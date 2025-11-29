PJ declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala: ¿Expresidente saldrá de prisión?

El expresidente peruano Ollanta Humala, a la derecha, seguido por su abogado Wilfredo Pedraza, sale de la sala del tribunal en Lima, Perú, el martes 15 de abril de 2025, después de ser sentenciado junto con su esposa a 15 años de prisión por lavar fondos del gigante de la construcción brasileño Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011. (AP Foto/Martín Mejía)

El expresidente Ollanta Humala logró que el Poder Judicial declare fundado el habeas corpus contra su detención tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. Sin embargo, este fallo no lo sacará del penal Barbadillo, donde cumple su condena junto a los exmandatario Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Alejandro Toledo.

Humala cuestionaba que se le haya detenido el pasado 15 de abril con el adelanto de fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y no con la sentencia íntegra. Una sentencia del Tribunal Constitucional reforzaba su posición, pero de todos modos los jueces ordenaron la ejecución provisional de la pena y el internamiento del exmandatario en un penal.

Ahora, la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, en la sentencia a la que accedió Infobae, le ha dado la razón al exjefe de Estado. Su detención e internamiento fue inconstitucional porque se basó en un “adelanto de fallo” y no en una "sentencia escrita y motivada que explique las razones de la privación de la libertad“.

El expresidente de Perú Ollanta Humala (c) es retirado por integrantes de la Policía Nacional de Perú tras oír su sentencia este martes, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

"No correspondía entonces que el órgano jurisdiccional demandado (tribunal que condenó a Humala y Nadine Heredia) procediera a la ejecución del ‘adelanto de fallo’ pues el beneficiario (Humala) desconocía las razones de la privación de su libertad de manera íntegra de tal forma que pudiera defenderse e impugnar la decisión, lo cual sólo podía ocurrir luego de notificársele con la misma“, se lee en la resolución.

Entonces, los jueces superiores constitucionales sostienen que toda privación de la libertad, sea detención o reclusión, que sea inconstitucional "no solo infringe una regla, sino que subvierte la propia idea de dignidad humana que sostiene al Estado de derecho“.

“La Constitución no es entonces un límite incómodo, sino el recordatorio permanente de que incluso frente al delito el Estado está llamado a actuar con razonabilidad y majestad moral”, agregan los magistrados.

PJ declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala.

¿Ollanta Humala saldrá en libertad?

Ahora bien, si bien la Primera Sala en lo Constitucional de Lima determinó que la detención del expresidente Ollanta Humala fue inconstitucional, ello no implica que dejará el Penal Barbadillo donde cumple su condena de 15 años de prisión.

Y es que, dicen los jueces superiores, la actual detención de Humala ya no se sustenta en el “adelanto de fallo” porque la sentencia íntegra ya ha sido leída y notificada al exmandatario.

No obstante, la Sala sí dispone aplicar el Código Procesal Constitucional para hacer un llamado de atención al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional a fin de que no vuelva a incurrir en detenciones arbitrarias.

“Si bien es cierto a la fecha ya ocurrió la notificación de la sentencia propiamente dicha convirtiéndose en irreparable la infracción constitucional, corresponde aplicar el artículo 1° del Código Procesal Constitucional para que esta infracción al debido proceso tutelado por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución no vuelva a ocurrir", resolvió el tribunal.

La condena de Ollanta Humala

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron condenados en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos agravado. En primera instancia, se comprobó que recibieron US$3 millones de Odebrecht (2011) y otros US$3 millones del gobierno de Hugo Chávez (2006) para financiar ilegalmente sus campañas presidenciales. Usaron empresas pantalla, falsos aportantes y el Partido Nacionalista para blanquear el dinero.