Congreso y pone en marcha el mecanismo de reemplazo previsto por la normativa electoral peruana. Este proceso garantiza la continuidad de la representación parlamentaria y la cobertura de las funciones legislativas.

¿Quién sería el accesitario de Anderson en el Congreso?

La sucesión de Carlos Anderson en el Congreso corresponde a Judith Laura Rojas, quien fue candidata por el partido Podemos Perú en las elecciones de 2021. Anderson obtuvo 14.052 votos, seguido por Rojas, quien no alcanzó el mínimo para ser elegida en un primer momento (11.493 votos), pero figura como la accesitaria inmediata por la cantidad de votos obtenidos en la misma lista.

Judith Laura Rojas, docente y
Judith Laura Rojas, docente y militante de Podemos Perú, asumiría el escaño de Carlos Anderson en el Congreso tras su fallecimiento. Foto: Perú 21

Rojas es docente, política peruana y cantante vernacular, y ocupó el número cuatro en la lista de Podemos Perú por Lima. Su experiencia previa incluye haber sido accesitaria de la congresista Digna Calle Lobatón, lo que la familiarizó con el procedimiento de reemplazo parlamentario. Durante su campaña, destacó la importancia de la función legislativa y la responsabilidad de los congresistas con la fiscalización y la representación ciudadana.

Además de su labor política, Rojas ha hecho públicas sus críticas a la ausencia prolongada de algunos legisladores titulares y ha enfatizado la obligación de cumplir con las funciones parlamentarias. Según información de campaña, sus ingresos declarados provienen del sector educativo y financió su postulación principalmente con aportes en especie, como material de campaña y transporte. Rojas asumiría el escaño dejado por Anderson conforme al orden de prelación establecido por la normativa electoral.

Pasos oficiales para la sucesión en el Congreso

El reemplazo de un congresista fallecido en Perú sigue un procedimiento específico, conforme a las normas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reglamento del Congreso. El primer paso consiste en que la Mesa Directiva del Congreso notifique oficialmente el fallecimiento al JNE, autoridad encargada de organizar y supervisar los procesos electorales en el país.

El reemplazo de un congresista
El reemplazo de un congresista fallecido en Perú sigue un procedimiento específico, conforme a las normas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reglamento del Congreso. Foto: Composición Infobae Perú / Congreso

Una vez recibida la notificación, el JNE revisa la lista de candidatos de la circunscripción y partido político correspondiente. Se determina así el orden de prelación, el cual establece que el accesitario será el siguiente candidato no electo que haya obtenido la mayor cantidad de votos en la lista original de las últimas elecciones. Este mecanismo asegura que la representación parlamentaria siga fiel al mandato popular expresado en las urnas.

Tras validar al accesitario, el JNE emite las credenciales que le permiten asumir formalmente el cargo. El paso final es la juramentación ante el Pleno del Congreso, momento en que el nuevo congresista adquiere todas las atribuciones y responsabilidades inherentes a la función legislativa. Este proceso garantiza la continuidad institucional sin demoras y respeta la voluntad ciudadana.

Carlos Anderson falleció a los 65 años

El deceso de Carlos Anderson Ramírez marca el fin de una trayectoria política y técnica que dejó huella en el ámbito nacional. La noticia fue confirmada el viernes 26 de diciembre y, desde entonces, diversas autoridades y sectores políticos han expresado su pesar por la partida del legislador, quien contaba con una amplia experiencia en análisis económico y gestión pública.

El congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años. | Canal N

Anderson estuvo al frente del CEPLAN entre 2013 y 2015, etapa en la que contribuyó a la formulación de políticas de planificación estratégica a nivel nacional. Posteriormente, continuó vinculado al análisis económico y político, tanto en espacios técnicos como en medios de comunicación, consolidando su imagen como referente en temas de coyuntura.

Su paso por el Congreso estuvo marcado por la independencia y la crítica. En agosto de 2025, Anderson renunció al partido Perú Moderno, organización en la que fue considerado posible precandidato presidencial. Este alejamiento, sumado a su salida anterior de la bancada de Podemos Perú, reflejó una carrera de posiciones propias y autonomía política. La noticia de su muerte deja un vacío en el Parlamento y en el debate público nacional.

