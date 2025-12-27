Calendario de feriados 2026 en Perú: listado oficial de los fines de semana largos a nivel nacional

Días libres en Perú durante 2026, el listado de feriados y los fines de semana largos previstos| Foto: Canva

El calendario de feriados oficiales para 2026 en Perú contempla varias fechas distribuidas a lo largo del año que ofrecen oportunidades para descansar, viajar o realizar actividades en familia. La organización de los feriados permite identificar varios fines de semana largos y la posibilidad de generar “puentes” laborales en distintos meses.

¿Cuáles son los fines de semana largos en 2026?

El 1 de enero es feriado, pero el Gobierno declaró el 2 de enero como un día no laborable, por lo cual se considera un fin de semana largo.

En abril, la Semana Santa se celebrará el jueves 2 y el viernes 3. Esta combinación facilita la creación de un fin de semana de cuatro días si se suma el viernes como día libre adicional.

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, será feriado nacional y su ubicación en viernes permite un fin de semana largo de tres días.

En junio, el lunes 29 corresponde al feriado de San Pedro y San Pablo. El descanso enlazado con el fin de semana agrega una nueva oportunidad para actividades fuera de la rutina laboral.

Durante julio, las Fiestas Patrias se celebrarán el martes 28 y el miércoles 29. Estas fechas permiten a quienes lo deseen coordinar vacaciones o permisos adicionales para disfrutar un período de descanso más prolongado. En su mayoría, el Estado extiende más fechas como días no laborables.

En octubre, el jueves 8 se conmemora el Combate de Angamos. Si el empleador declara el viernes siguiente como día no laborable, se puede formar un puente que extiende el tiempo de descanso tanto para el sector público como privado (previa coordinación).

El año culmina con el feriado de Navidad, el viernes 25 de diciembre. Esto facilita un fin de semana largo ideal para reuniones familiares o viajes cortos.

El calendario 2026 destaca por la variedad de fechas que caen en lunes o viernes, lo que incrementa la posibilidad de organizar descansos prolongados.

¿Qué días serán no laborables en Perú?

En Perú, un día no laborable es una jornada en la que se suspende la obligación de trabajar, permitiendo que los empleados del sector público y, en algunos casos, del sector privado, puedan descansar o realizar actividades personales. Estos días pueden estar establecidos por ley o ser declarados de manera excepcional por las autoridades.

Las autoridades peruanas publicarán el listado oficial de feriados y días no laborables en los primeros meses del año. Además, durante el transcurso del 2026, podrían anunciarse nuevas fechas no laborables, según necesidades específicas o disposiciones extraordinarias. La declaración de días “puente” u otros descansos adicionales dependerá de decisiones oficiales y de los acuerdos alcanzados entre empleadores y trabajadores en cada sector.

¿Cuáles son todos los feriados?

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad