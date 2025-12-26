Falleció el congresista Carlos Anderson a los 65 años

El congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años. | Canal N

El congresista Carlos Anderson Ramírez falleció este viernes 26 de diciembre a los 65 años, según confirmaron fuentes de RPP. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido informadas y se mantienen en reserva. La noticia fue difundida durante la jornada y generó reacciones inmediatas en el ámbito político e institucional.

Anderson era economista de profesión y, además de su labor parlamentaria, mantuvo una presencia constante en medios de comunicación, donde realizaba análisis y comentarios sobre temas económicos y de coyuntura nacional.

Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años. (Foto: Agencia Andina)

Trayectoria profesional

Antes de su llegada al Congreso, Carlos Anderson ocupó cargos en la administración pública. En 2013 fue designado presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), durante el gobierno de Ollanta Humala. Desde esa posición participó en la formulación y coordinación de políticas de planificación estratégica a nivel nacional.

Su gestión en el CEPLAN se extendió por cerca de dos años. En 2015, Anderson presentó su renuncia al cargo, poniendo fin a su etapa al frente de dicho organismo. Tras su salida, continuó desarrollando actividades vinculadas al análisis económico y político, tanto en espacios técnicos como en medios de comunicación.

Carlos Anderson, congresista de la República, falleció a los 65 años. (Foto: Agencia Andina)

Carrera política

La trayectoria política de Anderson incluyó varios intentos electorales antes de lograr un escaño en el Parlamento. En 2006 postuló al Congreso con el partido Fuerza Perú, sin alcanzar los votos necesarios. Posteriormente, volvió a presentarse en las elecciones parlamentarias de 2020 por Perú Patria Segura, proceso en el que tampoco resultó elegido.

Recién en las Elecciones Generales de 2021 consiguió ingresar al Congreso, tras postular por el partido Podemos Perú. Sin embargo, durante su periodo parlamentario se produjeron discrepancias con dicha agrupación, lo que derivó en su salida de la bancada. Desde entonces, continuó ejerciendo funciones como congresista no agrupado.

Perú Moderno atraviesa una nueva crisis interna tras la renuncia de Carlos Anderson. (Composición Infobae Perú).

Congreso lamenta fallecimiento

Tras conocerse su fallecimiento, el Congreso de la República expresó sus condolencias mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. En el pronunciamiento, la institución lamentó la muerte del parlamentario y extendió su solidaridad a los familiares y personas cercanas al parlamentario.

“El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse”, se lee en el mensaje.

Durante su labor congresal, Anderson fue identificado por sus intervenciones en diversos debates y por mantener posiciones críticas frente a temas políticos y sociales, de acuerdo con reseñas periodísticas. En agosto de 2025, renunció al partido Perú Moderno, organización en la que había sido mencionado como posible precandidato presidencial, decisión que marcó otro distanciamiento partidario en su carrera política.

Congreso lamentó el fallecimiento del parlamentario Carlos Anderson. (Foto: X/@Congreso)

“Estaba con licencia médica”

En comunicación con Canal N, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lamentó el fallecimiento del congresista Carlos Anderson y confirmó que el legislador se encontraba con licencia médica al momento de su deceso.

“Es muy lamentable. Ha fallecido el congresista Carlos Anderson. Mis condolencias a su familia. En el último tiempo estaba delicado de salud y se encontraba con licencia médica. Desgraciadamente ha fallecido. Es muy triste”, señaló Rospigliosi, quien también destacó la trayectoria profesional de Anderson como economista.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció por la muerte del congresista Carlos Anderson. | Canal N

Congresistas lamentan fallecimiento de Carlos Anderson

Diversos congresistas expresaron públicamente sus condolencias por el fallecimiento del legislador Carlos Anderson, ocurrido este viernes. A través de mensajes difundidos en redes sociales, parlamentarios de distintas bancadas destacaron su trayectoria y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares y allegados.

La congresista Ruth Luque señaló que tuvo la oportunidad de dialogar en varias ocasiones con Anderson y resaltó que, pese a las diferencias políticas, mantuvieron un trato respetuoso y coincidieron en preocupaciones sobre la situación del país. En su mensaje, expresó sus condolencias a la familia, al equipo de despacho y a los amigos del parlamentario.

Carlos Anderson llegó al Congreso de la mano de Podemos Perú, pero en la actualidad es parlamentario no agrupado. (Foto: Congreso del Perú)

En la misma línea, el congresista José Luna lamentó la muerte de Anderson y recordó su labor como economista, así como su participación en iniciativas vinculadas a la economía social de mercado. Por su parte, la congresista Patricia Chirinos también expresó su pesar por el deceso y, aunque reconoció que no siempre compartieron posiciones, destacó el respeto que mereció su desempeño en la vida pública.