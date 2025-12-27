Perú

Calendario de feriados 2026 en Perú: listado oficial de los fines de semana largos a nivel nacional

Las personas podrán tener una opción más para organizar un viaje o realizar actividades en este nuevo año. Algunos meses tienen un fin de semana extendido. Conoce los detalles

Días libres en Perú durante
2026

El calendario de feriados oficiales para 2026 en Perú contempla varias fechas distribuidas a lo largo del año que ofrecen oportunidades para descansar, viajar o realizar actividades en familia. La organización de los feriados permite identificar varios fines de semana largos y la posibilidad de generar “puentes” laborales en distintos meses.

Calendario oficial de feriados 2026
Calendario oficial de feriados 2026 en Perú, cuáles serán los fines de semana largos | Foto: Canva

¿Cuáles son los fines de semana largos en 2026?

  • El 1 de enero es feriado, pero el Gobierno declaró el 2 de enero como un día no laborable, por lo cual se considera un fin de semana largo.
  • En abril, la Semana Santa se celebrará el jueves 2 y el viernes 3. Esta combinación facilita la creación de un fin de semana de cuatro días si se suma el viernes como día libre adicional.
  • El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, será feriado nacional y su ubicación en viernes permite un fin de semana largo de tres días.
  • En junio, el lunes 29 corresponde al feriado de San Pedro y San Pablo. El descanso enlazado con el fin de semana agrega una nueva oportunidad para actividades fuera de la rutina laboral.
  • Durante julio, las Fiestas Patrias se celebrarán el martes 28 y el miércoles 29. Estas fechas permiten a quienes lo deseen coordinar vacaciones o permisos adicionales para disfrutar un período de descanso más prolongado. En su mayoría, el Estado extiende más fechas como días no laborables.
  • En octubre, el jueves 8 se conmemora el Combate de Angamos. Si el empleador declara el viernes siguiente como día no laborable, se puede formar un puente que extiende el tiempo de descanso tanto para el sector público como privado (previa coordinación).
  • El año culmina con el feriado de Navidad, el viernes 25 de diciembre. Esto facilita un fin de semana largo ideal para reuniones familiares o viajes cortos.

El calendario 2026 destaca por la variedad de fechas que caen en lunes o viernes, lo que incrementa la posibilidad de organizar descansos prolongados.

Perú presenta su calendario 2026
Perú presenta su calendario 2026 con todos los feriados nacionales y celebraciones religiosas| Foto: Canva

¿Qué días serán no laborables en Perú?

En Perú, un día no laborable es una jornada en la que se suspende la obligación de trabajar, permitiendo que los empleados del sector público y, en algunos casos, del sector privado, puedan descansar o realizar actividades personales. Estos días pueden estar establecidos por ley o ser declarados de manera excepcional por las autoridades.

Las autoridades peruanas publicarán el listado oficial de feriados y días no laborables en los primeros meses del año. Además, durante el transcurso del 2026, podrían anunciarse nuevas fechas no laborables, según necesidades específicas o disposiciones extraordinarias. La declaración de días “puente” u otros descansos adicionales dependerá de decisiones oficiales y de los acuerdos alcanzados entre empleadores y trabajadores en cada sector.

Feriados en Perú 2026
Feriados en Perú 2026, el calendario completo y oficial de días no laborables| Foto: Canva/ Composición Infobae

¿Cuáles son todos los feriados?

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Jueves 2 de abril: Jueves Santo
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

